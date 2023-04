Chiều 27/4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, CSĐT công an tỉnh vừa khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, khám xét nơi ở và làm việc ủa 3 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

3 bị can bị khởi tố là: bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (44 tuổi, nhân viên Văn phòng đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi; trú phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi), ông Bùi Mạnh Tường (50 tuổi, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh TP Quảng Ngãi; trú phường Chánh Lộ) và bà Nguyễn Thị Dung (41 tuổi, Phó trưởng phòng đăng ký và cấp giấy chứng nhận).

Cơ quan chức năng dẫn giải các cán bộ bị khởi tố. Ảnh: S.X.

Thông tin ban đầu, ngày 1/4/2016, UBND TP Quảng Ngãi ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án cầu Thạch Bích (TP Quảng Ngãi).

Tại thời điểm trước và sau khi UBND TP Quảng Ngãi ban hành thông báo, một số hộ dân ở xã Tịnh Ấn Tây nộp hồ sơ xin tách thửa đất.

Sau đó, những người này thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất (tặng, cho) đất đối với các thửa đất thuộc diện bị thu hồi.

Sở TN-MT tỉnh Quảng Ngãi sau đó đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp xin tách thửa) và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Quảng Ngãi đăng ký biến động, chỉnh lý tên người sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp tặng, cho).

Từ việc tách thửa đất sai quy định, một số hộ dân mới có điều kiện chuyển quyền sử dụng đất (tặng, cho) và làm thủ tục sang tên cho người khác.

Sai phạm này cùng với sai phạm của Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh TP Quảng Ngãi trong việc đăng ký biến động, chỉnh lý thay đổi tên người sử dụng đất trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dẫn đến Nhà nước phải bồi thường, bố trí đất tái định cư cho người nhận chuyển nhượng, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.