Hành trình tìm kiếm 3 golf thủ xuất sắc

Chính thức khởi tranh từ tháng 10/2023, giải golf MercedesTrophy Việt Nam 2024 đã thu hút hơn 2.600 golf thủ trên khắp cả nước tham gia, so tài tại 18 vòng đấu loại để tranh vé mời tham dự chung kết quốc gia.

MercedesTrophy Việt Nam 2024 đã thu hút hơn hàng nghìn golf thủ tham gia trên khắp cả nước

Chung kết MercedesTrophy Việt Nam 2024 diễn ra ngày 12/07 tại Laguna Lăng Cô (Huế) - một trong những sân golf độc đáo hàng đầu thế giới, được thiết kế bởi “huyền thoại” người Anh Nick Faldo. Nơi đây có địa hình tự nhiên đầy thách thức, cảnh quan biến chuyển thú vị khi nằm ở vịnh biển biệt lập, yên bình miền Trung Việt Nam.

Chung kết MercedesTrophy Việt Nam 2024 được tổ chức tại Lăng Cô (Huế)

Vòng chung kết diễn ra gay cấn với sự tham gia của gần 100 golf thủ cùng hơn 60 khách mời đặc biệt. Năm nay, hãng xe Đức mang đến 4 giải Hole-in-One (HiO) bao gồm: 4 chiếc xe Mercedes-Benz (Mercedes-Benz C 300 AMG, Mercedes-Benz E 300 AMG, Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC và Mercedes-Benz S 450 4MATIC Luxury), cùng các giải thưởng giá trị khác từ các đối tác. Tổng giá trị của giải đấu đạt mức trên 14 tỷ đồng.

Mercedes-Benz Việt Nam đặc biệt đầu tư vào giải thưởng

Mẫu xe E 300 AMG có mặt ở hố Hole-in-one đang được ưu đãi giảm đến 50% lệ phí trước bạ trong tháng 7/2024

Như thông lệ hàng năm, MercedesTrophy Việt Nam 2024 đã tìm ra 3 golf thủ tài năng tham gia tranh tài Chung kết Thế giới MercedesTrophy 2024 tại Stuttgart (Đức). Với kết quả thi đấu xuất sắc, vòng Chung kết MercedesTrophy Việt Nam 2024 đã gọi tên anh Nguyễn Hữu Quyết - Hạng Nhì Best Net toàn Bảng, chị Phạm Thị Bé Lan - Best Net bảng nữ và anh Lê Công Tuấn Kiệt - Hạng Ba Best Net toàn Bảng.

Theo quy định của MercedesTrophy World Final, mỗi golf thủ chỉ có cơ hội 1 lần tham dự chung kết thế giới. Chính vì vậy, anh Trần Văn Sự - Best Net Bảng Nam nhường lại cơ hội tham dự Chung kết Thế giới MercedesTrophy 2024 cho người xứng đáng kế tiếp.

Dàn xe sang hơn 50 tỷ đồng và những giải thưởng đặc biệt

Bên cạnh giải thưởng được đầu tư lớn, mùa giải năm nay gây ấn tượng với 1 giải thưởng mang giá trị tinh thần đối với các golf thủ là “Drive to the Major”.

Chung kết MercedesTrophy Việt Nam 2024 với tổng giải thưởng hơn 14 tỷ đồng

Giải thưởng chính là tấm vé trở thành khán giả trực tiếp của giải đấu golf đẳng cấp quốc tế The Open 2025 tại Anh. Hơn thế nữa, người chiến thắng còn được trải nghiệm 18 hố tại sân Royal Portrush Golf Club ngay sau sự kiện đẳng cấp quốc tế này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của MercedesTrophy Việt Nam có giải thưởng này và chị Trần Thị Thanh Thảo đã xuất sắc nhận tấm vé đến với The Open 2025.

Chị Trần Thị Thanh Thảo chiến thắng giải “Nearest To The Line”, nhận tấm vé đến với The Open 2025

Ngoài ra, MercedesTrophy Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng với giải thưởng cho “Best Gross” - một trong những giải tài năng và xuất sắc nhất. Trong mùa giải năm nay, anh Dương Quốc Tuynh đã chiến thắng và mang về giải thưởng là 1 tháng trải nghiệm mẫu xe SUV thuần điện mới nhất của Mercedes-Benz Việt Nam: Mercedes-Benz EQS 500 (SUV) cùng những phần quà khác.

Anh Dương Quốc Tuynh chiến thắng giải “Best Gross”

Bên cạnh đó, đêm tiệc Gala The Icons diễn ra trang trọng với sự góp mặt của những mẫu xe biểu tượng và sang trọng hàng đầu của Mercedes-Benz: Mercedes-AMG SL 43, Mercedes-AMG G 63, Mercedes-Benz EQS 500; đặc biệt là Mercedes-Maybach S 680 ngay tại trung tâm sảnh check-in của bữa tiệc.

MercedesTrophy Việt Nam 2024 mang đến đêm tiệc “Gala The Icon” đầy cảm xúc

Tại đêm tiệc, khách mời MercedesTrophy Việt Nam 2024 có dịp chiêm ngưỡng sự xa hoa, vẻ đẹp của những biểu tượng đến từ Mercedes-Benz. Dàn xe sang có mặt tại sự kiện có tổng giá trị lên đến hơn 50 tỷ đồng, cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của hãng xe Đức.

MercedesTrophy World Final 2024 - giải golf danh giá đáng mong chờ

MercedesTrophy lần đầu tiên được tổ chức trên thế giới vào năm 1989 và ra mắt tại Việt Nam năm 2002. Ngay từ những ngày đầu, sự kiện đã nhanh chóng trở thành giải golf doanh nghiệp có quy mô lớn tại Việt Nam. Giải đấu không chỉ mang đến cơ hội để tranh tài, mà còn là một sân chơi để kết nối cộng đồng người dùng Mercedes-Benz và những người luôn sẵn sàng chia sẻ niềm đam mê với golf. Tại đây, Mercedes-Benz Việt Nam tập trung mang đến những trải nghiệm trọn vẹn và đúng với tinh thần thương hiệu.

Trải qua 35 mùa giải với số lượng người chơi tranh tài từ hơn 60 quốc gia trên thế giới, đạt hơn 60.000 người tham dự mỗi năm, giải đấu MercedesTrophy luôn là giải golf doanh nghiệp danh giá hàng đầu thế giới. Giải cũng chú trọng đến từng chi tiết nhằm mang lại những trải nghiệm thi đấu cạnh tranh, chuyên nghiệp nhất đến với các golf thủ tham dự.

Chung kết Thế giới MercedesTrophy sử dụng cách thức tính điểm Stableford - cách thức tính điểm không dựa trên tổng số gậy của gôn thủ sau khi kết thúc 18 hố như thường thấy tại Việt Nam (System 36), mà chỉ dựa trên số gậy đánh của từng hố. Đầy thử thách nhưng lại mang đến những trải nghiệm đặc quyền cho các golf thủ đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Với lịch sử cùng thành tích đáng kể của những đại diện Việt Nam trong những mùa giải trước, 3 golf thủ đại diện MercedesTrophy Việt Nam 2024 với những chiến lược và niềm đam mê mạnh mẽ hứa hẹn chinh phục đấu trường quốc tế, sẽ mang về những thành tích và trải nghiệm tuyệt vời.

3 golf thủ đại diện MercedesTrophy Việt Nam 2024 tại MercedesTrophy World Final 2024

Thu Loan