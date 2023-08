Kể từ khi ra mắt vào năm 2005, sản phẩm Bánh Pháp Challot - một sản phẩm của Bánh Kẹo Tràng An đã chinh phục khách hàng bởi hương vị thơm ngon, sự kết hợp hài hoà giữa nhân kem thanh mát và vỏ bánh giòn xốp. Bánh Pháp Challot tạo nên một dấu ấn khó quên trong lòng người tiêu dùng và được tin dùng không chỉ bởi chất lượng nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận mà còn nhờ vào quy trình sản xuất nghiêm ngặt cùng với dây chuyền công nghệ hiện đại.

Dây chuyền sản xuất Bánh Pháp Challot tại nhà máy Bánh kẹo Tràng An. Ảnh: Tràng An

Chương trình khuyến mại “Mua Challot - Bay Pháp ngay" được nhãn hàng Bánh Pháp Challot thực hiện nhằm tri ân người tiêu dùng đã luôn tin tưởng và ủng hộ nhãn hàng trong suốt gần 20 năm qua.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm Bánh Pháp Challot tại điểm bán. Ảnh: Tràng An

Chia sẻ về câu chuyện may mắn của mình khi là khách hàng đầu tiên “rinh" giải Đặc biệt của chương trình “Mua Challot - Bay Pháp ngay", anh Nguyễn Trọng Anh (Thái Bình) cho hay: “Mình chỉ đi mua Bánh Pháp Challot về để thắp hương tại gia đình chứ không nghĩ gì có thể trúng ngay, đăng ký dự thưởng khá dễ dàng nên mình cũng thao tác rất nhanh, chỉ mất vài phút. Khi thấy có thẻ dự thưởng mình cũng chỉ tính quay số cho vui thôi, không ngờ lại trúng, đến bây giờ sau khi nhận thưởng mình mới tin là mình đã trúng thưởng thật”.

Anh Trọng Anh - một trong những khách hàng may mắn trúng chuyến du lịch 4 nước châu Âu từ chương trình “Mua Challot - Bay Pháp ngay”. Ảnh: Tràng An

Niềm vui bất ngờ cũng đến với chị Đỗ Thị Nhung (Thanh Oai, Hà Nội). Chị Nhung cũng đã có những chia sẻ chân thành: “Khi nhận được tin trúng giải, mình thật sự vô cùng bất ngờ và vui sướng, không nghĩ mình lại may mắn đến như vậy”.

Ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc kinh doanh toàn quốc trao thưởng giải Đặc biệt cho khách hàng Đỗ Thị Nhung tại Thanh Oai, Hà Nội. Ảnh: Tràng An

Bên cạnh đó, nhãn hàng Bánh Pháp Challot cũng tìm ra các khách hàng may mắn trúng giải Nhất, Nhì, Ba là các phần quà giá trị như Lò vi sóng Sharp, Quạt đứng Toshiba, Vali du lịch. Với các khách hàng trúng thưởng, nhãn hàng đã nhanh chóng trao quà tới tận tay các khách hàng trải dài trên toàn quốc như Nam Định, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thanh Hoá, Quảng Trị…

“Mình biết đến thương hiệu Tràng An từ khi còn bé. Nay thấy Tràng An có chương trình khuyến mại thì mình cũng tham gia, biết đâu cơ hội may mắn lại đến với mình. Nhận được tin trúng giải mình cũng bất ngờ lắm, rồi lại được trao quà tận tay như thế này, chắc chắn mình sẽ ủng hộ sản phẩm của Tràng An lâu dài”, anh Lê Đình Hiệp vui mừng khi trở thành khách hàng may mắn nhận giải Nhất là 1 chiếc lò vi sóng từ nhãn hàng Bánh Pháp Challot.

Chương trình quay thưởng “Mua Challot - Bay Pháp ngay” trực tiếp tại Fanpage Bánh Pháp Challot. Ảnh: Tràng An

Hiện chương trình “Mua Challot - Bay Pháp ngay” vẫn còn nhiều giải thưởng có giá trị đang trên hành trình tìm kiếm chủ nhân may mắn. Khách hàng có thể tìm mua sản phẩm Bánh Pháp Challot dễ dàng tại ở các cửa hàng bán lẻ, siêu thị lớn như Winmart, Lan Chi, T mart… trên toàn quốc.

