Cuối tuần qua, hai thế lực Bayern Munich và MU đều nhận những thất bại nặng nề. Một cách chuẩn bị không tốt cho cuộc đại chiến ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League.

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/sane-bayern-mu-387.jpg?width=768&s=XutKSUi8TZjipH8ST7UAqA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/sane-bayern-mu-387.jpg?width=1024&s=r2iyredxIJR44NDRBibflg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/sane-bayern-mu-387.jpg?width=0&s=Iks8zxh3_o5IF3Uawe7B_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/sane-bayern-mu-387.jpg?width=768&s=XutKSUi8TZjipH8ST7UAqA\" alt=\"sane bayern mu.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/sane-bayern-mu-387.jpg?width=260&s=DD4mzVPjkkBDpIdwlIc2Pg\"></picture>

<figcaption>Bayern Munich được đánh giá cao hơn MU</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Bayern Munich đã sớm chắc chắn ngôi đầu bảng A. Dù vậy, đội quân của Thomas Tuchel với Harry Kane lĩnh xướng hàng công vẫn có động lực khi đến Old. Nhà vô địch bóng đá Đức muốn tiễn đối thủ lịch sử của mình rời khỏi sân khấu danh giá nhất bóng đá cấp CLB.</p>

<p align=\"justify\"><strong>3 lý do Bayern Munich sẽ loại MU khỏi Champions League:</strong></p>

<p align=\"justify\"><b>1. Harry Kane trở lại nước Anh</b></p>

<p align=\"justify\">Trong những tháng đầu tiên khoác áo Bayern Munich, Harry Kane đang cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng. Cựu tiền đạo Tottenham chinh phục rất nhiều kỷ lục với đội bóng mới, với 22 bàn sau 19 trận đấu.</p>

<p align=\"justify\">Trong lần đầu tiên trở Anh kể từ ngày gia nhập Bayern Munich, Kane có động lực để thể hiện mình. Anh cũng muốn chứng minh vì sao bản thân là mục tiêu mà Erik ten Hag khao khát đưa về <a href=\"https://vietnamnet.vn/mu-tag14758492395684540921.html\" target=\"_blank\"><strong>MU</strong></a>.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/harry-kane-bayern-mu-388.jpg?width=768&s=sI-nd46qezcS2qLht2b7JA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/harry-kane-bayern-mu-388.jpg?width=1024&s=HVM_57R4O92xpqsvxQWGpw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/harry-kane-bayern-mu-388.jpg?width=0&s=x_N3Txc6OqNDyBeiqoCmGQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/harry-kane-bayern-mu-388.jpg?width=768&s=sI-nd46qezcS2qLht2b7JA\" alt=\"harry kane bayern mu.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/harry-kane-bayern-mu-388.jpg?width=260&s=0jz36FeOGHXD2OAKLcaEBQ\"></picture>

<figcaption>Harry Kane muốn ghi bàn trong ngày trở lại Anh</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Harry Kane ghi 6 bàn vào lưới MU, bao gồm cả trận lượt đi trên sân Allianz Arena. Đáng chú ý, 4 bàn trong số này được thực hiện tại Old Trafford. Nổi bật nhất là cú đúp trong trận Tottenham thắng MU 6-1 mùa giải 2020-21, cùng 1 bàn trong trận thắng 3-0 mùa 2018-19.</p>

<p align=\"justify\"><b>2. Ưu thế Thomas Tuchel</b></p>

<p align=\"justify\">Mặc dù Bayern Munich có chút bất ổn, nhưng Thomas Tuchel vẫn được công nhận là một trong những chiến lược gia giỏi nhất <a href=\"https://vietnamnet.vn/the-thao/bong-da-quoc-te\" target=\"_blank\"><strong>bóng đá</strong></a> thế giới hiện nay.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-chart-embed\"><iframe width=\"600\" height=\"420\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/chart/02STI1.html\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p align=\"justify\">Trước khi về Bayern, Tuchel cũng là ứng viên dẫn MU. Tuy nhiên, sau cùng “Quỷ đỏ” đặt niềm tin vào dự án với Ten Hag.</p>

<p align=\"justify\">Nước Anh có nhiều kỷ niệm với Tuchel. Năm 2021, ông đưa Chelsea đến với danh hiệu Champions League.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thomas-tuchel-389.jpg?width=768&s=37RxcMuLCKGx4xB8ccXwnA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thomas-tuchel-389.jpg?width=1024&s=WMyf4VXctcatqJs0of5YuQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thomas-tuchel-389.jpg?width=0&s=ZlBt3Ac1nglTlFuTpQe6mA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thomas-tuchel-389.jpg?width=768&s=37RxcMuLCKGx4xB8ccXwnA\" alt=\"thomas tuchel.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thomas-tuchel-389.jpg?width=260&s=H52vUVuNSRs7AzJpEpvxpw\"></picture>

<figcaption>HLV Tuchel bất bại trong 5 lần gần nhất gặp MU</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Trong sự nghiệp huấn luyện, giữa thời gian ở PSG, Chelsea và hiện là Bayern Munich, Tuchel có 8 cuộc đối đầu với MU: ông thắng 3, hòa 3 và thua 2. Riêng 5 trận gần nhất, ông thắng 2 và hòa 3.</p>

<p align=\"justify\"><b>3. Thành tích vòng bảng</b></p>

<p align=\"justify\">Chuỗi trận 17 chiến thắng liên tiếp của Bayern Munich ở vòng bảng Champions League bị chặn đứng bởi trận hòa 0-0 với Copenhagen cách nay 2 tuần.</p>

<p align=\"justify\">Làm khách của MU, Bayern Munich vẫn còn mục tiêu khác để hướng đến: 40 trận bất bại ở vòng bảng Champions League.</p>

<p align=\"justify\">Bayern Munich hiện có thành tích 39 trận bất bại ở vòng bảng. Thất bại gần nhất của đội diễn ra từ 2017, trên sân PSG.</p>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/3-ly-do-bayern-munich-loai-mu-khoi-cup-c1-2225938.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ba-ly-do-bayern-munich-loai-mu-khoi-cup-c1-385.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ba-ly-do-bayern-munich-loai-mu-khoi-cup-c1-386.jpg","updatedDate":"2023-12-12T10:54:44","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"12/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2225947","title":"Man City vung tiền ký ‘bom tấn’ chuyển nhượng thay Haaland","description":"Man City được loan báo chuẩn bị tiền để tìm người thay Erling Haaland ở chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2024) sau khi chấn sút Na Uy dính chấn thương.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-vung-tien-tim-bom-tan-chuyen-nhuong-thay-haaland-2225947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/man-city-vung-tien-tim-bom-tan-chuyen-nhuong-thay-haaland-452.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225905","title":"Zidane nói thật lý do từ chối dẫn dắt MU","description":"Zidane một lần nữa được đồn đại có thể đến MU thay Erik ten Hag nhưng cựu thuyền trưởng Real Madrid nói thật lý do vì sao từ chối ‘ghế nóng’ ở Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/zidane-noi-that-ly-do-tu-choi-dan-dat-mu-2225905.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/zidane-noi-that-ly-do-tu-choi-dan-dat-mu-303.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:56:45","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225887","title":"MU mất tinh thần vì chiến tích vòng bảng Cúp C1 của Bayern Munich","description":"MU chưa đá đã toát mồ hôi vì chiến tích vòng bảng Cúp C1 khó tin của Bayern Munich, trước cuộc quyết đấu ở Old Trafford lúc 3h ngày 13/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-mat-tinh-than-vi-chien-tich-vong-bang-cup-c1-cua-bayern-munich-2225887.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/mu-mat-tinh-than-vi-chien-tich-vong-bang-cup-c1-cua-bayern-munich-237.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225855","title":"Ronaldo ghi bàn thứ 50 trong năm 2023, Al Nassr vào bán kết","description":"Kết quả bóng đá - Cristiano Ronaldo cán mốc 50 bàn thắng trong năm 2023, góp công vào chiến thắng 5-2 của Al Nassr trước Al Shabab, ở tứ kết King's Cup 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-al-shabab-2-5-al-nassr-ronaldo-ghi-ban-thu-50-trong-2023-2225855.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ronaldo-ghi-ban-thu-50-trong-nam-2023-al-nassr-thang-5-sao-132.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:18:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225617","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/12/2023: MU 'tử chiến' Bayern Munich","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-12-12-2023-2225617.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-12122023-mu-tu-chien-bayern-munich-710.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225639","title":"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 12/12: MU tiếp đón Bayern Munich","description":"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 12/12: Cập nhật lịch thi đấu đá Cup C1 mùa giải 2023/2024 mới nhất hôm nay tại đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-12-12-moi-nhat-2225639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-1212-mu-tiep-don-bayern-munich-798.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225800","title":"MU vs Bayern Munich: Thắng và chờ 'phép màu'","description":"MU bắt buộc phải thắng Hùm xám Bavaria trên sân nhà để nuôi hy vọng giành tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out Champions League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-vs-bayern-munich-quy-do-khong-con-duong-lui-2225800.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/mu-vs-bayern-munich-quy-do-khong-con-duong-lui-1370.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225794","title":"Filip Nguyễn mang... tên gì sau khi nhập tịch Việt Nam","description":"Tên thật của thủ thành Filip Nguyễn sau khi trở thành công dân Việt Nam là một điều thú vị.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/he-lo-ten-that-filip-nguyen-sau-khi-nhap-tich-viet-nam-2225794.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/filip-nguyen-mang-ten-gi-sau-khi-nhap-tich-viet-nam-1436.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:03:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225627","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 12/12/2023: Ronaldo giúp Al Nassr thắng '5 sao'","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 12/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-12-12-2023-2225627.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ket-qua-bong-da-hom-nay-12122023-168.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225765","title":"Tuyển Việt Nam: Khi ông Troussier đau đầu trong… sung sướng","description":"Tuyển Việt Nam còn nhiều vấn đề cần xử lý trước Asian Cup 2024 nhưng riêng vị trí thủ môn ông Troussier hoàn toàn có thể yên tâm với nhiều sự lựa chọn chất lượng cao.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-khi-ong-troussier-dau-dau-trong-sung-suong-2225765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tuyen-viet-nam-khi-ong-troussier-dau-dau-trong-sung-suong-1349.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:04:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225807","title":"Tottenham đau đầu mất Son Heung Min 6 trận, bao gồm đấu MU","description":"HLV Postecoglou không khỏi đau đầu khi nhận ‘tin xấu’ về đội trưởng Son Heung Min, có thể vắng mặt trong 6 trận của Tottenham, bao gồm đấu MU.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tottenham-dau-dau-mat-son-heung-min-6-tran-bao-gom-dau-mu-2225807.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tottenham-dau-dau-mat-son-heung-min-6-tran-bao-gom-dau-mu-1392.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T22:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225762","title":"Eric Bailly bị Besiktas trục xuất khỏi đội sau 98 ngày gia nhập","description":"Cựu trung vệ MU - Eric Bailly vừa bị CLB Besiktas loại khỏi đội một cùng 4 cầu thủ khác, sau những màn trình diễn kém cỏi về chuyên môn.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/eric-bailly-bi-besiktas-truc-xuat-khoi-doi-sau-98-ngay-gia-nhap-2225762.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/eric-bailly-bi-besiktas-truc-xuat-khoi-doi-sau-98-ngay-gia-nhap-1288.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T19:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225752","title":"MU quyết định để 'ông kễnh' Martial ra đi tự do","description":"Man United sẽ cho phép Anthony Martial ra đi theo dạng cầu thủ tự do khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa bóng 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-united-quyet-dinh-de-ong-kenh-martial-ra-di-tu-do-2225752.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/mu-quyet-dinh-de-ong-kenh-martial-ra-di-tu-do-1253.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T19:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225740","title":"Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tới Trung Quốc: Thấp thỏm với Kiều Trinh","description":"Chiều 11/12, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có mặt tại Hàng Châu (Trung Quốc), sẵn sàng tranh tài tại giải vô địch các CLB thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-toi-trung-quoc-thap-thom-voi-kieu-trinh-2225740.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-toi-trung-quoc-thap-thom-voi-kieu-trinh-1240.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T18:56:20","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225612","title":"Jon Rahm về LIV Golf: Đồng tiền và sự thay đổi của thời đại","description":"Jon Rahm rời PGA Tour để về với LIV Golf, từ di sản và lịch sử đến sức mạnh đồng tiền, trong quá trình thay đổi mạnh mẽ của thế giới golf.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/jon-rahm-gia-nhap-liv-golf-suc-manh-cua-dong-tien-2225612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/jon-rahm-ve-liv-golf-dong-tien-va-su-thay-doi-cua-thoi-dai-830.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T18:03:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225641","title":"Quang Hải ghi bàn liên tiếp, HLV Troussier chưa thể vui","description":"Quang Hải liên tiếp gửi đi những tín hiệu rất vui đến với HLV Philippe Troussier nhưng như vậy là chưa đủ.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quang-hai-ghi-ban-lien-tiep-hlv-troussier-chua-the-vui-2225641.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/quang-hai-ghi-ban-lien-tiep-hlv-troussier-chua-the-vui-899.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:22:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225642","title":"Hai lý do khiến MU chần chừ sa thải HLV Erik ten Hag","description":"MU được loan cho có 2 lý do dẫn đến băn khoăn việc sa thải HLV Erik ten Hag, với mùa giải đang diễn ra vô cùng tệ hại ở Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-ly-do-khien-mu-chan-chu-sa-thai-hlv-erik-ten-hag-2225642.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/hai-ly-do-khien-mu-chan-chu-sa-thai-hlv-erik-ten-hag-794.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225604","title":"Đối thủ gọi bằng... chú, Văn Quyết phản ứng bất ngờ","description":"Tiền đạo Văn Quyết không muốn nhận làm chú khi được một cầu thủ trẻ của SLNA tới xin lỗi sau pha va chạm dẫn đến chấn thương ở vùng đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-thu-goi-bang-chu-van-quyet-phan-ung-bat-ngo-2225604.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/doi-thu-goi-bang-chu-van-quyet-phan-ung-bat-ngo-703.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:23:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225594","title":"Thomas Tuchel chỉ ra điểm yếu MU, cảnh báo Bayern sẽ ‘nổi điên’","description":"Thomas Tuchel tuyên bố Bayern Munich sẽ có phản ứng mạnh sau trận thua thảm Frankfurt, trong khi cũng trông đợi MU chơi ra trò khi bị đẩy vào đường cùng Cúp C1.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thomas-tuchel-chi-ra-diem-yeu-mu-canh-bao-bayern-munich-noi-dien-2225594.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thomas-tuchel-chi-ra-diem-yeu-mu-canh-bao-bayern-se-noi-dien-675.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T13:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225589","title":"MU mua Branthwaite, Liverpool lấy Bowen","description":"MU muốn lấy trung vệ trẻ Branthwaite, Liverpool đàm phán Bowen, Barca liên hệ Ndidi là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 11/12.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-11-12-mu-ky-branthwaite-liverpool-mua-bowen-2225589.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/mu-mua-branthwaite-liverpool-lay-bowen-632.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T13:25:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2225565","title":"Man City thắng trở lại: Nụ cười và nỗi sợ mang tên Haaland","description":"Man City đã biết thắng trở lại khi vượt qua Luton 2-1, nhưng HLV Pep Guardiola có lý do để lo lắng về tương lai khi Erling Haaland chấn thương.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-thang-tro-lai-nu-cuoi-va-noi-so-mang-ten-haaland-2225565.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/man-city-thang-tro-lai-nu-cuoi-va-noi-so-mang-ten-haaland-611.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225348","title":"Haaland có thể lỡ bao nhiêu trận cho Man City do chấn thương?","description":"Pep Guardiola lên tiếng về chấn thương của Erling Haaland sau khi lỡ hẹn cùng Man City thắng ngược Luton Town 2-1, vòng 16 Ngoại hạng Anh.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/haaland-bat-ngo-vang-mat-man-city-dau-luton-town-pep-sot-vo-2225348.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/haaland-bat-ngo-vang-mat-man-city-dau-luton-town-pep-sot-vo-835.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225529","title":"Pep Guardiola gây hấn trọng tài, CĐV đòi BTC Premier League mạnh tay","description":"Pep Guardiola chỉ tay mắng mỏ trọng tài bàn, sau đó tiếp tục có màn ăn mừng quá khích khiến CĐV yêu cầu BTC Premier League mạnh tay, sau trận Luton Town 1-2 Man City.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/pep-guardiola-gay-han-trong-tai-cdv-doi-btc-premier-league-manh-tay-2225529.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/pep-guardiola-gay-han-trong-tai-cdv-doi-btc-premier-league-manh-tay-469.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225491","title":"Vụ hỗn loạn trên sân Quy Nhơn: VFF vào cuộc","description":"VFF và VPF khẳng định sẽ xử nghiêm những vi phạm sau sự cố hỗn loạn trên sân Quy Nhơn, trận Bình Định thua Thanh Hóa 2-3, vòng 5 V-League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-hon-loan-tren-san-quy-nhon-vff-vao-cuoc-2225491.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/vu-hon-loan-tren-san-quy-nhon-vff-vao-cuoc-419.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2176404","title":"Bảng xếp hạng bóng đá La Liga 2023/24: Bất ngờ cái tên dẫn đầu","description":"Bảng xếp hạng bóng đá La Liga mùa giải 2023/24 được cập nhật liên tục và nhanh nhất tại báo VietNamNet.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-bong-da-la-liga-mua-giai-2023-24-2176404.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/8/11/bang-xep-hang-bong-da-la-liga-mua-giai-202324-1029.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

