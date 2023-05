Chỉ cần thực hiện 3 thay đổi này trong bữa tối có thể giảm nguy cơ ung thư, bệnh tim và giúp bạn sống lâu hơn.

1. Ăn tối sớm, nguy cơ ung thư thấp

Theo một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Toàn cầu tại Đại học Barcelona ở Tây Ban Nha, khoảng thời gian giữa bữa tối và giấc ngủ càng ngắn thì nguy cơ ung thư càng cao.

Những người ăn trước 21h có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới và ung thư vú ở phụ nữ thấp hơn trung bình 18% so với những người ăn sau 22h. Khi thời gian ăn tối và đi ngủ cách nhau hơn 2 giờ, tỷ lệ mắc cả hai bệnh ung thư giảm trung bình 20%.

Ăn tối sớm góp phần giảm nguy cơ ung thư. Ảnh: Elle

Theo Aboluowang, tác hại của việc ăn tối quá muộn không phải chỉ có một. Một nghiên cứu của Đại học Tokyo, Nhật Bản, cho thấy khoảng cách giữa bữa tối và giấc ngủ ít hơn ba giờ dễ gây trào ngược dạ dày thực quản, ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa niêm mạc dạ dày, lâu ngày có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Ăn uống quá muộn sẽ khiến một lượng lớn dịch tiêu hóa tiết ra, làm tăng gánh nặng cho tuyến tụy, lâu ngày có thể dẫn đến viêm tụy, gây ung thư tuyến tụy.

Gợi ý: Cố gắng ăn tối càng sớm càng tốt, nếu tính theo thời gian đi ngủ là 23h đến 0h thì thời gian ăn tối tốt nhất là từ 18h tới 19h.

2. Ăn nhiều bữa tối chay giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Một nghiên cứu của Đại học Y khoa Cáp Nhĩ Tân cho thấy những người ăn quá nhiều carbohydrate tinh chế như gạo trắng và mì trắng vào bữa tối có nguy cơ mắc bệnh đau thắt ngực và bệnh tim cao hơn tương ứng 63% và 47%. Ăn quá nhiều protein động vật vào bữa tối làm tăng 44% nguy cơ đau thắt ngực và bệnh tim.

Nếu bạn thay thế carbohydrate tinh chế bằng ngũ cốc và thay thế đạm động vật bằng đạm thực vật vào bữa tối, có thể giảm khoảng 10% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng nếu bạn ăn nhiều rau hơn vào bữa tối, nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do ung thư sẽ giảm đi 23% và 37%.

Bữa tối nạp thực phẩm có lượng calo thấp sẽ làm giảm nồng độ glucose. Ngoài ra, chất xơ trong rau có thể tạo ra axit béo chuỗi ngắn thông qua quá trình trao đổi chất của hệ vi khuẩn đường ruột, giúp ích rất nhiều cho quá trình trao đổi chất của tim và phòng chống ung thư.

Gợi ý: Bữa tối nên ăn ít tinh bột tinh chế, ăn ít thịt động vật, nên ăn chay nhiều hơn, tỷ lệ rau, thịt và thực phẩm chính trong bữa tối là khoảng 2:1:1. Nếu bạn không ăn đủ rau cho bữa sáng và bữa trưa, tỷ lệ rau, thịt và cơm trong bữa tối có thể tăng lên 3:1:1 một cách hợp lý.

Bữa tối không nên quá no, tránh gây hại cho dạ dày. Ảnh: Elle

3. Bữa tối no 7 phần, cơ thể khỏe mạnh, sống thọ

Ăn quá nhiều trong bữa tối, đặc biệt là chế độ ăn giàu protein có hậu quả trực tiếp là làm tăng gánh nặng cho hệ thống tiêu hóa. Trong quá trình ngủ, quá nhiều thức ăn còn sót lại trong đường tiêu hóa, khiến quá trình tiêu hóa kéo dài, gây rối loạn chức năng tiêu hóa, từ đó dẫn đến viêm loét dạ dày, táo bón và thậm chí là ung thư đại trực tràng. Rất nhiều nam giới không chỉ ăn nhiều mà còn thích uống nhiều rượu vào bữa tối, có thể gây ra các bệnh về tuyến tụy.

Gợi ý: Nếu bữa tối ăn no là 10 phần, thì nên ăn 7 phần no. Cái gọi là 7 phần no, tức là dạ dày không cảm thấy chướng, không có cảm giác gánh nặng, nếu ăn vẫn có thể ăn thêm được. Ăn no 7 phần sẽ không gây gánh nặng cho dạ dày, và không ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Một lưu ý nhỏ trong mỗi bữa ăn thì tư thế khi ăn uống cũng rất quan trọng. Lúc ăn cơm, bạn nên ngồi thẳng lưng hơn là khom ngực cong lưng ở trạng thái quá thả lỏng. Tư thế ngồi thẳng lưng ngay ngắn giúp giảm bớt áp lực lên bộ phận dạ dày, thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.

Hà Vũ