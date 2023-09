70% dân số có nguy cơ mắc các bệnh dạ dày

Cuộc sống căng thẳng khiến cho người mắc các bệnh dạ dày ngày càng trẻ hoá. Theo thông tin từ Hội khoa học Tiêu hoá, 70% nguy cơ người Việt bị viêm dạ dày, có tới 26% dân số mắc bệnh viêm loét dạ đày tá tràng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm loét dạ dày, như do vi khuẩn HP trong lớp niêm mạc dạ dày, chế độ ăn uống thiếu khoa học, sử dụng thuốc giảm đau và kháng viêm, stress, căng thẳng kéo dài, sử dụng chất kích thích và đồ uống có cồn,..

Nếu để lâu tình trạng người bệnh sẽ trở nên nghiêm trọng, xuất hiện những triệu chứng khó chịu, thậm chí bệnh có thể tiến triển nặng trở thành ung thư dạ dày. Vì vậy, hiện nhiều người đã lựa chọn hạn chế các triệu chứng viêm loét dạ dày, tá tràng bằng các thực phẩm bảo vệ sức khoẻ có thành phần từ thảo dược. Có thể kể đến như thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gastmagel Plus chứa hỗn hợp thảo dược “vàng” được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên: lá khôi, bạch thược, Piperine (chiết xuất hạt tiêu), dạ cẩm, chè dây, hoàng liên, tam thất, mật ong, Papain (chiết xuất đu đủ), mộc hương, bồ công anh. Qua đó, Gastmagel Plus hỗ trợ giảm acid dịch vị, bảo vệ niêm mạc dạ dày và hỗ trợ giảm các triệu chứng: ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, thượng vị đau do viêm loét dạ dày, tá tràng.

Gastmagel Plus - “trợ thủ” đắc lực cho người bệnh dạ dày

Viêm đại tràng - nỗi lo sức khoẻ người trung niên

Hiện nay, số người mắc các bệnh viêm đại tràng tăng lên con số báo động hàng năm. Những cơn đau, viêm loét đại tràng luôn là nỗi ám ảnh người trung niên. Một trong những nguyên nhân lớn nhất của bệnh là do việc ăn uống và sinh hoạt không điều độ khiến cho cơ thể cảm thấy quặn đau và khó chịu. Giai đoạn đầu của bệnh sẽ không quá rắc rối khiến người bệnh chủ quan, lơ là dẫn đến các triệu chứng nặng hơn hoặc thậm chí biến chứng thành viêm đại tràng mãn tính, ung thư đại tràng,…

Viêm loét đại tràng trở nặng gây nhiều khó khăn trong việc điều trị. Từ đó, nhiều người chủ động phòng bệnh sớm với một số loại thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Trong đó, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Đại tràng Gasba chứa các thành phần có nguồn gốc tự nhiên, hỗ trợ làm giảm chứng rối loạn tiêu hoá do viêm đại tràng như đau bụng, đầy bụng, khó tiêu, đi ngoài nhiều lần.

Đại tràng Gasba - hỗ trợ cho người bị viêm đại tràng

Lão hoá da - “ác mộng” của phái đẹp

Bên cạnh các vấn đề về dạ dày, đại tràng, phài đẹp còn một nỗi lo khác mang tên “lão hoá da”. Quá trình lão hoá của da bắt đầu từ tuổi 25. Nếu da không được cung cấp các dưỡng chất cần thiết sẽ nhanh chóng xuất hiện nếp nhăn, tàn nhang, nám… Vì vậy, việc liên tục bổ sung vitamin và các khoáng chất sẽ hỗ trợ phụ nữ giữ được nét đẹp thanh xuân của mình lâu hơn.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Bright Bestona Plus là một trong những sản phẩm hỗ trợ chống oxy hoá, hỗ trợ cải thiện độ ẩm, tăng đàn hồi cho da, giúp làm sáng đẹp da. Bên cạnh đó, sản phầm còn hỗ trợ hạn chế lão hoá da, giúp giảm khô cho da, nhăn da, nám da, sạm da. Sản phẩm có chứa đến 1000mg collagen cùng các thành phần tự nhiên như chiết xuất dương xỉ, bột sữa ong chúa kết hợp với Vitamin E, Collagen peptide, L-Glutathion, Acid hyaluronic và Biotin.

Bright Bestona Plus - sản phẩm chăm sóc sắc đẹp

Hiện Công ty Cổ phần Dược phẩm Korea là đơn vị phân phối các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Gastmagel Plus, Bright Bestona Plus, Đại tràng Gasba. Theo chị Trần Thị Xuyến - Chủ tịch hội đồng quản trị công ty, sau đại dịch Covid, người

tiêu dùng ngày càng quan tâm đến việc bảo vệ sức khoẻ, việc lựa chọn các thực phẩm chức năng cũng được kiểm tra kĩ càng hơn. Hiểu được điều đó, Dược phẩm Korea luôn nỗ lực lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng an toàn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.

Chị Trần Thị Xuyến - Chủ tịch hội đồng quản trị dược phẩm Korea

Lệ Thanh