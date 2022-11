3 yếu tố tạo nên sự khác biệt của Siberian Wellness

Nguồn gốc tự nhiên từ Siberi

Siberi là vùng đất rộng lớn với 4 trong 10 con sông lớn nhất thế giới, rừng Taiga lớn nhất trên hành tinh, hồ Baikal sâu nhất trên thế giới và có trữ lượng nước ngọt chiếm 30% lượng nước trên toàn thế giới. Siberi là một trong số ít nơi trên thế giới chưa bị con người khai phá nhiều. Chính vì đặc tính tự nhiên khắc nghiệt, Siberi được thiên nhiên ban tặng thảo mộc hoang sơ, tinh sạch. Các thảo mộc hoang dã nơi đây cũng mang trong mình sức sống mãnh liệt và sản sinh ra nhiều dưỡng chất tinh túy để chống chọi và lớn mạnh trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt.

Với lịch sử hơn 25 năm, Siberian Wellness là một trong những công ty đầu ngành trong việc sản xuất các sản phẩm tự nhiên bảo vệ sức khỏe. Lựa chọn nguyên liệu là thảo dược tinh túy thuộc vùng Siberi, Siberian Wellness giữ lại trọn vẹn sự lành tính và phát triển sức mạnh của tự nhiên trong từng sản phẩm.

Tại trung tâm của Siberi, thảo mộc của Siberi được chuyển thành các sản phẩm sáng tạo. Siberian Wellness đầu tư những cơ sở sản xuất với thiết bị hiện đại đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, Siberian Wellness luôn có những công thức độc đáo, cùng hệ thống nhà kho rộng lớn đáp ứng nhu cầu sản phẩm lớn phân phối đến các quốc gia.

Theo đại diện Siberian Wellness, để chắt chiu giá trị từ nguồn nguyên liệu quý giá, quy trình sản xuất của hãng tuân theo chuẩn quốc tế với các bước nghiêm ngặt. Sau khi nghiên cứu và phân tích nhu cầu, xu hướng về sức khỏe, thể thao và sắc đẹp, Siberian Wellness sẽ lựa chọn nguyên liệu độc đáo, an toàn, đảm bảo về chất lượng và tính độc quyền. Trước khi đưa vào thực tế, sản phẩm được thí nghiệm cùng khảo sát với tình nguyện viên để hiểu được điều khách hàng cần và mong muốn ở các sản phẩm tiếp theo. Các khâu khác như sản xuất, đóng gói, vận chuyển được thực hiện trong điều kiện an toàn và với công nghệ mới hiện đại. Cuối cùng, sau khi trải qua khâu kiểm định nghiêm ngặt, các sản phẩm Siberian Wellness đều được kiểm định và phân phối đến khách hàng trên khắp thế giới theo công thức nguyên bản mà không cần thay đổi và điều chỉnh.

Tích cực với những hoạt động vì môi trường

Một trong những yếu tố khiến người dùng thêm yêu sản phẩm của Siberian Wellness chính là triết lý kinh doanh hài hòa với thiên nhiên mà doanh nghiệp theo đuổi. Siberian Wellness luôn cố gắng giảm thiểu những ảnh hưởng tới tự nhiên trong quá trình sản xuất bằng việc đầu tư các trang bị các thiết bị tiên tiến nhất như hệ thống lọc nước, không khí đa tầng đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO GMP, FDA, HACCP và sử dụng những vật liệu bao bì có tính tự hủy sinh học. Đặc biệt, các sản phẩm của Siberian Wellness cam kết không sử dụng chất bổ sung tổng hợp hoặc phụ gia công nghệ trong sản xuất như: aerosil, stearat magnesium, stearat calcium…

Siberian Wellness thành lập quỹ từ thiện Thế giới quanh bạn - “The world around you” với mục đích phục hồi và bảo vệ hệ động thực vật, đến năm 2020, quỹ đã thực hiện hơn 170 hoạt động bảo tồn, giải cứu và bảo vệ thành công loài báo tuyết, đại bàng hung…

Siberian Wellness “phủ xanh” 1500 cây xanh (1,5 ha) tại các khu rừng nguyên sinh ở Thanh Hóa

Tại Việt Nam, Siberian Wellness cũng tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, “phủ xanh” 1500 cây xanh (1,5 ha) tại các khu rừng nguyên sinh ở Thanh Hóa trong khuôn khổ chiến dịch Eco Project - Give your 100ha for our planet” (năm 2022). Chương trình đã tạo được tiếng vang và thu hút sự tham gia của rất nhiều bạn trẻ - thế hệ Wellness Generation.

Đa dạng sản phẩm phù hợp với nhiều đối tượng/lứa tuổi

Có trụ sở ở Nga, Siberian Wellness phát triển hơn 300 sản phẩm và hiện diện ở trên 60 quốc gia tại ba châu lục

Sản phẩm của Siberian Wellness đa dạng đảm bảo chăm sóc toàn diện sức khỏe bên trong và bên ngoài. Nổi bật là thưc phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe, cung cấp dinh dưỡng và sản phẩm làm đẹp, nước hoa.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là thế mạnh vượt trội của Siberian Wellness được lòng khách hàng bởi tính hiệu quả trong việc hỗ trợ cải thiện các vấn đề sức khỏe, không những tại Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó, Siberian Wellness cũng mang đến sự chăm sóc toàn diện cho khách hàng với dòng mỹ phẩm Experalta Platinum, SPA Collection, Siberian Spa, đáp ứng nhu cầu làm đẹp từ cơ bản đến chuyên sâu cho cả phụ nữ lẫn nam giới và các sản phẩm dành trẻ em.

