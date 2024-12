Đêm concert thứ ba của Anh trai say hi vừa diễn ra tại Hà Nội. Theo thông tin từ ban tổ chức, gần 50.000 khán giả có mặt từ sớm, hoà giọng theo các bài hát ballad như Thi sĩ, Kim phút kim giờ, Sóng vỗ vỡ bờ, Regret… hết mình hoà nhịp cùng những tiết mục sôi động như Catch me if you can, Ngáo ngơ, Sao hạng A, Ngạo nghễ, Tình đầu quá chén, Walk…

30 "anh trai" tại concert thứ ba.

Mở màn concert là ca khúc mới, lần đầu được trình diễn bởi cả 30 "anh trai" - Khát vọng người Việt, mang ý nghĩa đặc biệt về nghệ thuật, văn hóa, lòng tự hào dân tộc. Sản phẩm vừa ra mắt của nhóm MOPIUS (gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Jsol, Hurrykng) - Làn ưu tiên cũng được mang tới SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Một số bài hát mới tại Anh trai say hi lần đầu được diễn live, nhiều tiết mục thay đổi vũ đạo, lối trình diễn khác với 2 concert trước lẫn trong chương trình.

Don’t care có lời rap mới, You had me at hello được phối sôi động hơn. Khi thể hiện ca khúc Ngáo ngơ, HIEUTHUHAI, Jsol, Anh Tú Atus, Erik và khách mời Orange gây cười khi mặc trang phục siêu nhân, Orange viết thêm lời tiếng Anh.

Tiết mục "Ngáo ngơ".

Một số phần trình diễn được giữ nguyên tình tiết như HIEUTHUHAI, Song Luân, Dương Domic, Jsol đưa các khán giả nữ lên sân khấu tại tiết mục Sao hạng A. Catch me if you can vẫn có thêm phần mở đầu của Phạm Đình Thái Ngân, Quân A.P, Ali Hoàng Dương tương tự ở concert thứ hai.

Phần điệp khúc tiết mục Walk lần này được lặp lại đến 8 lần, còn sáng tác của Dương Domic - Say hi never say goodbye được 30 "anh trai" hoà giọng.

Các "anh trai" trình diễn hết mình, chiều lòng khán giả Thủ đô.

Các thành viên của liên minh I.C.O.N. Video: Thanh Phi

Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Erik, Captain, Thái Ngân tranh tài ở phần Dance battle (Thử thách vũ đạo). Captain - gười nhỏ tuổi nhất "Anh trai say hi" chiến thắng và có quyền nắm giữ fanpage Anh trai say hi trong 24 giờ.

Ở hoạt động Fan gọi - Anh trai trả lời, 30 "anh trai" sẽ đáp ứng yêu cầu từ khán giả tại concert. Anh Tú Atus, Song Luân, Quang Trung, Dương Domic gây cười khi thực hiện Aegyo (biểu cảm, cử chỉ dễ thương, nũng nịu).

Được MC Trấn Thành hỏi về người yêu tại Hà Nội, Dương Domic thẳng thắn cho biết bản thân chỉ có âm nhạc, bị khán giả khiến cho "tràn bộ nhớ".

Hurrykng cũng bị Trấn Thành "cà khịa" khi hỏi rằng anh có thích ăn kem (PV: "Kem" là biệt danh của bạn gái Hurrykng).

Hurrykng và Rhyder.

Isaac, Quân A.P và Quang Hùng MasterD.

Sau ồn ào phát ngôn, Negav trở lại sau khi vắng mặt ở concert thứ hai. Rapper sinh năm 2001 xúc động cho biết được có mặt tại đêm nhạc là diễm phúc lớn nhất đời. Anh xin lỗi và cảm ơn khán giả, biết ơn các cơ quan ban ngành, tổ chức đã cho bản thân cơ hội sửa sai.

Người hâm mộ Hà Nội xúc động khi tiết mục Catch me if you can, Tình đầu quá chén, Kim phút kim giờ... xuất hiện đầy đủ các thành viên. Dù thường xuyên quên động tác, trình diễn thiếu ổn định hơn trước, Negav vẫn được khán giả cổ vũ nhiệt tình.

Negav xúc động khi nhận được sự yêu thương của khán giả Hà Nội.

Khi hoà giọng Say hi never say goodbye với HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Negav thêm một lần nữa rơi nước mắt. Có lẽ khi chứng kiến tình cảm của khán giả dành cho mình, nam ca sĩ càng thấu hiểu được tình yêu và lòng vị tha quý giá biết nhường nào. Hy vọng, sau những vấp ngã Negav sẽ cẩn trọng và trưởng thành hơn trong cả những ứng xử ở đời sống lẫn những dự định âm nhạc mà anh sẽ theo đuổi phía trước.

Anh Duy và Quân AP trong vòng vây người hâm mộ.

Trước đó, từ thời điểm Negav xuất hiện tại Hà Nội, làn sóng tẩy chay nam rapper vẫn diễn ra. Nhiều người bất bình vì Negav không tỏ ra hối lỗi sau khi quay lại, thậm chí kêu gọi không xem Anh trai say hi nếu anh vẫn có mặt.

Negav chia sẻ tại đêm nhạc. Video: TikTok

Trước khi diễn ra đêm nhạc, một khán giả ở khu vực vé đứng bất ngờ xin tạm dừng chương trình vì có người bị ngất. MC cho biết sẽ xử lý ngay, sau đó tiếp tục giới thiệu nội dung kế tiếp.

Video ghi lại khoảnh khắc này tạo nhiều tranh luận, đa số ý kiến cho rằng sự an toàn của khán giả là quan trọng nhất; trong khi một bộ phận nêu quan điểm, một sự kiện lớn không thể bị ảnh hưởng chỉ vì sự cố nhỏ.

Đêm concert thứ tư của Anh trai say hi sẽ diễn ra vào ngày 9/12.

Ảnh: BTC