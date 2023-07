Ngày 14/7, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) cho biết, đã khởi tố 35 bị can để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam 11 bị can tuổi từ 17-21, tất cả ngụ tại tỉnh Tiền Giang; 24 người còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

35 thanh thiếu niên tại cơ quan Công an huyện Tân Phước. Ảnh: E.X

Theo điều tra ban đầu, H.N.T (17 tuổi) và Nguyễn Văn Khánh Duy (18 tuổi) cùng ngụ huyện Châu Thành xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân, Khánh Duy lấy hình bạn gái của T. đăng lên Facebook nên cả hai hẹn gặp nhau để “nói chuyện”.

Tối 12/4, cả hai hẹn nhau ra khu vực cầu Sao ở huyện Châu Thành để đánh nhau nhưng không thành. Sau đó, nhóm của Duy nhắn tin trên Facebook hẹn nhóm T. ra đánh nhau.

Tối 17/4, hai nhóm mang hung khí, đeo khẩu trang, chạy xe máy không đội nón bảo hiểm trên đường huyện lộ 43 (xã Phước Lập, huyện Tân Phước). Nhóm thanh niên này la hét, nẹp pô, dùng hung khí ép sát người đi đường khiến nhiều người hoảng sợ.

Sau đó cả hai nhóm không đánh nhau, tự động giải tán.

Nhóm thanh niên mang hung khí, hẹn nhau gặp nhau để đánh nhau. Ảnh: C.A

Cơ quan công an nhận định hành vi của hai nhóm trên gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến người dân. Công an thu giữ nhiều loại dao tự chế, chĩa nhọn, ống tuýp, 12 xe máy…