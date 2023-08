Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang lập hồ sơ xử lý nhóm nam, nữ tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke, đồng thời làm rõ trách nhiệm của quán.

Công an thu giữ các tang vật nghi ma túy. Ảnh: CACC

Cụ thể, khoảng 23h30 tối qua (24/8), Công an huyện Đức Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Long An kiểm tra đột xuất quán karaoke Daimon có địa chỉ nằm tại ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ.

Tại các phòng hát, cảnh sát phát hiện có 44 nam, nữ (trong đó có nhiều tiếp viên và nhân viên quán karaoke) đang tụ tập có dấu hiệu sử dụng ma túy. Khi thấy cảnh sát, các đối tượng cố gắng tẩu tán tang vật nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 3 đĩa sứ có chứa chất bột màu trắng và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Tiến hành test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 39/44 đối tượng dương tính với ma túy.