Ngày 2/8, du thuyền Spectrum of the Seas chở 4.600 du khách đến từ Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thái Lan, Singapore... đã vào vịnh Nha Trang (Khánh Hòa). Do tàu quá lớn, không thể cập cảng Nha Trang nên tàu phải neo ngoài vịnh Nha Trang, trung chuyển khách vào bờ. Du thuyền đi theo hải trình Singapore đến Nha Trang.

Du khách lên vào đất liền để tham quan TP Nha Trang. Ảnh: A.T.

Khi vào đất liền, đoàn khách sẽ ghé vào Viện Hải Dương Học, Tháp Bà Ponagar, Làng nghề Trường Sơn, chùa Long Sơn, và mua sắm tại chợ Đầm, tắm bùn, đạp xe khám phá làng quê ngoại thành Nha Trang… Tối nay, Spectrum of the Seas rời vịnh Nha Trang tiếp tục hành trình đến Hong Kong (Trung Quốc).

Spectrum of the Seas là du thuyền hiện đại, có chiều dài 347 m, rộng gần 50m, được thiết kế 16 tầng, đóng tại Đức vào năm 2019 với chi phí 940 triệu USD. Tàu trang bị tổ hợp giải trí và thể thao trong nhà quy mô hàng đầu thế giới. Du thuyền này có 16 tầng và hơn 2.000 phòng, có thể phục vụ tối đa hơn 5.600 khách.Trên tàu có nhiều tiện ích vượt trội như 3 hồ bơi, 3 bể sục, rạp chiếu phim ngoài trời, spa, nhà hát có sức chứa 1.300 người...

Tàu Spectrum of the Seas được đánh giá một trong những du thuyền lớn nhất thế giới. Ảnh: A.T.

Từ đầu năm đến nay, địa phương này đón khoảng 10 chuyến tàu biển với hơn 9.600 lượt khách lên bờ tham quan.