Mua xe ô tô đã qua sử dụng không hề đơn giản đối với người dùng thông thường, nhất là khi gặp phải những người bán hàng thiếu đạo đức, trách nhiệm và đặt lợi nhuận lên cao hơn cả uy tín. Các công nghệ hiện đại ngày nay đã vô tình bị những kẻ bán hàng thiếu đạo đức áp dụng để đồng hồ công-tơ-mét (tua ODO) của các loại xe qua sử dụng và không phải ai cũng đủ kinh nghiệm để nhận biết điều này.

Các chuyên gia dữ liệu ô tô đến từ Carly đã sử dụng thiết bị chuyên dụng kiểm tra hàng triệu chiếc xe được tài xế sử dụng ở Anh. Kết quả, có 6% tổng số xe ô tô tại Anh có số ODO không chính xác so với thực tế dựa trên dữ liệu kiểm định MOT vào năm 2023.

Số ODO hiển thị quãng đường di chuyển của ô tô. Ảnh: Kiểm tra xe cũ

Theo nghiên cứu thị trường, có khoảng 7,24 triệu chiếc xe ô tô đã qua sử dụng được dự kiến bán ra tại Anh trong năm nay. Các số liệu cho thấy có khoảng 440.000 người mua xe cũ không có nhiều kinh nghiệm và thường bỏ qua khía cạnh ODO khi xem xe nên rất dễ mua nhầm phải những chiếc xe có số quãng đường đi thực tế bị sai lệch.

Trước vấn đề này, các chuyên gia từ Carly đã đưa ra 4 mẹo đơn giản để giúp người mua ô tô cũ nhận biết được xe đã bị tua ODO hay chưa.

Độ hao mòn chi tiết

Đồng hồ ODO trên xe ô tô đã qua sử dụng có thể bị hỏng hoặc các đơn vị bán xe cũ thiếu đạo đức tua thấp ODO để qua mắt người dùng nhưng các bộ phận hao mòn trên xe, lão hoá theo thời gian thì không biết "nói dối".

Khi xem xe cũ, người mua cần chú ý mọi chi tiết trên xe để đánh giá độ hao mòn có phù hợp với ODO hiển thị thực tế hay không. Đặc biệt, cần xem xét kỹ ở các vị trí như nắp capo, cần số bọc da và bàn đạp ga/thắng, vô lăng,... vì đây là những bộ phận dễ xuống cấp và hao mòn nếu sử dụng nhiều, rất khó để làm mới như ban đầu.

Da bọc cần số bị mòn khi sử dụng quá lâu. Ảnh: Học Lái Xe

Ngoài ra, nếu thấy dấu hiệu của một số bộ phận trên xe trông mới hơn so với những bộ phận khác thì chứng tỏ nó có thể đã bị thay thế hoặc tân trang. Người mua xe cũ cần tỉnh táo và tra hỏi kỹ chi tiết này.

Lốp xe bị mòn

Việc kiểm tra lốp xe khi mua xe cũ hết sức quan trọng. Lốp xe bị mòn là dấu hiệu cho thấy chiếc xe đã lăn bánh rất nhiều trên đường. Để nhận biết lốp xe bị mòn, cần kiểm tra gai lốp hoặc độ dày các rãnh lốp và dấu hiệu cao su lốp bị nứt nẻ. Những dấu hiệu này xuất hiện trên một chiếc xe có ODO thấp là điều bất thường mà người mua xe cần đặt ra sự nghi vấn.

Lốp xe bị mòn thường cho thấy xe đã đi quãng đường rất nhiều. Ảnh: Washcar

Ngoài ra, có thể kiểm tra thời gian sản xuất lốp xe được in trên viền lốp và đây là chi tiết không thể làm giả được. Nếu lốp xe có còn mới, thời gian sản xuất không quá lâu nhưng ODO trên xe lại rất ít thì chứng tỏ, bộ lốp này đã được thay mới.

Kiểm tra lịch sử bảo dưỡng, đăng kiểm

Tại Anh, một cách đơn giản để biết chiếc xe có bị tua ODO hay không, người mua xe có thể kiểm tra lịch sử xe do Bộ Giao thông vận tải cung cấp thông tin công khai. Theo quy định, kiểm tra MOT tại Anh diễn ra hàng năm đối với các loại xe ô tô và số km sẽ được ghi lại ở mỗi lần kiểm tra. Tất cả dữ liệu đều được công khai trên cổng thông tin đại chúng nên người mua rất dễ đối chiếu.

Nếu thấy một chiếc xe có lịch sử ODO được ghi lại trên MOT là 50.000km nhưng lúc mua xe, ODO chỉ hiển thị 40.000km thì chứng tỏ, chiếc xe đã có dấu hiệu bị tua đồng hồ công-tơ-mét.

Tại Việt Nam, người mua xe cũ có thể kiểm tra, đối chiếu ODO của xe với lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Về nguyên tắc, mỗi lần bảo dưỡng, kỹ thuật viên đều ghi lại số ODO và nhập lên cơ sở dữ liệu. Nếu kiểm tra và thấy sự sai lệch ODO so với lịch sử bảo dưỡng, chứng tỏ người bán xe đã can thiệp để giảm số km so với thực tế.

Dùng các thiết bị kỹ thuật để kiểm tra

Thời nay, việc tua đồng hồ ODO trên xe ô tô không còn quá khó khăn như trước khi phải tháo bảng đồng hồ hay sử dụng tua vít để can thiệp vào bảng mạch điện tử bên trong và sửa đổi.

Một số các nhà cung cấp các thiết bị chẩn đoán ô tô (máy chẩn đoán OBD) có thể chặn và thay đổi ODO một cách đơn giản. Chính vì vậy, hãy nhấn một trong số các phím bấm trên vô lăng trong khoảng 10 giây để kiểm tra xem, liệu chiếc xe cũ bạn đang muốn mua có bị can thiệp tới số ODO hay chưa. Nếu có, sẽ có đèn cảnh báo nguy hiểm phát sáng trên bảng đồng hồ.

Ngoài ra, chính những máy chẩn đoán OBD được bán trên thị trường hiện nay cũng có thể nhận biết được chiếc xe đã bị tua km hay chưa và có khả năng "khám" được các bệnh, lỗi trên xe ô tô tương tự như nhà sản xuất.

Số km đã lăn bánh cũng phần nào quyết định đến giá trị bán lại của chiếc xe. Rõ ràng, nếu xe có số km ít thì giá bán thường sẽ cao hơn so với xe có số km lăn bánh nhiều. Vì vậy, việc mua phải một chiếc ô tô đã qua sử dụng bị tua đồng hồ công-tơ-mét sẽ khiến bạn thấy khó chịu vì bị lừa dối. Ngoài ra, việc không nắm chính xác được quãng đường di chuyển thực tế của xe sẽ gây khó khăn trong quá trình bảo dưỡng.

Theo The Sun và Tổng hợp

Bạn có bình luận thế nào về bài viết trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!