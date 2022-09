4 cách tiêu tiền hiệu quả, nhưng ít người biết

Grant Cardone, 64 tuổi, là nhà đào tạo bán hàng, diễn giả và doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản, công nghiệp ôtô tại Mỹ. Ông cũng là tác giả của các cuốn sách bán chạy The 10X Rule và If You're Not First, You're Last.

Chia sẻ trên CNBC, ông cho biết việc kiếm nhiều tiền chỉ là một phần nhỏ của quá trình làm giàu. Điều quan trọng hơn, bạn phải biết nên và không nên chi tiêu vào việc gì. Ông đã mất 20 năm thử và mắc sai lầm trong chi tiêu trước khi có trong tay hàng triệu USD.

"Tôi đã phải học cách chi tiêu kỷ luật, đầu tư vào các tài sản để tạo ra tiền. Hiện tại, tôi có thu nhập từ 18 công ty do tôi làm chủ và sỡ hữu 12.000 căn hộ", triệu phú này cho biết.

Tính đến đầu tháng 9, Cardone có giá trị tài sản ròng là 600 triệu USD , theo Celebrity Net Worth.

Dưới đây là 4 nguyên tắc chi tiêu để trở nên giàu có, theo lời khuyên của Cardone.

Không mua đồ xa xỉ khi chưa có số tiền gấp đôi giá trị món đồ

Sau khi bắt đầu kiếm được tiền, Cardone không lập tức tự thưởng cho mình xe hơi hoặc đi du lịch đắt đỏ. Ông đặt ra quy tắc riêng cho mình, đó là nếu muốn mua một chiếc đồng hồ xa xỉ hay một ngôi nhà, ông phải có số tiền gấp đôi giá trị của chúng.

Điều này sẽ giúp Cardone không bị hao hụt ngân sách, có thời gian cân nhắc xem có thực sự cần mua hay không.

Việc mua sắm tài sản là không hợp lý nếu như bạn có thể thuê chúng, theo Cardone. Ảnh minh họa: Karolina Grabowska/Pexels.

Đừng mua khi có thể thuê

Khi nỗ lực để trở thành triệu phú, những tài sản duy nhất mà Cardone mua là những thứ có thể mang về thu nhập, ví dụ như bất động sản có thể cho thuê lại.

Vào năm 2012, ông bán ngôi nhà của mình và sau đó ở thuê gần 10 năm. Điều này giúp ông có thêm tiền để đầu tư vào bất động sản và sinh lời. Sau khi tiết kiệm được khoản tiền lớn, ông sẽ mua đứt một căn khác.

Cho đến bây giờ, Cardone vẫn đi thuê ôtô nhưng không bao giờ gia hạn hợp đồng quá 24 tháng, dù nếu làm vậy sẽ được mức giá hời hơn. Bởi có rất nhiều thứ sẽ thay đổi trong 2 năm và ông luôn cố gắng tránh bị mắc kẹt với một chiếc xe không phục vụ được nhu cầu của mình.

Đừng chi tiêu để gây ấn tượng với người khác

Mục tiêu của Cardone là tạo ra khối tài sản kếch xù cho gia đình mình. Điều đó quan trọng đối với ông hơn là mua những thứ chỉ để đánh bóng tên tuổi.

Vì vậy, ngay cả khi có đủ khả năng mua một món đồ xa xỉ, ông cũng không chi tiền chỉ để gây ấn tượng với bạn bè cùng trang lứa. Thay vào đó, ông đầu tư với tỷ lệ cao hơn và xây dựng sự giàu có của mình.

Hiện tại, ông thừa nhận mình vẫn là người khá tiết kiệm, không quan tâm đến sự hào nhoáng và cố gắng sống dưới khả năng của mình.

Mục tiêu của Cardone luôn là tạo ra khối tài sản kếch xù cho gia đình mình. Điều đó quan trọng với ông hơn là việc mua những thứ bản thân không cần.

Chỉ chi tiêu thu nhập thụ động

Quy tắc cuối cùng, Cardone cho biết chỉ tiêu dùng bằng thu nhập thụ động.

Ví dụ: Nếu kiếm được 100.000 USD /năm từ công việc chính và 20.000 USD /năm từ thu nhập thụ động, ông sẽ chỉ chi tiêu 20.000 USD cho những nhu cầu ngoài chi phí sinh hoạt cố định, như mua sắm, du lịch, giải trí...

Ông cho rằng tất cả quy tắc tiêu tiền của mình đều đòi hỏi tính kỷ luật và không phải ai cũng có thể áp dụng.

"Thỉnh thoảng, tôi sẽ tự hỏi tại sao mình làm việc rất chăm chỉ nhưng không thoải mái hưởng thành quả lao động của mình. Nhưng chính vì duy trì những quy tắc của mình suốt 2 thập kỷ, tôi có thể vượt qua một số cuộc suy thoái kinh tế lớn và đại dịch Covid-19 vừa qua", ông nói.

Theo Zing