4 lợi thế vượt trội của căn hộ biển The Aston Luxury Residence Nha Trang

Với dáng hình cánh cung, đường Trần Phú dài khoảng 12km chạy dọc bờ biển từ cảng cầu đá Bảo Đại, nối liền dòng sông Cái đến bãi Tiên, ôm lấy bãi biển tuyệt đẹp. Dù là tuyến đường huyết mạch, song giao thông trên đường Trần Phú luôn thông thoáng.

Không chỉ vậy, đường Trần Phú còn là nơi hội tụ của nhiều khách sạn, resort 5 sao cùng các địa điểm vui chơi, giải trí, thương mại đẳng cấp. Do đó, đường Trần Phú được xem là trục “xương sống” của Nha Trang, nổi tiếng với danh xưng cung đường tỷ đô và hầu hết khách du lịch khi đến thành phố biển sẽ lưu trú trên cung đường này.

Cung đường tỷ đô Trần Phú - Tuyến đường sôi động bậc nhất tại Nha Trang

Tọa lạc trên cung đường tỷ đô Trần Phú với quỹ đất hơn 11.000 m2, dự án The Aston Luxury Residence có tổng quy mô 6.400 tỷ đồng, bao gồm 3 toà tháp: Sol - Sea - Sand cao 24 - 27 tầng, cung cấp ra thị trường 1.341 căn hộ hạng sang, đa dạng diện tích với quyền sở hữu lâu dài đang làm dậy sóng thị trường. Khu đất này là một trong số ít quỹ đất vàng còn lại trên đường Trần Phú. Đó cũng là những lợi thế của block Sea (HH2) trong việc thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư và khách hàng.

Tầm nhìn song thuỷ kề sông cận biển

Theo các chuyên gia phong thủy, vị trí kề sông cận biển được xem là một trong những ưu thế của các dự án bất động sản bởi nước vốn được xem là biểu tượng của thịnh vượng, sung túc. Sở hữu 100m mặt tiền giáp biển và 250m mặt tiền sông Cái, block Sea (HH2) hứa hẹn mang tới những giá trị phong thuỷ tài lộc, thịnh vượng cho chủ nhân.

Theo đại diện Tập đoàn Danh Khôi, việc sở hữu căn hộ trên cao với tầm nhìn đẹp còn là cách gia chủ thể hiện phong cách sống thượng lưu, tôn trọng chất lượng cuộc sống với mong muốn thụ hưởng những giá trị tốt cho sức khỏe, tinh thần. Bởi vậy, mọi căn hộ tại dự án đều được thiết kế để có tầm nhìn đẹp, sở hữu ban công rộng rãi, tối ưu ánh sáng và đón gió trời.

The Aston Luxury Residence là dự án kề sông cận biển hiếm có tại Nha Trang. Ảnh phối cảnh dự án

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra, xu hướng sống thuận thiên đặc biệt là gần biển sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da, bệnh đường hô hấp, cải thiện giấc ngủ và tâm trạng đến việc chống lại các vấn đề tim mạch; giúp tinh thần tràn đầy năng lượng tích cực, cảm xúc vui vẻ mỗi ngày. Sống và nghỉ dưỡng tại những căn hộ block Sea (HH2) nói chung, dự án The Aston Luxury Residence nói riêng cũng trở thành “liều thuốc” tốt cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho cư dân sinh sống và du khách tham quan trải nghiệm.

Thiết kế sang trọng, độc đáo

Dự án đánh dấu sự kết hợp của Tập đoàn Danh Khôi với nhiều thương hiệu uy tín như: Apave - Đơn vị giám sát xây dựng đến từ Pháp, Savills - Đơn vị tư vấn quản lý và vận hành, Kohler - Đối tác cung cấp thiết bị vệ sinh Mỹ… Trong đó, DKO - Đơn vị thiết kế Australia đã chắp bút cho không gian sống thượng lưu trong từng căn hộ.

The Aston Luxury Residence - “Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất” được vinh danh tại Lễ trao giải PropertyGuru Asia Property Awards 2021. Ảnh phối cảnh dự án

Ý tưởng thiết kế dự án bắt nguồn từ lợi thế cảnh quan của thiên nhiên, hài hoà giữa nhịp điệu của thuỷ triều (tide), sóng biển (wave) và sự khoáng đạt của đại dương xanh (ocean)… tạo nên ngôn ngữ thiết kế TWO mềm mại. Đó cũng là lý do The Aston Luxury Residence được vinh danh tại tại Lễ trao giải PropertyGuru Asia Property Awards 2021, trong hạng mục “Dự án thiết kế kiến trúc căn hộ ven biển đẹp nhất”.

Với mật độ xây dựng chỉ 36,43%, dự án được phát triển nhiều mảng xanh tự nhiên, bố trí những vườn ban công lớn giúp đón nắng, đón gió tự nhiên và mang lại không gian sống chất lượng và nghỉ dưỡng xứng tầm dành cho khách hàng.

Hệ tiện ích đẳng cấp chuẩn wellness

Không dừng ở việc mang thiên nhiên vào từng căn hộ, nội khu dự án và block Sea (HH2) cũng được bố trí nhiều không gian xanh rộng mở. Các tiện ích nổi bật như Zen Garden, nhà hàng detox, …hứa hẹn tạo ra bầu không khí trong lành, nâng niu sức khoẻ tinh thần cho cư dân.

Tại dự án The Aston Luxury Residence, sự trải nghiệm đặc biệt được chú trọng với chuỗi tiện ích đẳng cấp như: Phố đi bộ trên không dài 1.800m duy nhất tại Nha Trang, khu gym, yoga, hồ jacuzzi, đặc biệt là hồ bơi tràn vô cực tầm nhìn trực diện biển. Đặc biệt, dự án còn thoả mãn nhu cầu về vui chơi, giải trí cho mọi thế hệ với trung tâm thương mại 12.000m2 lại lớn nhất tại Nha Trang cùng nhiều tiện ích hiện đại khác.

Trải nghiệm thiên nhiên đa góc nhìn tại block SEA (HH2) - The Aston Luxury Residence. Ảnh phối cảnh dự án

Bên cạnh hệ thống gần 30 tiện ích nội khu, cư dân The Aston Luxury Residence nói chung và block Sea (HH2) nói riêng cũng sẽ hưởng lợi ích từ hệ tiện ích ngoại khu đồng bộ của thành phố Nha Trang.

“Lợi thế sở hữu lâu dài cùng vị trí đắc địa, thiết kế độc đáo, block Sea (HH2) được hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Nha Trang, đón đà phục hồi của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng trong năm 2022”, đại diện Tập đoàn Danh Khôi kỳ vọng.

