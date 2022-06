4 lý do khiến các dự án Vincom Shophouse ‘được lòng’ nhà đầu tư

Bề dày kinh nghiệm và uy tín của chủ đầu tư

Vincom Retail thành lập năm 2012, là thương hiệu phát triển và kinh doanh bất động sản (BĐS) bán lẻ thuộc tập đoàn Vingroup. Hiện công ty này đang sở hữu và vận hành 83 trung tâm thương mại (TTTM) trên toàn quốc. Ở bất cứ đâu có sự xuất hiện của TTTM Vincom, khu vực đó đều “thay da đổi thịt” trở thành biểu tượng phồn hoa, thịnh vượng của thành phố.

Shophouse kết hợp Vincom Plaza, mô hình “độc bản” của Vincom Retail. Ảnh phối cảnh

Uy tín và năng lực tài chính của chủ đầu tư, sức hút từ TTTM Vincom cũng chính là nhân tố quan trọng cho thành công của các dự án Vincom Shophouse - mô hình nhà phố thương mại tích hợp Vincom Plaza.

Với hơn 40 dự án Vincom Shophouse trên toàn quốc, nằm tại “trung tâm của trung tâm” các đô thị, kế cận Vincom Plaza..., Vincom Shophouse đang nhanh chóng trở thành tâm điểm, có sức hút lớn với giới đầu tư và giới thượng lưu.

Pháp lý của các dự án “họ Vin” luôn được đảm bảo

Trong BĐS, pháp lý được coi như “chiếc khiên” để đảm bảo an toàn cho tài sản. Những dự án “ma”, mập mờ về pháp lý đã từng khiến nhiều người mua phải trả giá rất đắt. Các chuyên gia kinh tế khi đưa ra lời khuyên dành cho các nhà đầu tư cũng đều nêu 2 yếu tố quan trọng nhất là chủ đầu tư dự án và tính pháp lý.

Vincom Shophouse Royal Park (Quảng Trị) chinh phục khách hàng với pháp lý hoàn thiện, rõ ràng. Ảnh phối cảnh

Anh Việt Hùng - một nhà đầu tư tại Quảng Trị cho biết: “Tôi hiện đang quan tâm nhất tới dự án Vincom Shophouse Royal Park tại TP. Đông Hà. Theo tìm hiểu của tôi, dự án đã được phê duyệt chi tiết bởi các cơ quan thẩm quyền về quá trình triển khai, xây dựng, có pháp lý rõ ràng. Tôi đã từng đầu tư thành công 2 dự án Vincom Shophouse tại Quảng Bình và Thanh Hóa nên rất kỳ vọng vào Vincom Shophouse Royal Park”.

Nổi tiếng về đúng tiến độ

Theo nhiều nhà đầu tư kỳ cựu, một trong những lý do các dự án BĐS “họ Vin” luôn nằm trong danh mục ưu tiên của giới đầu tư là bởi việc hoàn thành đúng tiến độ, thậm chí là vượt tiến độ. Hàng loạt dự án từ các khu đô thị, đại đô thị, thấp tầng, cao tầng, TTTM đã đi vào vận hành trên khắp mảnh đất hình chữ S... của thương hiệu này đã chứng minh điều đó.

Vincom Shophouse Royal Park cam kết bàn giao đúng tiến độ, nhanh chóng giúp nhà đầu tư sinh lời. Ảnh: Vincom Retail

Hàng loạt dự án Vincom Shophouse của Vincom Retail đã bàn giao nhà, đảm bảo pháp lý cho khách hàng theo cam kết như: Vincom Shophouse Biên Hòa, Cần Thơ, Phú Yên, Cao Lãnh, Bắc Kạn... Vì vậy, các dự án đang triển khai như Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị cũng khiến khách hàng yên tâm về tiến độ. Khởi công từ tháng 3, sau 2 tháng, dự án đã gần hoàn thiện xong hạ tầng, san lấp. Không khí thi công tại công trường rất khẩn trương, sôi động để đảm bảo ghi tên Vincom Shophouse Royal Park vào danh sách các công trình đúng tiến độ tiếp theo.

Đến nay, Vincom Shophouse Royal Park đã dần thành hình. Phân khu 1 The Park và phân khu 2 The Central đã hoàn thành 100% khối lượng san lấp và đang tiến hành ép cọc. Khu vực xây dựng TTTM Vincom Plaza cũng đã hoàn thành thi công san lấp mặt bằng 90%. Phân khu 3 The Avenue đã hoàn thành công tác đào móng và đang tiến hành thi công móng.

Khả năng quản lý vận hành chuyên nghiệp

Với hơn 80 TTTM trên toàn quốc, Vincom Retail vẫn giữ vững vị trí chủ đầu tư, phát triển, cho thuê và vận hành TTTM lớn bậc nhất Việt Nam. Bề dày kinh nghiệm quản lý và vận hành chuyên nghiệp giúp các dự án Vincom Shophouse luôn đảm bảo được giá trị của BĐS và tăng giá theo thời gian. Đồng thời, các dự án cũng mang lại giá trị khai thác và sử dụng khác biệt trên thị trường.

Đó là 4 lý do khiến cho Vincom Shophouse của Vincom Retail nói riêng và các dự án của Vingroup nói chung luôn chiếm trọn lòng tin của nhà đầu tư, mang tới kênh đầu tư an toàn trong bất kỳ giai đoạn nào của thị trường BĐS.

Chỉ từ 4,4 tỷ đồng sở hữu ngay siêu phẩm Vincom Shophouse Royal Park cùng những chính sách hỗ trợ siêu “khủng”: - Tặng voucher VinFast không định danh trị giá 200 triệu đồng - Hỗ trợ lãi suất ngân hàng 70% giá trị nhà phố, lên tới 12 tháng - Chiết khấu bảo lãnh ngân hàng: 1% giá trị nhà phố - Chiết khấu thanh toán sớm: Thanh toán sớm từng đợt sau khi ký HĐMB: chiết khấu 8%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn; Thanh toán sớm 100%: chiết khấu 9,5%/năm trên số tiền thanh toán và số ngày thanh toán trước hạn

Thế Định