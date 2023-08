Tiếp nối hành trình lan tỏa “Những câu chuyện truyền cảm hứng”, các thí sinh Trương Quí Minh Nhàn (SBD: 158), Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (SBD: 203), Lê Hoàng Phương (SBD: 241) và Phạm Liên Anh (SBD: 082) cùng nhau thực hiện dự án mang tên “Ươm mầm hy vọng”. Các thí sinh đã đến Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn để tìm hiểu, gặp gỡ, chia sẻ với những số phận khó khăn, khiếm khuyết, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa mang đến niềm vui cho các em nhỏ.

Nhà May Mắn là trung tâm bảo trợ xã hội thuộc tổ chức Maison Chance, được thành lập từ năm 1993. Nhà sáng lập là bà Tim Aline Rebeaud, người Thụy Sĩ và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tại TP.HCM. Nhà May Mắn chính là nơi giúp đỡ hàng ngàn con người khiếm khuyết, thiệt thòi, trẻ em mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn. Tại đây, họ cùng sống đoàn kết như một gia đình.

Với chủ đề “Ươm mầm hy vọng”, các thí sinh mong muốn giúp đỡ một phần kinh phí cho các em nhỏ. 4 cô gái chia làm 2 nhóm để đến nhà của 2 bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trò chuyện, tặng quà, giúp đỡ một phần về kinh tế cho gia đình các bé. Ngoài cùng nhau lên kế hoạch trao quà, hỗ trợ 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 4 thí sinh còn làm bánh tặng cho các cô nhân viên, giáo viên, quản lý của Nhà May Mắn nhân dịp tháng 7 Vu Lan này. Bên cạnh đó, các thí sinh còn chuẩn bị những phần quà, nhu yếu phẩm tặng cho các em học sinh gồm: dụng cụ học tập, ba lô, sách giáo khoa…

Sau đó, 4 cô gái đã tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ nhỏ tại Nhà May Mắn với khách mời là giáo viên, quản lý, những thành viên của Nhà May Mắn cùng tất cả các em học sinh tại đây. Các thí sinh cùng nhau ca hát, chia sẻ mục đích của dự án đến Nhà May Mắn, trao tặng những chiếc bánh Trung thu do chính tay họ làm. Các hoạt động của nhóm đã được tập thể Nhà May Mắn hưởng ứng nhiệt tình.

2 thí sinh Trương Quí Minh Nhàn (SBD: 158) và Nguyễn Ngọc Thanh Ngân (SBD: 203) đã cùng nhau song ca bài hát “Nụ cười thiên thần" đầy cảm xúc. Trong khi đó, thí sinh Lê Hoàng Phương (SBD: 241) đảm nhận vai trò MC của chương trình.

Đặc biệt, trong tập phát sóng, Lê Hoàng Phương khiến khán giả xúc động về câu chuyện biến cố gia đình. Cô kể: “Lúc nhỏ em ở với ba em không có điều kiện gì nhiều. Có lúc ba em mua một miếng đùi vịt với giá 14 nghìn đồng, nhưng sau đó cả ba và em đều nhìn vào miếng đùi vịt đó rồi nhường nhau”. Cô cho biết xuất phát điểm của bản thân giúp cô thêm thấu hiểu, đồng cảm với những hoàn cảnh còn khó khăn.

Bên cạnh việc gặp gỡ các bạn nhỏ tại Nhà May Mắn, các thí sinh Miss Grand Vietnam 2023 còn theo chân các nhân vật về nhà, trò chuyện và lắng nghe những ước mơ của các em. Thí sinh Phạm Liên Anh bày tỏ mong muốn có thể dạy tiếng Anh cho những em nhỏ mà mình gặp trong dự án lần này. Cô từng là tình nguyện viên dạy học tại Hà Nội.

4 cô gái mong muốn, các trung tâm bảo trợ xã hội sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân để tiếp thêm động lực phấn đấu cho người khiếm khuyết, trẻ em mồ côi và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Tập phát sóng lần này có sự xuất hiện của Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân, ông Vũ Văn Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn, CEO Như Lan - đại diện đơn vị thẩm mỹ Nam An, nhà tài trợ dự án.

“Với thông điệp “Ươm mầm hy vọng”, nhóm thí sinh đã tạo ra một dự án nhân văn và ý nghĩa giúp đỡ một chút kinh phí cho hai em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cũng như trao tặng những phần quà nhỏ đến Nhà May Mắn. Dự án tuy không quá lớn lao nhưng cũng góp phần lan toả những điều tích cực và cho đi những giá trị yêu thương đến với cộng đồng, xã hội”, đại diện ban tổ chức Miss Grand Vietnam 2023 nhận định.

“Những câu chuyện truyền cảm hứng” là phần thi thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hoà bình Việt Nam - Miss Grand Vietnam 2023 - nơi mà những cô gái chung tay san sẻ những giá trị yêu thương đến với cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Thí sinh chiến thắng phần thi này sẽ được đặc cách vào top 10 chung cuộc.

Link phát sóng phần thi “Những câu chuyện truyền cảm hứng”:

https://www.facebook.com/MissGrandVNOfficial/videos/206507925739349

Vĩnh Phú