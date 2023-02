4 vụ tai nạn nghiêm trọng tại Quảng Nam hầu hết do lỗi của tài xế

Sáng 27/2, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp về tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thời gian qua, đánh giá nguyên nhân và bàn biện pháp khắc phục.

Chủ yếu do lỗi tài xế

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh này đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 19 người chết, 25 người bị thương.

Điển hình, vụ tai nạn xảy ra tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) giữa ô tô khách và ô tô đầu kéo khiến 10 người tử vong, 11 người bị thương.

Đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định, tài xế xe khách đã chở quá số người quy định (21/16 người), đi vào đường cấm (ĐT 619), chạy quá tốc độ (69/60 km/h), khi đến nơi giao nhau với đường Hậu cần cảng Tam Hiệp không chú ý quan sát dẫn đến va chạm với xe đầu kéo.

Sau đó gần 1 tuần, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Tam Anh Nam (huyện Núi Thành) giữa ô tô khách và ô tô tải đang đỗ sát lề đường. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong và 13 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng nhận định, do tài xế xe khách không chú ý quan sát nên đã tông vào đuôi xe ô tô tải.

Vụ tai nạn giao thông khiến 10 người tử vong tại Núi Thành

Theo đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, nhìn chung nguyên nhân tai nạn của 4 vụ tai nạn do tài xế. Trong đó, có 2 vụ do lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện, 1 vụ do phương tiện không đảm bảo an toàn (mất phanh), 1 vụ do sử dụng rượu, bia dẫn đến vi phạm các quy tắc tham gia giao thông.

Tỉnh này đề nghị Bộ GTVT xem xét, có chủ trương mở rộng các đoạn Quốc lộ 1 hiện chưa có làn xe thô sơ. Nghiên cứu, đầu tư mở rộng nền đường, mặt đường Quốc lộ 1 tại các vị trí trước trường học, các vị trí xác định là điểm dừng xe khách, xe buýt.

Nghiên cứu, có giải pháp phù hợp để tăng cường an toàn giao thông tại các nút giao giữa Quốc lộ 1 cũ và các tuyến tránh, nút giao với đường địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông mà cử tri đã kiến nghị.

Bổ sung quy định xử phạt đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành vi không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng.

Làm rõ trách nhiệm những đơn vị liên quan

Thượng Tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, trong 4 vụ việc, nguyên nhân có ý thức của người tham gia giao thông.

“Qua quá trình điều tra, có 4 nguyên nhân khách quan được chúng tôi chỉ ra. Tất cả phương tiện vận tải, hành khách đều đi vào thời gian tầm thời gian 1-4h sáng”, ông Ân nói.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam Hồ Song Ân

Thứ nữa, địa bàn của Quảng Nam vị trí địa lý quanh co, khúc khủy, nguy hiểm. Từ Tây Nguyên xuống, đường ở tuyến đường 14B, tuyến đường HCM tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn.

Tiếp đó, cơ quan điều tra nhận định, thời tiết Quảng Nam thường xuyên có mưa, đường trơn trượt và sương mù. Đặc biệt, vụ tai nạn tại Núi Thành, thời điểm xảy ra tai nạn có sương mù.

Ông Ân đưa ra những giải pháp trước mắt, xử lý nghiêm xe quá tốc độ, sử dụng ma túy, sử dụng nồng độ cồn. Cần kết nối dữ liệu liên thông, việc trích xuất dữ liệu camera hành trình để xử lý, răn đe nhanh, cấp thiết.

Bên cạnh đó, việc xe quá tải trọng di chuyển trên đường cũng được xử lý.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, khi bàn về trách nhiệm với những vụ việc vừa rồi, cần xem xét trách nhiệm từng vụ việc.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy Ban An toàn giao thông quốc gia

“Trách nhiệm của công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải hành khách của những phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải cấp giấy phép”, ông Hùng nói.

Cùng với đó, cần làm rõ trách nhiệm Sở GTVT, nơi cấp giấy phép và đơn vị giao thông vận tải. Đề nghị sở GTVT Quảng Nam làm kỹ việc kiểm tra các đơn vị vận tải.