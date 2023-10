Đến nay, cả nước có 42 tỉnh, thành phố có tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp ngày càng đi vào nền nếp, có chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

Các vị Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong các phong trào thi đua yêu nước, thể hiện rõ tính tiêu biểu, thiết thực trong quá trình tham gia vào Ủy ban.

Tiêu biểu có thể kể đến việc tuyên truyền, vận động giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; hoạt động từ thiện, nhân đạo; tham gia xã hội hóa giáo dục, dạy nghề; phong trào "Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc," giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Vai trò, vị trí của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được khẳng định. Mối quan hệ giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp với các tổ chức trong hệ thống chính trị (cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân) được thường xuyên tăng cường trên tinh thần phối hợp, hỗ trợ vì nhiệm vụ chung.

Quan hệ giữa Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp với tổ chức Giáo hội đang hài hòa hơn, tốt đẹp hơn trên tinh thần "Hiệp hành-Chia sẻ-Phục vụ".

Sáng 4/10, chia sẻ tại họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028, Linh mục Trần Xuân Mạnh cho biết Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8 (nhiệm kỳ 2023-2028) sẽ diễn ra trong hai ngày 11-12/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội.

Với chủ đề "Hiệp hành-Chia sẻ-Phục vụ," Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023; tìm ra nguyên nhân của những ưu điểm, hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác nhiệm kỳ qua.

Đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2023-2028; tiếp tục xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo.

Đại hội hiệp thương cử các vị linh mục, nữ tu và giáo dân có đủ năng lực, uy tín, điều kiện để tham gia Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2023-2028); biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, sống "Tốt đời, đẹp đạo," trọng tâm là thực hiện các nội dung phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo" do Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

Thu Hiền