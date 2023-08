Nhà tài trợ Miss Grand Vietnam 2023 Đơn vị đăng cai: Bệnh viện thẩm mỹ Nam An Nhà tài trợ kim cương: Elasten- Collagen cao cấp số 1 tại Đức; Nhà tài trợ vương miện: Ngọc Châu Âu; Cố vấn nhân trắc học: Dr. khai; Nhà tài trọ vàng: chăm sóc tóc độc quyền NH23, BFP; Nhà tài trợ nước hoa: Good Charme; Nhà tài trợ bạc: The Adora; Cổng bình chọn chính thức: UVote; Đơn vị tài trợ địa điểm: Mariana Club; Đơn vị hỗ trợ dịch vụ: Vietnammoving, Dental care, Yahon, Richy, Truong Tan Linh; Đối tác chiến lược: Omedia, Audi Việt Nam; Đơn vị Đồng tài trợ: Star International; Nhà tài trợ áo thời trang: Ecochic Việt Nam; Nhà tài trợ thời trang: Ritara, Jirene; Đơn vị tài trợ nước ép và ngũ cốc dinh dưỡng: Legumes; Nhà tài trợ ẩm thực: Ramkhamhaeng, Em FnB Group; ORB GRILL, nhà hàng Mỵ, nhà hàng Gánh, Bizman Sky Đơn vị bảo trợ truyền thông: Chicilon media, Goldmoon media, Tiktok, Theanh 28, POPS, Topsao; Nhà tài trợ đồng phục thời trang: Limeorange; Đơn vị tài trợ thức uống trà lên men: Star Kombucha; Đơn vị tài trợ phụ kiện - mắt kính: HMK; Nhà tài trợ sáp tẩy trang: Oh! Oh!; Nhà tài trợ hoa tươi: 1992 Florist; Nhà tài trợ ẩm thực chay: nhà hàng Bà Xã, nhà hàng Tuệ; Nhà tài trợ lưu trú: Wink Hotels; Nhà tài trợ Nail: Nailstik by Kelly Pang Nail; Make-up: Quan & Pu Academy.