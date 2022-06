5 câu nói làm tổn thương đàn ông sâu sắc

Ảnh minh họa.

Lời nói tuy vô hình nhưng nó là loại vũ khí lợi hại nhất trên thế giới. Nó có thể khiến một người đang đau buồn trở nên mạnh mẽ, có nghị lực sống, nhưng nó cũng có thể khiến một người bị tổn thương sâu sắc, thậm chí làm ra hành động tiêu cực.

Đặc biệt là giữa vợ chồng, ngoài việc đồng hành, chia sẻ cùng nhau thì vợ chồng cũng cần phải chú ý tới lời nói của mình, bởi những lời đã nói ra như nước đã đổ đi, không bao giờ lấy lại được và để lại vết sẹo trong lòng đối phương. Vì vậy, là một người phụ nữ thông minh, dù trong hoàn cảnh nào thì bạn tuyệt đối đừng nói ra 5 câu này với chồng, kẻo nó sẽ trở thành thuốc độc giết chết hôn nhân đấy.

1. Anh nhìn chồng người khác đi, anh ta ân cần, chu đáo thế cơ mà!

Khi bạn nói câu đó tức là bạn đang so sánh chồng mình với chồng người khác. Đây được coi là sai lầm lớn nhất của phụ nữ trong hôn nhân, bạn ghét bị so sánh thì chồng bạn cũng thế thôi, có ai thích bị lôi khuyết điểm của mình ra rồi bị so sánh với người khác bao giờ chứ.

Làm người ai chẳng có ưu khuyết điểm, có ai hoàn hảo đâu. Việc so sánh chỉ khiến đàn ông bị tổn thương, tự ti về bản thân, thậm chí nổi điên lên dẫn đến việc vợ chồng cãi vã. Lâu dần, mối quan hệ giữa hai vợ chồng sẽ dần xấu đi.

2. Anh có còn là đàn ông không vậy?

Câu nói này đánh trúng vào sự tự phụ của đàn ông, chẳng khác gì bạn đang vả một cái thật mạnh vào mặt chồng vậy. Bạn đã chọn anh ấy làm chồng thì bạn nên học cách bênh vực, thừa nhận anh ấy chứ không phải chạy theo mắng mỏ anh ấy. Câu nói này chẳng những không giúp người đàn ông của bạn giỏi giang hơn mà sẽ khiến anh ấy ngày càng kém cỏi mà thôi.

3. Việc của tôi không cần anh lo!

Không ít chị em nói ra lời này khi kích động nhất thời, khi giận hờn chồng vì anh đã làm việc phật ý mình. Nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Đã là vợ chồng thì việc của chồng cũng là việc của vợ và ngược lại, việc của vợ cũng là việc của chồng. Nếu người vợ thường xuyên thốt ra câu này thì chắc chắn người chồng sẽ cảm thấy rất chán nản. Lâu dần, anh ấy cũng không thèm quan tâm tới việc của bạn nữa. Đây có phải là kết quả mà bạn muốn không?

4. Lấy anh là sai lầm nhất đời tôi!

Khi không hài lòng với chồng, không ít bà vợ nghĩ rằng mình đã chọn nhầm chồng mà thốt ra câu nói đó. Tuy nhiên, nó lại như một con dao găm đâm vào trái tim người đàn ông.

Chỉ một câu nói nhưng nó đã phủ nhận hoàn toàn những điều tốt đẹp trong mối quan hệ mà hai người đã dày công vun đắp trong suốt thời gian qua. Vì vậy, khi cãi nhau, thay vì nói câu này, người phụ nữ nên bình tâm lại, suy nghĩ về những giá trị tốt đẹp của chồng trước, nghĩ về những kỷ niệm ngọt ngào của mình và chồng.

5. Chúng ta ly hôn đi!

Cứ hễ cãi nhau là bạn lại đòi chia tay thì chắc chắn sẽ khiến đàn ông cảm thấy rất mệt mỏi, bất lực, cho rằng vợ không có trách nhiệm với gia đình, không trân trọng cuộc hôn nhân này. Sau nhiều lần nghe vợ nói câu đó, người đàn ông có thể sẽ thực sự nghĩ đến chuyện đó, trực tiếp đặt vấn đề với bạn.

Trong hôn nhân, vợ chồng khó tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa. Vợ chồng nên học cách quản lý cảm xúc của mình, đừng vội nói ra những điều khiến cả hai đau buồn, dẫn đến hôn nhân tan vỡ nhé.

Theo Dân trí