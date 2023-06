Hôm nay 14/6, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho hay, cả 5 đối tượng ra đầu thú đều sinh sống trên địa bàn huyện.

Công an huyện Ea H'leo cũng đã phát đi văn bản kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ việc nhanh chóng đầu thú để hưởng khoan hồng.

Theo thông tin cung cấp, một số đối tượng tham gia vụ tấn công nói trên cư ngụ tại huyện Krông Búk.

Cán bộ xã Ea Tiêu dọn dẹp trụ sở. Ảnh: Hải Dương

Như VietNamNet đưa tin, vào sáng sớm ngày 11/6, tại địa bàn huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã xảy ra vụ một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur.

Vụ tấn công khiến 6 chiến sĩ công an, 2 cán bộ xã và 2 người dân thương vong. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Công an đã nhanh chóng chỉ đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc truy bắt tội phạm.

Đến sáng nay (14/6), Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an xác nhận với VietNamNet, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 46 đối tượng. Hiện nay, lực lượng chức năng tại các địa bàn khác của tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục chốt trực để truy bắt những đối tượng còn lại.