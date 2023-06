Theo thông tin, đến chiều tối 12/6 các lực lượng đang khẩn trương truy lùng để bắt giữ các đối tượng nguy hiểm còn lại trong vụ việc nghiêm trọng xảy ra sáng sớm 11/6 tại địa bàn 2 xã gồm: Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng Cảnh sát Cơ động được điều đến hiện trường. Ảnh: TTXVN

Theo đó, lực lượng chủ công trong cuộc truy bắt này gồm: Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) của Bộ Công an, CSCĐ của Công an tỉnh Đắk Lắk và lực lượng Đặc nhiệm Quân khu 5 (Bộ Quốc Phòng). Các lượng này được trang bị vũ khí và chó nghiệp vụ để truy lùng nhóm đối tượng nguy hiểm.

Ngoài ra còn có nhiều lực lượng được huy động để làm những nhiệm vụ khác xung quanh hiện trường tại địa bàn huyện Cư Kuin.

Ảnh: TTXVN

Lực lượng đặc nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng, Công an tỉnh Đắk Lắk chủ công trong cuộc truy bắt các đối tượng nguy hiểm. Ảnh: TTX VN

Liên quan đến vụ việc nói trên, theo Bộ Công an, tính đến trưa 12/6 lực lượng công an đã bắt giữ tổng cộng 26 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí, súng các loại.

Chó nghiệp vụ tham gia cuộc truy bắt. Ảnh: TTX VN

Vụ việc đã làm cho 4 cán bộ công an xã hy sinh; 2 cán bộ xã, 3 người dân thiệt mạng và 2 cán bộ công an xã bị trọng thương.

Cụ thể, 4 cán bộ công an xã hy sinh gồm: đồng chí Hoàng Trung (vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá), đồng chí Nguyễn Đăng Nhân (vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý), đồng chí Trần Quốc Thắng (vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá) và đồng chí Hà Tuấn Anh (vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý).

Trụ sở xã EA Ktur, 1 trong 2 địa điểm xảy ra vụ nổ súng rạng sáng 11/6. Ảnh: Hải Dương

2 cán bộ xã thiệt mạng gồm: ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng uỷ xã Ea Ktur).

3 người dân cũng thiệt mạng trong vụ việc gồm: Lê Minh Vương (ngụ thôn 12, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin), Hoàng Minh Khánh (ngụ thôn 11, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và Lê Xuân Hoàng (tổ dân phố 8, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột).

Đấu tranh với 1 đối tượng bị bắt. Ảnh: CAND

2 cán bộ Công an bị thương là Thượng uý Đàm Đình Đốp – Phó trưởng Công an xã Ea Ktur và Đại uý Lê Kiên Cường – cán bộ Công an xã Ea Ktur.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đến thăm viếng, chia buồn cùng các gia đình nạn nhân. Ảnh: Bộ Công an

Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, các lãnh đạo, ban ngành đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn đối với gia đình cán bộ công an, cán bộ chính quyền và người dân đã hy sinh, thiệt mạng.