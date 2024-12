Lexus RX đã có mặt tại thị trường Mỹ từ năm 1998, đến nay dòng xe này đã trải qua 5 thế hệ. Năm 2007, Lexus bổ sung thêm phiên bản RX 350 với động cơ V6 3.5L, cải thiện hiệu suất của các đời xe RX trước đó. Trải qua 26 năm qua, Lexus RX đã có một số lần thiết kế lại, kích thước ngày càng lớn hơn và tinh tế hơn qua mỗi thế hệ.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những đời xe tốt nhất của phiên bản Lexus RX 350, đặc biệt tập trung vào các đời xe nổi bật về độ tin cậy và mang sự hài lòng cao cho chủ sở hữu.

Lexus RX 350 2011

Lexus RX 350 2011 thuộc thế hệ thứ 3 của dòng RX, được coi là một trong đời xe tốt nhất của dòng xe này, đạt điểm cao nhất về độ tin cậy và chất lượng với 92 điểm từ J.D. Power. Mẫu xe đời năm 2011 còn nhận được nhiều lời khen ngợi về cabin thoải mái, công nghệ thân thiện với người dùng và khả năng vận hành êm ái. Động cơ V6 3.5L công suất 270 mã lực, đảm bảo sự cân bằng giữa công suất và hiệu quả nhiên liệu.

Một trong những tính năng nổi bật của RX 350 2011 là hệ thống Remote Touch, thay thế cần điều khiển truyền thống bằng bộ điều khiển giống bàn di chuột laptop để vận hành hệ thống thông tin giải trí, được chủ sở hữu đánh giá cao tính hữu dụng. Nhìn chung, đời xe này ít gặp sự cố hơn so với các mẫu xe trước đó. Các báo cáo từ người dùng cho thấy xe của họ vẫn ở tình trạng tuyệt vời ngay cả sau nhiều năm sử dụng.

Lexus RX 350 2013

RX 350 2013 là đời xe được nâng cấp giữa chu kỳ của dòng RX thế hệ thứ 3. Đời xe này tiếp tục cung cấp sự kết hợp cân bằng giữa hiệu suất, sự thoải mái và công nghệ. Vì vậy, xe được nhiều người dùng khen ngợi vì nội thất rộng rãi và sang trọng, khả năng vận hành êm ái và khả năng xử lý nhạy bén. Động cơ của RX 350 2013 được giữ nguyên nhưng được tinh chỉnh nhỏ để cải thiện hiệu suất.

Về độ tin cậy, Carcomplaints (Trang thu thập khiếu nại của khách hàng tại Mỹ) cho biết RX 350 2013 nổi bật với ít phàn nàn hơn so với những mẫu xe tiền nhiệm. Do đó, đây là lựa chọn tuyệt vời cho các gia đình coi trọng cả sự sang trọng và tính thực dụng nhờ không gian nội thất rộng rãi và chỗ ngồi thoải mái.

Lexus RX 350 2013 cũng nhận được xếp hạng an toàn cao của Viện Bảo hiểm và An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), giúp mẫu xe này trở thành ứng cử viên hàng đầu trong thị trường SUV hạng sang cỡ trung.

Lexus RX 350 2015

Đời xe 2015 đánh dấu bước chuyển mình sang thế hệ thứ 4 của RX 350, với công nghệ tiên tiến hơn và các tính năng an toàn được cải thiện. Sự bổ sung của hộp số tự động 8 cấp mới, không chỉ cải thiện hiệu suất nhiên liệu mà còn góp phần mang lại trải nghiệm lái xe tinh tế hơn.

Thiết kế bên ngoài góc cạnh mang đến cho RX 350 2015 vẻ ngoài hiện đại và mạnh mẽ, trong khi nội thất có hệ thống thông tin giải trí thân thiện với người dùng hơn. Các tính năng an toàn là điểm nhấn lớn của RX 350 2015 khi đạt điểm cao nhất và nhận được xếp hạng cao nhất trong các bài kiểm tra va chạm của IIHS.

Ngoài ra, đời xe này cũng được trang bị các tính năng như cảnh báo chệch làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng, khiến nó trở thành một trong những lựa chọn an toàn nhất trong phân khúc. Với xếp hạng độ tin cậy cao và nội thất thoải mái, tinh tế, RX 350 2015 vẫn là lựa chọn phổ biến cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV hạng sang cũ đáng tin cậy.

Lexus RX 350 2018

Theo US News (trang chuyên tư vấn và xếp loại xe của Mỹ), Lexus RX 350 2018 trở thành đời xe nổi bật nhờ vào việc giới thiệu thêm tùy chọn ba hàng ghế (RX 350L), mang lại sự linh hoạt hơn cho các gia đình. Mặc dù phiên bản ba hàng ghế chỉ là sự thay đổi nhỏ so với thiết kế hai hàng ghế truyền thống, nhưng việc bổ sung thêm sức chứa hành khách rất cần thiết mà không làm giảm cảm giác sang trọng của xe.

RX 350 2018 được trang bị hệ thống an toàn nâng cao LSS+ để thành một trong những mẫu xe an toàn nhất hiện có. Nội thất rộng rãi, sử dụng vật liệu chất lượng cao và chất lượng xe được người dùng khen ngợi là êm ái và thoải mái. Ngoài ra, xe còn có độ tin cậy cao với ít sự cố được Carcomplaints ghi nhận hơn so với những năm trước.

Lexus RX 350 2020

RX 350 2020 là đời xe được nâng cấp giữa chu kỳ của RX thế hệ thứ 4, bổ sung thêm nhiều tính năng công nghệ, cabin thoải mái và yên tĩnh, nâng cấp hệ thống an toàn LSS+ 2.0. Đời xe này đã được cải thiện hệ thống thông tin giải trí, cung cấp tính năng Apple CarPlay và Android Auto, giúp người dùng dễ dàng kết nối hơn khi đang lái xe.

Về hiệu suất, Lexus RX 350 2020 được trang bị động cơ V6 3.5L cho công suất 295 mã lực, mạnh hơn so với các phiên bản trước. Khả năng tăng tốc mượt mà và khả năng xử lý nhạy bén khiến việc lái xe trở nên thú vị. Với xếp hạng độ tin cậy cao và các tính năng an toàn hàng đầu từ J.D. Power, RX 350 2020 là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe SUV cũ hạng sang hiện đại, đáng tin cậy.

Có thể nói, nếu ai đó đang tìm kiếm một chiếc RX 350 đã qua sử dụng, các đời xe 2011, 2013, 2015, 2018 và 2020 sẽ là những lựa chọn nổi bật. Bởi những đời này có khả năng mang lại giá trị tốt nhất, ít gặp lỗi và nhận được sự hài lòng của chủ sở hữu cao hơn.

