5 giá trị nổi bật của khu biệt thự compound ven sông The Aqua

The Aqua được ôm trọn bởi dải công viên ven sông Vàm Cỏ Đông, vịnh nước ngọt 8,6ha và kết nối trục thương mại xuyên tâm “thành phố bên sông” Waterpoint. (Ảnh phối cảnh: Tập đoàn Nam Long)

Sở hữu vị trí đắt giá

Quỹ đất ven sông ngày một khan hiếm nên các chủ đầu tư luôn ưu tiên phát triển những dự án biệt thự, căn hộ hạng sang nhằm mang đến trải nghiệm đẳng cấp cho khách hàng cũng như gia tăng giá trị xứng tầm cho bất động sản. Cũng vì khan hiếm nên dù giá bán đắt đỏ, bất động sản ven sông vẫn luôn được săn đón.

Theo Tập đoàn Nam Long, khu biệt thự compound The Aqua đáp ứng tốt tiêu chí này khi tọa lạc ở một trong những vị trí đắc địa bậc nhất của dự án Waterpoint (Bến Lức, Long An), liền kề vịnh cảng nước ngọt nhân tạo 8,6ha; dải công viên ven sông Vàm Cỏ Đông 3,56ha và kết nối trục thương mại xuyên tâm khu đô thị. Vị trí này mang đến cho The Aqua một môi trường thiên nhiên nguyên sơ, không khí miền sông nước thanh khiết, tĩnh lặng cùng tầm nhìn “triệu đô” ra cảnh quan sông nước.

Miền thiên nhiên khoáng đạt

The Aqua không chỉ là khu compound hạng sang bên sông hiếm hoi tại vùng ven phía tây nam TP.HCM mà số lượng sản phẩm cũng hữu hạn. Tận dụng vị trí đắt giá, chủ đầu tư đã quy hoạch để The Aqua phát huy tối đa lợi thế sông nước, dành nhiều không gian cho nhu cầu kết nối cộng đồng và kết nối giữa con người với thiên nhiên, kiến tạo nên một miền sống khoáng đạt.

Đặc biệt, The Aqua còn thừa hưởng trọn vẹn những giá trị vượt trội từ quy hoạch chuẩn quốc tế của khu đô thị tích hợp Waterpoint, bao gồm 8km kênh đào; vịnh nước ngọt nhân tạo 8,6ha; 6 hệ thống công viên đan xen từng phân khu, từng dãy phố… Từ đó, thiên nhiên tinh khiết, trong lành luôn hiện hữu tại The Aqua để cư dân sống giữa miền xanh mỗi ngày, mỗi giờ.

Không gian sống chan hòa giữa thiên nhiên nguyên sơ và đề cao nhu cầu kết nối cộng đồng của The Aqua. (Ảnh: Tập đoàn Nam Long)

Dấu ấn kiến trúc Nhật đương đại

The Aqua mang đến cho khách hàng bộ sưu tập biệt thự hạng sang Grand Villa với 4 dòng sản phẩm chính: Harborfront, Riverfront, Canal, Garden Grand Villa. Mang đậm dấu ấn kiến trúc Nhật đương đại, đề cao sự tối giản, mỗi biệt thự tại đây đều sở hữu mảnh sân vườn lớn mở ra một không gian sống khuyến khích phong cách sống lành mạnh, kết nối gia đình và đem lại cảm giác thoải mái cho mỗi thành viên.

Bên cạnh việc tuyển chọn vật liệu thân thiện với môi trường, các biệt thự được thiết kế dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng về hướng nhìn, bố trí cửa sổ… để mọi không gian trong nhà đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn rộng mở.

Đặc biệt, với bộ sưu tập này, Nam Long đã bắt tay với đội ngũ kiến trúc sư danh tiếng để phác họa nên nhiều mẫu thiết kế, đáp ứng phong cách và “gu” thẩm mỹ khác biệt của mỗi chủ nhân. Tất cả mang đến cho gia chủ một không gian sống đề cao những trải nghiệm mới mẻ và khác biệt.

Hệ sinh thái hai lớp tiện ích đẳng cấp

The Aqua hứa hẹn là lựa chọn đáng giá khi bên cạnh môi trường sống lành mạnh là hệ thống tiện ích đẳng cấp như khu tập gym hiện đại, hồ bơi cao cấp, khu café ngoài trời, khu vui chơi trẻ em... Đặc biệt, câu lạc bộ ven sông với nhiều hoạt động giải trí, thể thao vận động đặc sắc như du thuyền, cano, lướt sóng, bơi lội… cũng là nơi rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng lý tưởng.

Cư dân The Aqua còn được thụ hưởng các tiện ích chung của cả “thành phố bên sông” Waterpoint bao gồm khu Country Club, tổ hợp thể dục thể thao, bến du thuyền, công viên trung tâm Central Park, hệ thống bus nội khu và liên vùng… Cả một hệ sinh thái đẳng cấp, đa dạng chờ đợi gia chủ khám phá mỗi ngày.

Cư dân The Aqua sẽ được tham gia nhiều môn thể thao sôi động trên sông nước tại vịnh nước ngọt nhân tạo 8,6ha. (Ảnh: Tập đoàn Nam Long)

Gia sản truyền đời

Bất động sản là tài sản mang tính kế thừa, có thể truyền đời con cháu. The Aqua có thể nói là một gia sản đặc biệt, không chỉ có ý nghĩa lớn về tinh thần mà còn có tiềm năng gia tăng giá trị theo năm tháng.

The Aqua sở hữu vị trí đắc địa ven sông, được phát triển theo mô hình compound mà thị trường luôn khát nguồn cung trong khi nhu cầu ngày càng lớn. Vị trí của The Aqua nói riêng, khu đô thị Waterpoint nói chung còn là trung tâm chuỗi đô thị trọng điểm trên hành lang phát triển Tân An - Bến Lức - Bình Chánh.

Đây cũng là cửa ngõ giao thương giữa TP.HCM và ĐBSCL, đầu mối giao thông chiến lược bao gồm đường bộ, cao tốc, đường sông nên tiềm năng trong tương lai là rất lớn. Đặc biệt, Bến Lức cũng là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao và đang được đầu tư nhiều dự án hạ tầng, hưởng lợi trực tiếp khi TP.HCM tập trung nguồn lực phát triển đưa Bình Chánh lên quận vào năm 2025.

Minh Khang