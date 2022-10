5 hiểu lầm thường gặp khi bổ sung collagen DHC

Hàm lượng collagen càng cao, hiệu quả càng nhanh

Đây là một trong những hiểu nhầm phổ biến nhất mà nhiều người mới bắt đầu bổ sung collagen dễ mắc phải. Theo các chuyên gia làm đẹp, tùy theo độ tuổi và thể trạng của mỗi người sẽ cần một lượng collagen khác nhau. Không phải cứ bổ sung càng nhiều collagen thì sẽ càng hiệu quả.

Bên cạnh đó nếu chỉ bổ sung nguyên collagen là chưa đủ mà còn cần kết hợp với các dưỡng chất giúp tăng khả năng hấp thu và tổng hợp collagen tự nhiên như Vitamin C, Axit hyaluronic, Citrulline.

Chỉ tập trung sử dụng các loại collagen dạng bôi

Nhiều người cho rằng chỉ cần sử dụng kem dưỡng hoặc serum collagen trên da là đủ. Trong khi đó việc lão hóa là quá trình diễn ra từ bên trong do sự thiếu hụt collagen.

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm collagen dạng bôi không có khả năng thẩm thấu xuống lớp trung bì và chỉ có thể hoạt động tốt trên mặt với công dụng chính là dưỡng ẩm.

Phần lớn các loại mỹ phẩm chứa collagen có công dụng dưỡng ẩm

Các chuyên gia cho biết mỹ phẩm chứa collagen sẽ thật sự hiệu quả khi được điều chế bằng công nghệ hiện đại giúp phân tách các các đại phân tử collagen thành những dipeptide collagen. Sau khi được thoa lên da, các tinh chất collagen sẽ từ từ thẩm thấu qua các lớp biểu bì giúp nuôi dưỡng và phục hồi các tế bào dưới da, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

DHC SuperCollagen Supreme sở hữu công nghệ dipeptide-8 cho phép cắt nhỏ phân tử collagen

Tuy nhiên, hiện nay các sản phẩm collagen dạng bôi sở hữu công nghệ trên không nhiều, chỉ có số ít được phân phối tại Việt Nam. Trong đó DHC SuperCollagen Supreme 294 là cái tên sáng giá khi sở hữu công nghệ dipeptide-8 với hàm lượng collagen tinh khiết gấp 294 lần loại thông thường cùng kết cấu mỏng nhẹ, dễ dàng thẩm thấu.

Không cần uống duy trì collagen, da vẫn đẹp

Collagen có thể ngừng uống bất cứ lúc nào nhưng tuổi già và thời gian thì chưa bao giờ dừng lại. Nhất là khi bước qua tuổi 25 làn da sẽ bị mất 1,5% lượng collagen/năm, việc bổ sung dưỡng chất từ bên ngoài được nhiều người quan tâm hơn.

Bên cạnh đó collagen chiếm đến 25% tổng lượng protein trong cơ thể và chiếm đến 70% trong cấu trúc của da. Việc bổ sung collagen thường xuyên không chỉ mang đến làn da căng bóng mà còn rất tốt cho xương khớp, tóc và móng.

Nhớ ra thì uống, quên thì thôi

Hội “não cá vàng” thường hay phạm phải sai lầm uống collagen không theo thời gian cố định, nhớ ra thì uống còn quên thì bỏ qua. Thói quen này có thể làm giảm hiệu quả của collagen, gây lãng phí.

Theo nhiều chuyên gia da liễu thời điểm tốt nhất để bổ sung collagen nước là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Lúc này cơ thể đi vào trạng thái thư giãn và bật chế độ tự phục hồi, bắt đầu quá trình trao đổi chất, tái tạo tế bào và hấp thu dưỡng chất.

Chỉ bổ sung collagen khi thấy da bắt đầu lão hóa

Bước sang tuổi 25, hàm lượng collagen tự nhiên trong cơ thể có xu hướng giảm dần đều từ 1 - 1.5% mỗi năm. Bước sang tuổi trung niên hàm lượng collagen trong cơ thể chỉ còn khoảng 70% so với tuổi 20. Lúc này làn da đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, sạm nám, chảy xệ và rất khó để phục hồi.

Collagen ngày càng bị hao hụt sẽ làm chậm quá trình tự phục hồi của làn da

Bổ sung collagen từ sớm giống như “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, kịp thời bù đắp lượng collagen bị hao hụt, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó ở tuổi đôi mươi, tốc độ hấp thu dưỡng chất và phục hồi làn da sẽ nhanh hơn khi đã bước sang tuổi trung niên.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ DHC Collagen Beauty 7000 Plus có chiết xuất từ da cá biển có kích thước phân tử nhỏ nên cơ thể dễ dàng hấp thu hơn so với các loại collagen thông thường. Công nghệ thủy phân cho phép chia nhỏ các phân tử collagen giúp sản phẩm có độ tập trung dưỡng chất cao hơn, tinh khiết và dễ hấp thụ hơn.

DHC Collagen Beauty 7000 Plus là sản phẩm được ca sĩ Tóc Tiên đặc biệt yêu thích

Bên cạnh đó, để tăng cường khả năng hấp thu collagen, trong mỗi chai DHC Collagen Beauty 7000 Plus còn bổ sung thêm Vitamin C, Axit Hyaluronic, Citrulline. Đây chính là điểm cộng của DHC so với nhiều nhãn hàng khác khi tích hợp nhiều dưỡng chất cần thiết nhất chỉ trong một lần sử dụng.

Đơn vị phân phối sản phẩm DHC chính hãng tại Việt Nam Công ty Cổ phần Belie Địa chỉ: Tầng 1, số 170 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Hotline:18008003 Website: Bestme.vn Fanpage: DHC Vietnam Official Địa chỉ showroom DHC Việt Nam 101 - 103 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Doãn Phong (Tổng hợp)