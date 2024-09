Linh hoạt và đa dụng

Một trong những lý do chính khiến mọi người hướng đến SUV là tính linh hoạt đa dụng. Không giống như những chiếc xe sedan truyền thống hoặc các dòng xe nhỏ gọn, SUV có nội thất rộng rãi, không gian chở hàng tiện dụng và phù hợp cho nhiều hành khách cùng lúc. Điều này khiến mẫu xe SUV trở nên lý tưởng cho nhiều hoạt động khác nhau, từ đi làm hàng ngày đến những chuyến du lịch cuối tuần của gia đình.

Ví dụ như ở phân khúc hạng sang, Mercedes-Benz GLC là một chiếc SUV hạng sang cỡ trung thể hiện những phẩm chất này.

GLC mới có thiết kế đặc trưng của dòng SUV Mercedes-Benz. Ở thế hệ mới, chiều dài xe được tăng 60,96 mm, đạt mức 4.716 mm. Chiều dài cơ sở cũng nhờ đó được tăng lên thành 2.888 mm (+15 mm), giúp cải thiện sự rộng rãi cho không gian nội thất. Chiều rộng tổng thể vẫn giữ nguyên nhưng phần trục trước và sau đã tăng lần lượt 6,09 & 23,11 mm. Sự cải tiến về thiết kế này tạo nên không gian rộng rãi, thoải mái cho xe. Nhờ vào phần trục sau mở rộng, khoang hành lý cũng được tăng thêm đáng kể lên đến 620 lít (tăng hơn 70,7 lít so với mẫu trước đây). Cải tiến này đáp ứng dư thừa cho nhu cầu di chuyển hàng ngày hay trong các kỳ nghỉ dưỡng cùng gia đình.

Gầm cao với tầm nhìn tốt hơn

Một đặc điểm hấp dẫn khác của SUV là gầm cao với tầm nhìn bao quát hơn. Góc nhìn cao hơn giúp người lái có tầm nhìn toàn diện về các trở ngại phía trước, giúp tăng cường khả năng kiểm soát tình huống và có thể góp phần mang lại cảm giác an toàn hơn.

Tầm nhìn bao quát này đặc biệt có lợi khi di chuyển ở những khu vực giao thông đông đúc như ở các thành phố lớn tại Việt Nam, hoặc lái xe trên những cung đường mới chưa quen thuộc.

Khả năng off-road với đa dạng địa hình

SUV được biết đến với khả năng vận hành tối ưu ở đa dạng địa hình khác nhau, nhờ các tính năng như hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) hoặc dẫn động bốn bánh (4WD). Những tính năng này tăng cường lực kéo và độ ổn định trên bề mặt trơn trượt hoặc không bằng phẳng, khiến SUV trở thành lựa chọn phổ biến cho những người lái xe sống ở những khu vực có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hay có mưa lớn, hoặc thích phiêu lưu ngoài trời ở những vùng đất có địa hình đa dạng.

Đây cũng chính là lợi thế lớn của Mercedes-Benz GLC, khi chiếc xe này sở hữu hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, với khả năng phân bổ mô-men xoắn 45 - 55% cho cầu trước & cầu sau, giúp tăng cường độ bám đường và độ ổn định trong những điều kiện địa hình khó khăn. Cho dù người lái đang điều khiển xe trên đồi dốc, cát hay đi trên đường mòn lầy lội, các tính năng tiêu chuẩn bao gồm chế độ lái off-road và hệ thống Kiểm soát tốc độ xuống dốc DSR (Downhill Speed Regulation) hay công nghệ Nắp capo trong suốt (trên GLC 300) vẫn đảm bảo người lái duy trì khả năng kiểm soát tối ưu nhất.

Ngay cả khi không có kế hoạch đi off-road thường xuyên, việc biết rằng chiếc xe của mình đã được trang bị để xử lý nhiều địa hình và điều kiện thời tiết khác nhau vẫn là một lợi thế đáng kể.

Tính an toàn cao

An toàn là ưu tiên hàng đầu đối với hầu hết người mua xe và SUV thường được trang bị nhiều tính năng an toàn tiên tiến. Kết cấu chắc chắn và gầm cao của SUV có thể mang lại khả năng bảo vệ tốt hơn trong nhiều trường hợp va chạm. Ngoài ra, những chiếc SUV hiện đại như Mercedes-Benz GLC được tích hợp công nghệ tiên tiến được thiết kế sẵn để ngăn ngừa tai nạn và bảo vệ người ngồi trong xe.

Khi du lịch cùng gia đình, an toàn luôn là yếu tố quan trọng nhất

GLC có một loạt các công nghệ an toàn tiêu chuẩn và có sẵn, gói Driving Assistance Plus thế hệ mới nhất mang tới nhiều chức năng bổ sung và cải tiến, từ đó giảm khối lượng thao tác của người lái xe trong các tình huống hàng ngày, giúp trải nghiệm lái trở nên thoải mái và an toàn hơn. Đáng chú ý có thể kể đến hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động Distronic, hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm, hỗ trợ giữ làn chủ động, hay hệ thống bảo vệ chủ động Pre-Safe® và bảo vệ va chạm bên hông Pre-Safe® Impulse Side.

Sang trọng và thoải mái

Có thể để ý rằng, SUV được tạo ra cho những chuyến du lịch của gia đình, nên các dòng xe này đều hướng tới cảm giác di chuyển thoải mái nhất. Trong khi các mẫu SUV thông thường gắn liền với sự chắc chắn và tiện nghi đơn thuần, thì ở phân khúc hạng sang, nhiều mẫu xe hiện đại, bao gồm cả Mercedes-Benz GLC, mang đến trải nghiệm lái xe sang trọng và thoải mái.

Cabin yên tĩnh, hành trình êm ái và các nút điều khiển trực quan giúp người lái trải nghiệm lái xe thư thái, cho dù bạn đang điều khiển xe trên đường phố thành phố hay trên đường cao tốc. GLC kết hợp liền mạch giữa tính thực dụng của một chiếc SUV với sự sang trọng và tinh tế của một chiếc sedan cao cấp.

Nhìn chung, SUV đang là lựa chọn ưu tiên của nhiều người dùng. Đặc biệt, giai đoạn sau đại dịch, sự tăng trưởng này càng bùng nổ đáng kể. Trong đó, Mercedes-Benz GLC nổi bật nhờ kết hợp sự sang trọng, thoải mái, công nghệ tiên tiến và khả năng thích ứng với mọi thời tiết, địa hình.

Khi những yêu cầu của người dùng ngày càng trở nên khắt khe, phân khúc SUV, với các mẫu xe SUV đa dụng tiêu biểu như GLC, vẫn nhiều tiềm năng giữ vững vị trí hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô.

Bích Đào