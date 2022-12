5 lý do hàng đầu khiến các chuyên gia IT nghỉ việc

Những nguyên nhân trên đã được nền tảng tuyển dụng ITviec.com nêu ra trong báo cáo "Mức lương & Mong đợi nghề nghiệp của các chuyên gia IT 2022-2023”, thực hiện trên 1.257 nhân sự IT tại Việt Nam. Báo cáo đồng thời đưa ra những kỳ vọng về môi trường làm việc lý tưởng nhất của chuyên gia IT.

Lương thấp - nguyên nhân lớn nhất nhưng không phải duy nhất

Theo một nghiên cứu mới nhất năm 2022 từ LinkedIn - nền tảng mạng xã hội tập trung vào cộng đồng doanh nghiệp, ngành IT là một trong những ngành sở hữu tỷ lệ luân chuyển nhân viên cao nhất, lên đến 13,2%.

Cụ thể, tỷ lệ luân chuyển nhân viên ở các công ty làm về mảng trò chơi là 15,5%. Trong khi đó, số liệu này của các công ty làm phần mềm là 13,3%. Từ các con số này có thể đúc kết rằng việc luân chuyển công việc của nhân sự ngành IT là một điểm đặc thù của ngành. Tuy nhiên, đâu là nguyên nhân khiến họ chọn thôi việc, và các công ty IT có điều gì cần phải chú ý?

Có đến 23,5% chuyên gia IT tại Việt Nam tham gia báo cáo của ITviec cho biết “lương thấp hơn mong đợi” là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định nghỉ việc ở một công ty. Một nguyên nhân khác khiến chuyên gia IT phải “dứt áo ra đi” khỏi công ty cũng liên quan đến mức lương là “không/ít cơ hội tăng lương” (12,9%).

Thực tế, mức lương thưởng và cơ hội được tăng lương không phải là nguyên nhân quá xa lạ khiến nhân sự nghỉ việc, trong ngành IT nói riêng và trong thị trường lao động nói chung. Nhìn rộng hơn ra xu hướng toàn thế giới, cũng theo nghiên cứu LinkedIn công bố năm 2022, mức lương là một trong những lý do phổ biến nhất khiến chuyên gia IT tìm kiếm sự thay đổi nghề nghiệp.

Theo báo cáo của ITviec, 2 nguyên nhân tiếp theo khiến chuyên gia IT nghỉ việc đều có liên quan đến nhận định của họ về công việc: “công việc không còn tính thử thách” và “ít/không cơ hội được thăng tiến”.

Khi chuyên gia IT cảm thấy công việc quá dễ dàng để hoàn thành hoặc cho dù nỗ lực hết sức thì họ vẫn không thể thăng tiến, sự thỏa mãn và hào hứng của họ trong công việc sẽ giảm sút. Cuối cùng, đến khi cả sự hài lòng lẫn sự hứng khởi khi làm việc giảm đáng kể đến mức báo động, công ty IT sẽ không còn khả năng giữ chân người lao động nữa.

Theo tạp chí Harvard Business Review, để ngăn chặn nhân sự nghỉ việc vì hai nguyên nhân này, các công ty nên chủ động trao đổi với nhân viên về sở thích, đam mê của họ và dựa trên nội dung câu trả lời mà giao cho họ công việc có thể giúp họ nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng hoặc phát triển đúng hướng. Ngoài ra, công ty cũng có thể tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên bằng cách cung cấp lộ trình chi tiết với những mục tiêu cụ thể cho nhân viên.

Trong số top 5 nguyên nhân chính khiến chuyên gia IT nghỉ việc, nguyên nhân “môi trường làm việc chính trị, bè phái” được 9,9% người tham gia lựa chọn. Văn hóa công ty đóng vai trò quan trọng để công ty phát triển, thành công và cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến việc giữ chân nhân tài. Một công ty có văn hóa độc hại, mọi người không tập trung vào công việc chuyên môn mà chỉ tìm cách chia bè kết phái, nói xấu lẫn nhau chắc chắn không phải là môi trường làm việc lý tưởng mà các chuyên gia IT có thể yên tâm bám trụ.

Top 5 lý do khiến chuyên gia IT nghỉ việc, theo báo cáo lương IT 2022-2023 từ ITviec

Công ty lý tưởng đối với chuyên gia IT

Sau khi đã hiểu rõ những nguyên nhân chính có thể ảnh hưởng đến quyết định đi hay ở của chuyên gia IT, các công ty có thể làm gì để giữ chân nhân sự hiệu quả nhất? Báo cáo của ITviec có thể giúp trả lời câu hỏi nan giải này.

Cụ thể, các chuyên gia IT tham gia khảo sát đã cung cấp 5 đặc điểm về công ty lý tưởng mà họ có thể lựa chọn để gắn bó lâu dài: đáp ứng được kỳ vọng về lương hoặc lương tương đương với thị trường; khoảng cách từ nhà đến công ty không quá 10km; công ty chấp nhận đóng bảo hiểm full lương; có thưởng theo dự án; và sếp trực tiếp biết lắng nghe, bảo vệ nhân sự.

Đáng chú ý, ba trong số kỳ vọng được đề cập đều liên quan đến mức lương, thưởng khi làm việc tại công ty (cũng là lý do chính khiến chuyên gia IT nghỉ việc). Để có thể trở nên lý tưởng trong mắt chuyên gia IT, các công ty nên sở hữu một chương trình lương, thưởng chi tiết với mức chi trả tương xứng cho kỹ năng của nhân sự. Ngoài ra, các công ty cũng có thể cân nhắc phương án thưởng cho chuyên gia IT theo từng dự án để tăng cơ hội giữ chân nhân tài, cũng như khuyến khích họ tiếp tục cống hiến cho công ty.

Sự quan tâm từ lãnh đạo trực tiếp cũng là một yếu tố được chuyên gia IT đặc biệt chú ý. Theo LinkedIn, nhân sự sẽ không thể quên được một người sếp hoặc người quản lý dành sự quan tâm và thấu hiểu đặc biệt cho họ. Cũng vì lý do này mà hiệu suất làm việc và mức độ hài lòng với công việc cũng được cải thiện.

4 điều mà lãnh đạo các công ty IT có thể thực hành để trở nên lý tưởng hơn trong mắt chuyên gia IT gồm: đấu tranh cho đội ngũ của bạn, ưu tiên sức khỏe của các thành viên, thường xuyên thể hiện sự công nhận và biết ơn, trở thành người lãnh đạo mà bạn luôn nhớ đến.

Bích Đào