Thời điểm mùa tựu trường cũng là lúc nhu cầu mua sắm vật dụng, thiết bị học tập, trong đó có sản phẩm máy tính của học sinh, sinh viên tăng cao. Nhiều phụ huynh và HSSV, thậm chí cả giáo viên rộn ràng đi mua sắm các thiết bị công nghệ mới.

Mua sắm laptop phục vụ năm học mới tại cửa hàng Surface Việt

Nắm bắt nhu cầu thị trường, Surface Việt đưa ra thị trường nhiều mẫu laptop mới, kết hợp triển khai các chương trình ưu đãi mùa tựu trường… qua đó giúp khách hàng có cơ hội trang bị được một chiếc laptop vừa phù hợp với túi tiền, vừa chất lượng, phục vụ tốt cho nhu cầu học tập.

Nỗ lực khẳng định uy tín bằng chất lượng

Nhiều năm có mặt trên thị trường, Surface Việt hiện trở thành địa chỉ phân phối các sản phẩm laptop và phụ kiện Surface uy tín hàng đầu được yêu thích tại Việt Nam. Với 5 chi nhánh tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và TP. Vinh-Nghệ An, Surface Việt là đối tác của nhiều dự án thuộc các trường học quốc tế, cao đẳng, đại học.

Đội ngũ nhân viên của Surface Việt

Surface Việt chú trọng vào chính sách hậu mãi ưu việt, có đội ngũ tư vấn viên và đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ khách hàng ngay khi cần,...; hỗ trợ kiểm tra, cài đặt phần mềm miễn phí trọn đời máy. Công ty áp dụng chính sách bảo hành 12 tháng đối với máy và phụ kiện mới; 6 tháng với máy và phụ kiện like new.

Sản phẩm đa dạng, chất lượng đảm bảo, có sẵn Windows bản quyền

Surface là sản phẩm được nhiều người yêu công nghệ tìm kiếm vì tính độc đáo trong thiết kế cũng như chất lượng. Surface Việt luôn cập nhật những mẫu laptop "hot", phụ kiện chính hãng đáp ứng những nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

Sản phẩm đa dạng, chất lượng đảm bảo

Được sản xuất bởi cha đẻ của hệ điều hành Windows là Microsoft nên các dòng máy Surface đều chạy Windows bản quyền ngay khi xuất xưởng. Do đó, người dùng Surface không phải trả thêm bất kỳ một khoản phí nào để mua Product Key trong quá trình sử dụng.

Khách hàng được trải nghiệm sản phẩm trước khi mua

Khách hàng có thể trực tiếp đến cửa hàng để trải nghiệm tất cả các dòng laptop của Surface. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Surface Việt cũng sẽ tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất.

Cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng

Ưu đãi mùa tựu trường với bộ quà tặng lên tới 2 triệu đồng của Surface Việt.

Từ ngày 15/9 - 31/10/2023, Surface Việt ưu đãi đặc biệt mùa tựu trường Back To School dành tặng HSSV lên tới 2 triệu đồng, áp dụng với giá niêm yết trên website, không áp dụng cộng dồn với các khuyến mãi hiện có.

Cụ thể: Giảm 300 nghìn đồng với máy có giá dưới 20 triệu đồng; giảm 500 nghìn đồng với máy có giá từ 20 - 30 triệu đồng; giảm 1 triệu đồng với máy có giá trên 30 triệu đồng. Surface Việt cũng tặng thêm bộ quà tặng lên đến 1,180 triệu đồng gồm: chuột Microsoft Bluetooth mouse trị giá 530 nghìn đồng; Hub chuyển đổi 3 in 1 từ Type C sang HDMI/USB-C/USB-A trị giá 350 nghìn đồng; túi chống sốc trị giá 300 nghìn đồng.

Cập nhật những laptop Surface giá "mềm"

Surface Pro 9 và Surface Laptop Go 2

Hiện Surface Việt giới thiệu 1 số mẫu phù hợp với giới trẻ. Trong đó, Surface Go 2 và Surface Go 3 giá từ 11,29 triệu hay Surface Laptop Go 2 giá từ 14,5 triệu là lựa chọn hợp lý cho HSSV, dân văn phòng. Trong khi đó, Surface Pro X giá từ 15,99 triệu phù hợp với dân văn phòng và thiết kế cơ bản, công việc hay di chuyển, cần máy gắn được sim 4G phát mạng.

Ngoài ra, laptop 4, Laptop 5 giá từ 17,59 triệu là lựa chọn cho dân văn phòng, lập trình, HSSV; Surface Pro 7 plus, Pro 8 và Pro 9 giá từ 17,09 triệu thích hợp với dân văn phòng và thiết kế đồ hoạ 2D, học sinh/sinh viên. Surface BOOK 3 và Surface Laptop studio giá từ 29,9 triệu thích hợp cho công việc thiết kế đồ họa.

Showroom Surface Việt Hà Nội: tầng 2, số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy. Hotline: 0834.82.1988 - 0393.550.555 TP.HCM: Thoáng Việt Building, 43/4 Thành Thái, Q.10. Hotline: 0911.71.2468 TP Đà Nẵng: tầng 5, tòa nhà Trọng Thức Building, 630 - 632 Ngô Quyền, quận Sơn Trà. Hotline: 088.602.9669 TP Hải Phòng: 58 Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền. Hotline: 088.629.6336 Nghệ An: 124 Đinh Công Tráng, Lê Mao, Tp.Vinh. Hotline: 088.639.3737 Website: https://surfaceviet.vn/

