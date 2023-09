Ngày 20/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Tăng Văn Long (40 tuổi); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Thị Quỳnh Mai (42 tuổi, vợ của Long) và Huỳnh Văn Tâm (40 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Bị can Tăng Văn Long tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Trà Vinh

Mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 12/2022, anh N.T.G. (27 tuổi, ngụ phường 1, thị xã Duyên Hải) đi công việc tại xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải thì nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản Zalo tên Huỳnh Văn Tâm. Thấy ảnh đại diện là của vợ chồng bạn mình nên anh G. chấp nhận kết bạn.

Lúc này, tài khoản Huỳnh Văn Tâm nhắn tin mượn anh G. 8 triệu đồng. Anh Giang kiểm tra tên chủ tài khoản trùng khớp với tên bạn là Huỳnh Văn Tâm nên không nghi ngờ, đồng ý chuyển khoản.

Sau chuyển khoản, anh gọi điện thoại cho bạn thì biết đã bị lừa nên trình báo cơ quan Công an huyện Duyên Hải.

Công an huyện Duyên Hải phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh xác lập chuyên án gồm 36 cán bộ, triển khai 4 tổ công tác tại Sóc Trăng, Long An, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ban Chuyên án phối hợp với Công an ở các tỉnh, thành phố liên quan, phát hiện có nhóm đối tượng ở nhiều tỉnh, thành trực tiếp đến các ngân hàng, dùng thông tin cá nhân để mở tài khoản và dùng sim chính chủ để đăng ký Smartbanking.

Công an phát hiện một trong số các tài khoản này do 2 đối tượng ở TP.HCM quản lý, có dấu hiệu bất minh về dòng tiền ra – vào. Trong đó, tài khoản do Huỳnh Văn Tâm làm chủ mà bị hại N.T.G. chuyển vào được mở tại ngân hàng Vietcombank – chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.

Trong khoảng thời gian 21 ngày, tài khoản này đã giao dịch với 10 tài khoản khác do 8 người đứng tên, số tiền ra - vào là 8 tỷ đồng. Điều đáng nói, chủ tài khoản là Huỳnh Văn Tâm không trực tiếp sử dụng tài khoản mà đã cho người khác thuê.

Hưởng lợi gần 300 triệu đồng/tháng

Qua 5 tháng xác minh, điều tra, 4 tổ công tác của Ban chuyên án đồng loạt tiếp cận, mời 14 đối tượng liên quan làm việc. Ban chuyên án đã thu thập nhiều chứng cứ quan trọng và xác định 7 đối tượng có hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 vợ chồng Tăng Văn Long và Trương Thị Quỳnh Mai, cùng ngụ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM và Huỳnh Văn Tâm.

Cơ quan công an thu giữ 47 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại di động cùng nhiều sim số điện thoại, 49 tài khoản ngân hàng…

Tang vật công an thu giữ được. Ảnh: Công an Trà Vinh

Bị can Long và Mai khai nhận có 5 đối tượng làm đầu mối trực tiếp để thuê người đứng tên các tài khoản ngân hàng, tổng số tài khoản cả hai thu thập được 143 tài khoản. Những tài khoản này, Long cho đối tượng khác thuê từ 5 - 6 triệu đồng/tháng/tài khoản.

Cũng theo công an, vợ chồng Long thuê của Tâm 30 tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng và do 10 người đứng tên. Với mỗi tài khoản, Long trả cho Tâm từ 2-3 triệu đồng/tháng. Số tiền này, Tâm trả công lại cho các tài khoản nói trên, mỗi tài khoản từ 1-2 triệu đồng/tháng.

Tâm hưởng số tiền chênh lệch từ các tài khoản đã cho vợ chồng Long thuê.

Bước đầu, Ban chuyên án xác định vợ chồng Long đã hưởng chênh lệch gần 300 triệu đồng/tháng từ hoạt động phi pháp của mình.