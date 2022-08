Bắt nhóm đối tượng mua bán tài khoản ngân hàng để lừa đảo

Trước đó, ngày 27/6, ông N.H (SN 1952, ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) nhận được cuộc gọi giới thiệu là CSGT - Công an TP Đà Nẵng, thông báo giấy triệu tập để giải quyết vụ việc tai nạn giao thông xảy ra vào tối 22/6 tại đường Lê Duẩn giao đường Lê Lợi, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Sau đó, ông H. được nối máy nói chuyện với một người tự giới thiệu là cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Đà Nẵng. Người này nói CMTND của ông H. bị sử dụng để mở tài khoản tại ngân hàng BIDV và liên quan đến việc rửa tiền, nhưng do cấp bậc của người này không đủ thẩm quyền giải quyết nên sẽ nối máy cho cấp cao hơn và đề nghị ông H. chuyển sang liên hệ bằng mạng xã hội Viber để đảm bảo tính bảo mật.

Lúc sau, ông H. nghe cuộc gọi của người tự xưng là Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP ma túy - Công an TP Đà Nẵng, đang được Bộ Công an giao cho điều tra chuyên án ma túy và ông H. đang là nghi phạm thực hiện hành vi rửa tiền, nên ông đã bị phát lệnh tạm giam.

Ba nghi phạm bị cơ quan bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội

Do lo sợ và tin tưởng là thật, nên ông H. đã cung cấp toàn bộ các thông tin cá nhân của mình và người thân. Sau đó, ông H được chuyển máy đến người tự xưng là VKS TP Đà Nẵng và nói cần phong tỏa tài sản ngân hàng để kiểm tra. KSV trên yêu cầu ông H. phải tất toán tài khoản tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng.

Ông H. đến ngân hàng BIDV ở quận Đống Đa, Hà Nội để tất toán tài khoản tiết kiệm về tài khoản ngân hàng.

Đến chiều 28/6, ông H. thấy tài khoản chuyển đi gần 1,2 tỷ đồng. Biết bị lừa nên đã đến công an để trình báo sự việc.

Công an đã xác minh và triệu tập 3 đối tượng gồm Đoàn Trung Dũng (SN 1990, trú tại xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội), Thới Minh Nhật (SN 1996, ở Quảng Ngãi), Trần Quang Định (SN 1996, ở Quảng Ngãi).

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận đã mua tài khoản ngân hàng của một người đàn ông ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với giá 1 triệu đồng sử dụng để nhận tiền trong vụ án lừa đảo ông H. Sau đó, Dũng cần việc làm nên đã đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội Zalo và Telegram và được 2 người lạ mặt đặt thu mua tài khoản ngân hàng.

Dũng đã thu mua được khoảng 23 tài khoản ngân hàng các loại của nhiều người, trong đó có số tài khoản dùng để lừa ông H. Tổng số tiền Dũng hưởng lợi được khoảng 15 triệu đồng từ việc mua bán tài khoản. Công an xác định 2 người thu mua tài khoản của Dũng là Nhật và Định.

Cơ quan công an đã làm rõ 2 đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một thanh niên ở ngõ 318, Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội ngày 9/7, số tiền 33 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thới Minh Nhật và Trần Quang Định về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu đã khai thác mở rộng được nhiều bị hại tại các tỉnh, thành như TP.HCM, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Bắc Giang và 1 số địa bàn thuộc TP Hà Nội, với số tiền chiếm đoạt khoảng 500 triệu đồng.

Đối với Dũng, công an đã làm rõ hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của 27 chủ tài khoản tại các địa bàn TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Thuận, An Giang, Long An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Nghệ An, Quảng Trị, Hưng Yên và Hà Nội.

Công an quận Đống Đa đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên, liên hệ Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa, số điện thoại 02.435.148.318 hoặc đến trụ sở Công an quận Đống Đa (382 - Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội) để phối hợp giải quyết theo quy định.