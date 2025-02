Sáng nay (26/2), Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 đã có buổi làm việc với TPHCM về kiểm tra công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Chủ trì buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và nhiều lãnh đạo Trung ương, địa phương…

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng nghĩa phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: H.V

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin, tiến độ các công việc được giao, hầu hết các đầu mối đều cơ bản hoàn thành rất tốt, kịp thời theo tiến độ đề ra. Ông Nghĩa lưu ý, đã có kinh nghiệm tổ chức chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các Bộ Quốc phòng, Công an và TPHCM… phải phối hợp chặt chẽ, tổ chức thành công và trọn vẹn ngày lễ 50 năm thống nhất đất nước.

Ông cũng thông tin, Tổng Bí thư Tô Lâm có đề nghị, không chỉ TPHCM mà các tỉnh thành khác cũng tổ chức hoạt động chào mừng ngày giải phóng theo từng địa phương.

Nêu ý kiến tại buổi làm việc, Bí thư TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, đến giờ này, mọi công tác được chỉ đạo cơ bản hoàn thành theo tiến độ.

Tuy nhiên, ông lưu ý, các đầu mối được giao việc nhất là TPHCM không chủ quan, mà phải bám sát các công việc, để kịp thời điều chỉnh nếu có những phát sinh mới.

Ông cũng cho rằng, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước là sự kiện trọng đại của lịch sử. Vì đây là kết thúc cuộc chiến tranh vĩ đại của nhân dân, cũng là chiến thắng cuối cùng, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên hòa bình. “Cho nên, kỷ niệm dấu mốc 50 năm là để khẳng định giá trị của hòa bình, chứ không phải là chuyện hơn thua”, Bí thư TPHCM bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu. Ảnh: H.V

Theo người đứng đầu Đảng bộ TPHCM, sự kiện này mang ý nghĩa niềm vui và tự hào, nhưng cũng có nỗi buồn của các gia đình có người hy sinh, mất mát, chứ không chỉ riêng nỗi buồn của người thua cuộc. Ý nghĩa là vậy, chứ không phải ngồi khen mình tốt, khen mình chiến thắng…, vì như vậy là rất ích kỷ.

“Chúng ta tổ chức sự kiện 50 năm để thể hiện đất nước trải qua một chặng đường đầy thử thách của dân tộc, để đạt được thành quả, cơ đồ và tiềm lực như hôm nay. Nếu không có ngày 30/4 của 50 năm trước thì không có ngày hôm nay”, Bí thư TPHCM khẳng định.

Theo ông, kỷ niệm ngày chiến thắng để lan tỏa niềm tự hào trong tất cả các thế hệ và để nhận lãnh sứ mệnh tiếp tục phát triển, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Theo Bí thư TPHCM, trong thành phần diễu binh, làm sao để các địa phương cũng có người tham gia, mới lan tỏa được niềm vui và ý nghĩa với cả nước, chứ không phải chỉ riêng với TPHCM.

Bắn đại bác, trình diễn máy bay Su-30MK2

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước là sự kiện đặc biệt quan trọng của Đảng, Nhà nước và dân tộc.

Do đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu mọi công tác cần nhanh chóng hoàn thiện, việc tổ chức phải chặt chẽ, gọn gàng, không để thừa nhưng cũng không để sót, để làm sao xứng với tầm vóc lịch sử của sự kiện.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu ý kiến chỉ đạo trong buổi làm việc. Ảnh: H.V

Bên cạnh đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý, kỷ niệm 50 năm cần làm tốt công tác tri ân, chăm lo tốt cho đồng bào nhân dân vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới, người có công với cách mạng.

Đối với TPHCM, ông lưu ý, các công trình đăng ký kỷ niệm 50 năm phải hoàn thành đúng tiến độ để mang lại ý nghĩa cho sự kiện lớn này.

“Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến ngày 30/4, các đầu mối giao việc phải hết sức khẩn trương, tập trung cao độ hoàn thiện các nhiệm vụ được giao, để ngày lễ diễn ra trọn vẹn, lan tỏa được giá trị tự hào cho đất nước”, ông Trần Cẩm Tú chỉ đạo.

Theo dự thảo báo cáo tóm tắt, lễ kỷ niệm sẽ có phần diễu binh với 36 khối lực lượng vũ trang - công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp, cùng với phần diễu hành của 11 khối thuộc TPHCM.

Lãnh đạo Đoàn công tác lắng nghe ý kiến của các bộ, ngành về chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. Ảnh: H.V

Đặc biệt, có sự tham gia của lực lượng pháo lễ, bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước CHXHCN Việt Nam.

Lực lượng không quân bay chào mừng với 13 máy bay trực thăng (11 máy bay chính, 1 dự bị, 1 cứu hộ), 9 máy bay YAK-130 (8 chính thức, 1 dự bị) và 7 máy bay Su-30MK2 (6 máy bay chính thức).