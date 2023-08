Tọa lạc tại trung tâm một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh

Khác với vẻ sôi động trên bãi biển Trần Phú (Nha Trang), Bãi Dài từng được tạp chí Geographic của Mỹ bình chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, phù hợp cho những người muốn tìm kiếm cảm giác yên bình, tránh xa sự xô bồ, nhộn nhịp.

Wyndham Garden Cam Ranh nằm ở trung tâm Bãi Dài, sở hữu dãy biệt thự ngay biển đón ánh dương dịu dàng và làn gió biển hiền hòa, mang đến cho bạn một nguồn năng lượng tuyệt vời, khơi dậy những xúc cảm hạnh phúc.

Wyndham Garden Cam Ranh nằm sát kề làn nước xanh trong, êm đềm của Bãi Dài

Vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế

Được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế của Tập đoàn Wyndham Hotels and Resorts, Wyndham Garden Cam Ranh mang lại sự phục vụ chuyên nghiệp của thương hiệu quốc tế kết hợp với sự chu đáo, ân cần đậm bản sắc Việt.

Wyndham Garden Cam Ranh còn khéo léo lồng ghép các dịch vụ, hoạt động vui chơi giải trí dân dã với các trò chơi quốc tế, cung cấp đa dạng trải nghiệm nghỉ dưỡng cho du khách.

Biệt thự khoáng đạt, thiết kế hiện đại

Mỗi căn biệt thự có diện tích lên đến 500m2, trang bị hồ bơi đặc quyền, phòng khách, phòng bếp với đầy đủ thiết bị: lò vi sóng, tủ lạnh… mang lại cho gia đình bạn cảm giác đi du lịch nhưng ấm cúng giống như về ngôi nhà bên bờ biển của chính mình.

Với 171 biệt thự, phù hợp với nhóm từ 6 - 8 khách, đây là lựa chọn lý tưởng để bạn cùng người thân yêu sống trọn những ngày thảnh thơi, đắm mình trong không gian thư giãn và hạnh phúc.

Biệt thự rộng rãi và hiện đại

Tận tâm vì những trải nghiệm đáng nhớ nhất

Luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu, đội ngũ nhân viên của Wyndham Garden Cam Ranh luôn tận tụy đem lại cho du khách những trải nghiệm đáng nhớ nhất. Mỗi nhân viên đều góp phần làm nên sức sống của Wyndham Garden Cam Ranh bởi sự nồng nhiệt, chân thành, cùng những nụ cười thân thiện.

“Chúng tôi hiểu rằng sự quan tâm và trân trọng giá trị từng vị khách chính là cách tốt nhất giúp khu nghỉ dưỡng ngày càng tiến xa và phát triển hơn trong sự yêu thương, quý mến của khách hàng”, đại diện Wyndham Garden Cam Ranh cho biết.

Nhân viên Wyndham Garden Cam Ranh thân thiện, tận tình phục vụ, chăm chút khách hàng

Ẩm thực cho cả gia đình, phù hợp cho mọi khẩu vị

Không chỉ có đường bờ biển dài và đẹp, vịnh Cam Ranh còn được ban tặng cho nguồn hải sản phong phú, đa dạng. Đến với Wyndham Garden Cam Ranh, thực khách không thể không dành thời gian thưởng thức hải sản tươi ngon tại biệt thự cùng gia đình với dịch vụ “Chef in the Garden” hay “BBQ in Villa”, được phục vụ trực tiếp bởi đầu bếp tận tình và chuyên nghiệp.

Du khách cũng có thể ghé đến nhà hàng Breeze với view biển tuyệt đẹp để thưởng thức các món hải sản tươi rói, đánh bắt trong ngày và được chế biến tinh tế theo công thức riêng của bếp trưởng.

Dịch vụ “Chef in the Garden” phục vụ bữa ăn ngay trong biệt thự

Đa dạng hoạt động cho du khách mọi lứa tuổi

Tại Wyndham Garden Cam Ranh, hàng loạt hoạt động thú vị đang sẵn sàng chờ đón du khách trải nghiệm. Cả gia đình sẽ có những khoảnh khắc gắn kết vui vẻ với các hoạt động như đá banh, bóng chuyền bãi biển hay các môn thể thao dưới nước như chèo thuyền kayak, chèo SUP…

Con trẻ sẽ được thỏa sức khám phá tại khu vui chơi trẻ em với những trò chơi độc đáo hoặc tham gia lớp học bơi dành cho lứa tuổi thiếu niên. Ông bà và cha mẹ có thể tận hưởng hồ bơi nước mặn; nghỉ ngơi, tắm nắng bên bờ biển và thả hồn vào những con sóng nhẹ nhàng tìm phút giây yên bình.

Gia đình vui chơi bên bờ biển Wyndham Garden Cam Ranh

Hãy đến với Wyndham Garden Cam Ranh, tận hưởng gói ưu đãi UNWIND&DINE và trải nghiệm kỳ nghỉ tuyệt vời trong những căn biệt thự rộng rãi, sang trọng bậc nhất trên bán đảo Cam Ranh cùng với sự chăm sóc chu đáo, tận tình từ đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp.

Wyndham Garden Cam Ranh Website: https://www.wyndhamgardencamranh.com Facebook: https://www.facebook.com/WGCRVN Điện thoại: 0258 3996888 Email: reservations@wyndhamgardencamranh.com

