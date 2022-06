Mẫu xe vừa ra ngày 17/6 tại Chu Lai, Quảng Nam, tạo nên sự cạnh tranh gay gắt trong phân khúc SUV/Crossover cỡ C vốn đang sẵn có nhiều mẫu xe "hot" như Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, MG HS hay Honda CR-V.

Kia Sportage không phải là cái tên xa lạ ở Việt Nam khi đã từng hiện diện tại thị trường những năm 2015-2016. Tại thời điểm đó, Kia Sportage bị lép vế trước các đối thủ mạnh như Honda CR-V, Hyundai Tucson, Nissan X-Trail và thậm chí ngay với mẫu xe "cùng nhà" Thaco là Mazda CX-5.

Đến năm 2016, xe lọt Top 10 xe bán ế nhất thị trường và được Thaco "khai tử" vào giữa năm, với doanh số chỉ có đúng 99 chiếc đến tay người Việt.

Chính vì vậy, ở lần trở lại Việt Nam này, Kia Sportage đã bước sang thế hệ thứ 5, được cải thiện tổng thể từ trong ra ngoài.

Kia Sportage 2022 có tới 8 phiên bản và 3 tùy chọn động cơ: xăng 2.0L (4 phiên bản), diesel 2.0L (2 phiên bản, và 1.6L Turbo tăng áp (2 phiên bản).

Kia Sportage động cơ xăng 2.0L tích hợp hộp số tự động 6 cấp, công suất 154 mã lực và mô-men xoắn 192Nm. Bản động cơ diesel 2.0L tích hợp hộp số tự động 8 cấp, công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 410 Nm.

Bản động cơ 1.6L Turbo tăng áp dùng công nghệ hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp cho công suất 177 mã lực và 264Nm.

Như vậy, thông tin Kia sẽ bán động cơ 1.6L hybrid trên Sportage là chưa diễn ra. Về điểm này, các thương hiệu Hàn Quốc như Kia và Hyundai vẫn chưa "nhạy bén" bằng Toyota thông qua một số phiên bản hybrid ra mắt gần đây (Toyota Corolla Cross, Camry).

Về thiết kế nói chung, ngoại thất và nội thất đều được nâng cấp mạnh so với bản cũ.

Kích thước của Kia Sportage to hơn với dài 4.660 x rộng 1.865 x cao 1.660 mm tăng thêm từ 5 đến 110 mm, nhỉnh hơn chiều dài và chiều cao so với "người anh em" Hyundai Tucson (4.630 x 1.865 x 1.695 mm), nhưng vẫn nhỏ hơn so với các đối thủ còn lại.

Bù lại, chiều dài cơ sở tăng từ 2.670 mm lên 2.755 mm và khoảng sáng gầm tăng từ 1626 mm lên 1.900 mm giúp Kia Sportage 2022 dễ dàng leo gờ cao hay vượt đường ngập.

Ngoài ra Kia Sportage thế hệ cũ trước đây bị chê ở ngoại hình không có điểm nhấn riêng, cục mịch thì nay đã thay đổi với lưới tản nhiệt mũi hổ dạng tràn viền, đèn pha dạng hình thoi hiện đại và đèn định vị LED dạng boomerang.

Về nội thất, nhược điểm trước đây của Sportage là quá nhiều vật liệu nhựa cứng ở nội thất mang cảm giác rẻ tiền thì nay, được chuyển sang dùng da và ốp kim loại. Đó là điểm nổi bật nhất ở mẫu mới. Còn lại, các tính năng và tiện ích khác về hệ thống giải trí, hỗ trợ an toàn cho người lái được thiết kế hiện đại hơn theo phong cách sang chảnh thường thấy ở mẫu xe tiền tỷ.

Xe có giá từ 899 triệu đến 1,099 tỷ đồng. Mức giá này đắt hơn so với các đối thủ như Hyundai Tucson (giá từ 825 triệu đến 1,030 tỷ đồng), Mitsubishi Outlander (giá 825 triệu đến 950 triệu đồng), MG HS (giá 719 triệu đến 949 triệu đồng), Mazda CX-5 (giá từ 839 triệu đến 1,059 tỷ đồng) và chỉ thua giá của Honda CR-V (giá 998 triệu đến 1,138 tỷ đồng).

Giá cao có thể là điểm bất lợi cho mẫu xe khi trước đó từng không thể cạnh tranh với Hyundai Tucson và Mazda CX-5 và khiến khách hàng băn khoăn khi thị trường phân khúc SUV đang vô cùng phong phú, nhiều mẫu với sức cạnh tranh khốc liệt. Nếu tính chung trong phân khúc SUV/Crossover, đã có tới 15 mẫu hiện diện.

Với giá bán đắt đỏ như trên, nhà sản xuất và lắp ráp Kia Sportage 2022 đặt tham vọng muốn bán 1.000 xe mỗi tháng trước và khẳng định, sẽ không bán bia kèm lạc. Tuy nhiên, để lấy lòng được khách hàng, mẫu xe này sẽ phải giải quyết được bài toán thời gian giao xe. Chậm trễ giao xe hoặc không rõ ràng về thời gian giao xe là yếu tố bị nhiều khách Việt phàn nàn đối với không ít mẫu xe trên thị trường, trong đó từng có mẫu hot Kia Seltos của nhà Thaco.

