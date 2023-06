Tối 29/6, lễ trao giải cuộc thi đã công bố chủ nhân của 6 giải thưởng sáng tạo thay vì 1 giải đặc biệt và 5 giải sáng tạo như cơ cấu ban đầu. Theo đó, 6 tác phẩm được trao giải bao gồm: “Divine Embodiment Goddess” của tác giả Vlad Buni (Mỹ), “The Gift of Love” của Nguyễn Trần Hoàng Nam (Việt Nam), “Light of Love” của Liaojian (Trung Quốc), “Nữ thần tình yêu - K’ho Spirit” của Nguyễn Ngân Giang (Việt Nam), “The goddess of love” của Đinh Văn Lộc (Việt Nam) và “Nữ thần Hoa ngàn năm” của Phạm Tấn Vũ (Việt Nam).

“Cuộc thi thiết kế toàn cầu tượng Nữ thần tình yêu” được đánh giá là sân chơi giúp cộng đồng thiết kế có cơ hội tôn vinh tình yêu, cái đẹp vĩnh cửu thông qua tài năng sáng tạo của mình; đồng thời cũng là cơ hội để Tập đoàn TTC và Hiệp hội Thiết kế TP.HCM thể hiện mong muốn thúc đẩy phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh của Thung lũng Tình yêu nói riêng và TP. Đà Lạt nói chung.

Trong nghệ thuật và văn hóa đại chúng, người phụ nữ thường xuất hiện với hình ảnh dịu dàng và đầy xúc cảm, vì thế, sự mềm mại của tình yêu được chuyển hóa bằng hiện thân của các vị nữ thần. Theo thời gian, sự đổi thay của dòng chảy thời đại, hình ảnh nữ thần không chỉ kể về những câu chuyện đôi lứa mà còn truyền tải rất nhiều khía cạnh khác nhau của tình yêu.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC, Chủ tịch Hội đồng giám khảo chia sẻ: “Với mong muốn tìm được tác phẩm xứng đáng, Hội đồng giám khảo đã làm việc rất nghiêm túc, khách quan để đáp ứng kỳ vọng kiến tạo nên một biểu tượng du lịch mới mang tầm quốc tế”.

Theo ông Thành, chủ nhân của Top 6 tác phẩm sáng tạo sẽ được đồng hành, hỗ trợ để hoàn thành tác phẩm một cách hoàn hảo nhất, góp phần kiến tạo thêm kỳ quan độc đáo mang dấu ấn Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Ông Enrico Padula - Tổng Lãnh sự Ý tại TP.HCM, cố vấn của cuộc thi: “Cuộc thi tạo ra cơ hội để giữ gìn và phát triển những nét đẹp vốn có của Việt Nam và kiến tạo những tác phẩm nghệ thuật độc đáo”

Ông Jesper Thomsen - Giám đốc Điều hành Giải thưởng Thiết kế OPAL (Anh Quốc) nhận xét, đã có rất nhiều bài dự thi đến từ nhiều quốc gia trên thế giới và cả Việt Nam, cuộc thi đã có tác động rất lớn đến cộng đồng yêu nghệ thuật và cả những nhà thiết kế, tập trung dành mọi tâm huyết để tạo nên một địa điểm thu hút du khách tham quan, thưởng ngoạn.

“Khi chọn một biểu tượng cộng đồng, sẽ vô cùng giá trị nếu chúng ta suy ngẫm biểu tượng này sẽ đem đến điều gì cho xã hội. Vì vậy, tất cả thành viên trong Hội đồng giám khảo chúng tôi đã rất mong chờ về kết quả của cuộc thi”, ông Tatu Ahlroos - Tân Chủ tịch nhiệm kỳ 2024 - 2026 Hiệp hội Thiết kế Kiến trúc/Nội thất Quốc tế (IFI), nguyên Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Phần Lan cho hay.

“Cuộc thi thiết kế toàn cầu tượng Nữ thần tình yêu đã khơi gợi cảm hứng cho cộng đồng thiết kế trong, ngoài nước thể hiện tài năng sáng tạo và vẻ đẹp vĩnh cửu của tình yêu thông qua tác phẩm dự thi của mình. Tôi rất tự hào khi có cơ hội góp một phần nhỏ vào quá trình thúc đẩy du lịch và khoác lên cho thành phố mộng mơ một tác phẩm nghệ thuật mới”, anh Nguyễn Trần Hoàng Nam - chủ nhân của một trong 6 giải thưởng chia sẻ.

Tác phẩm xuất sắc nhất, thể hiện đúng hình ảnh Nữ thần tình yêu, kết hợp hài hòa nét đẹp Á -Âu, mang đến công năng sử dụng tốt nhất sẽ được lựa chọn để hiện thực hóa ngay tại bờ Hồ Đa Thiện, nằm trong khuôn viên của khu du lịch Thung lũng Tình yêu. Đây sẽ là biểu tượng mới của Thung lũng Tình yêu cũng như Đà Lạt và trở thành điểm đến check-in không thể bỏ lỡ của du khách mỗi khi đến với thành phố mộng mơ.

Doãn Phong