Kết quả kinh doanh ấn tượng

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thu nhập lãi thuần (NII) tăng lên 18,0 nghìn tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý II, NII đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng 11,5% so với quý trước (tương đương mức tăng 50,6% so với quý II năm 2023).

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (NFI) tăng trưởng 32,0% so với cùng kỳ lên 5,8 nghìn tỷ đồng. Phí dịch vụ ngân hàng đầu tư đạt 1.792 tỷ đồng, tăng 199% so với cùng kỳ. Riêng quý II, Techcombank ghi nhận phí dịch vụ IB đạt kỷ lục 1 nghìn tỷ đồng, cao hơn mức thu nhập của giai đoạn 2021 - 6 tháng đầu năm 2022.

Kết quả này phản ánh niềm tin trở lại của nhà đầu tư với sản phẩm trái phiếu cũng như sự phục hồi của thị trường cổ phiếu và năng lực cạnh tranh mạnh mẽ của TCBS. Thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HOSE và HNX của công ty lần lượt tăng lên mức 7,5% và 7,9% trong quý II/2024.

Ngân hàng ghi nhận 1.420 tỷ đồng thu nhập từ các hoạt động khác, với mức tăng trưởng cao 33,8% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu dẫn dắt bởi lãi từ hoạt động kinh doanh trái phiếu.

Thu phí từ dịch vụ thẻ đạt 1.022 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Thu từ phí dịch vụ bảo hiểm đạt 384,5 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ, giúp Techcombank đạt Top 2 về phí bảo hiểm quy năm (APE) trong quý II/2024, và Top 3 trong 6 tháng đầu năm 2024.

Thu nhập tăng trưởng tích cực tạo tiền đề để ngân hàng duy trì tỷ lệ Chi phí/ Thu nhập (CIR) chỉ ở mức 28% trong nửa đầu 2024, giảm đáng kể so với mức 32,3% cùng kỳ năm trước và nằm trong nhóm những ngân hàng có CIR tốt nhất hệ thống.

Chi phí hoạt động của Techcombank trong 6 tháng đầu năm tăng 19,7% so với cùng kỳ, lên mức 7,2 nghìn tỷ đồng. Trong đó, chi phí tiếp thị tăng 108,3%, phù hợp với tăng trưởng của khối lượng giao dịch cũng như các hoạt động khác của khách hàng và chiến lược tăng cường tập trung vào tệp khách hàng cá nhân, đặc biệt với các sản phẩm, dịch vụ cho từng phân khúc thương hiệu. Chi phí dự phòng ghi nhận ở mức 2.855 tỷ đồng, tăng 112,8% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tín dụng (trượt 12 tháng) ở mức 1,1% và tỷ lệ bao phủ ở mức lành mạnh 101% tại cuối quý II.

Tín dụng tăng trưởng 11,6%, nợ xấu kiểm soát dưới 1,3%

Tín dụng và tiền gửi của khách hàng tăng mạnh, số dư CASA tiếp tục ở mức cao kỷ lục với hơn 180 nghìn tỷ đồng. Tại cuối quý II, tổng tài sản của Techcombank tăng 6,9% so với đầu năm và 24,0% so với cùng kỳ năm trước lên mức 908,3 nghìn tỷ đồng.

Trên cơ sở hợp nhất, nhu cầu tín dụng trong nửa đầu 2024 đồng đều ở cả nhóm khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, trong đó tín dụng khách hàng cá nhân ghi nhận mức tăng trưởng tích cực hơn trong quý II. Cụ thể, dư nợ tín dụng khách hàng doanh nghiệp quý II tăng 4,3% so với quý trước, thấp hơn mức tăng 7,0% (so theo quý) của dư nợ khách hàng cá nhân. Dư nợ cho vay mua nhà phục hồi lên mức 181,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm và 9,1% so với cùng kỳ.

Tiền gửi của khách hàng đạt 481,9 nghìn tỷ đồng, tăng 6,0% so với đầu năm. Số dư CASA tuy giảm nhẹ so với quý trước, vẫn giữ ở mức cao - hơn 180 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ CASA giảm xuống 37,4%, từ mức 40,5% tại quý đầu năm, chủ yếu do tiền gửi có kỳ hạn tăng trở lại.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II của Techcombank cải thiện lên mức 14,5% tại 30/6/2024, sau khi ngân hàng đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng tiền mặt, với tổng giá trị lên tới 5 nghìn tỷ đồng trong tháng 6.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Techcombank cuối quý II được kiểm soát ở mức 1,28%, trong đó tỷ lệ NPL của riêng ngân hàng chỉ ở mức 1,08%.

Hat-trick giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”

Techcombank kết thúc nửa đầu năm 2024 với khoảng 14,4 triệu khách hàng, bổ sung thêm khoảng gần 1 triệu khách hàng mới trong kỳ. 55% khách hàng cá nhân gia nhập thông qua nền tảng số và 44% từ kênh chi nhánh, đặc biệt nhờ chương trình mở rộng nhóm khách hàng nhà bán lẻ.

Tổng giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử trong quý II đạt 2,9 triệu tỷ đồng, tăng 12,4% so với quý trước và 28,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử đạt hơn 5,5 triệu tỷ đồng, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm trước.

Quý II năm 2024, ngân hàng đã hoàn thành chia cổ tức bằng tiền mặt với mức chi trả đạt 1.500 đồng/cổ phiếu. Dự kiến trong quý III, Techcombank sẽ ghi nhận vốn điều lệ mới ở mức 70,5 nghìn tỷ đồng, cao nhất trong số các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Theo Tổng Giám đốc Jens Lottner, chiến lược vượt trội của Techcombank đã được các tổ chức quốc tế uy tín hàng đầu ghi nhận, Techcombank được 3 tổ chức danh giá Euromoney, FinanceAsia và Global Finance vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” trong cùng một năm (2024).Các giải thưởng phản ánh sự ghi nhận của quốc tế đối với kết quả kinh doanh tích cực, khả năng sinh lời, cũng như khẳng định chất lượng tài sản, mô hình quản trị rủi ro vượt trội và sức mạnh bảng cân đối kế toán của Techcombank.

Trong đó, Techcombank được Euromoney vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” lần thứ 5, được trao vào các năm 2010, 2018, 2021, 2022 và 2024. Giải thưởng từ Euromoney đã khẳng định sự thành công của chiến lược “Khách hàng là trọng tâm” và vai trò dẫn dắt của Techcombank trên hành trình chuyển đổi số, kiến tạo các giải pháp trên nền tảng số hóa cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và định chế tài chính. Chất lượng của các dịch vụ quản lý thanh khoản, ngân quỹ và ngoại hối dành cho khách hàng doanh nghiệp còn là tiền đề giúp ngân hàng được Euromoney đồng thời vinh danh với giải thưởng “Ngân hàng tốt nhất dành cho doanh nghiệp 2024”.

Ngọc Minh