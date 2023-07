Theo đại diện Nhiệt điện Bà Rịa, để các tổ máy luôn sẵn sàng, hệ số khả dụng cao, vận hành an toàn, liên tục, đáp ứng kịp thời yêu cầu của hệ thống điện, ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo công ty đã triển khai nhiều giải pháp, sẵn sàng đáp ứng mọi chế độ vận hành chu trình đơn, hỗn hợp, đảm bảo thời gian huy động công suất, khởi động, tăng/giảm tải và chuyển đổi nhiên liệu theo nhu cầu, không để xảy ra sự cố. Đặc biệt, công ty đảm bảo phát điện theo phương thức huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong các tháng cao điểm mùa khô (tháng 5, 6).

Toàn cảnh Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện sản xuất của công ty đạt 167,45 triệu kWh, đạt 98,5% so với kế hoạch cả năm 2023 và đạt 99,33% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, điện thương phẩm 162,87 triệu kWh, đạt 99,35% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ điện tự dùng sản xuất điện là 2,70%, thấp hơn so với kế hoạch tổng công ty giao năm 2023.

Các phòng, phân xưởng phối hợp chặt chẽ, đảm bảo vận hành ổn định

Đại diện công ty cho biết, các phòng, phân xưởng của công ty phối hợp chặt chẽ, đồng bộ để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Cụ thể, Phòng Kế hoạch và Vật tư chủ động công tác mua sắm cung ứng đầy đủ kịp thời vật tư, hóa chất, sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các bất thường; Đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp khí, dự phòng lượng dầu DO duy trì tồn kho ở mức hợp lý vào từng thời điểm để sản xuất điện.

Phân xưởng Vận hành tăng cường kiểm tra thiết bị, sẵn sàng khởi động khi có huy động. Trong quá trình khởi động và vận hành luôn theo dõi sát các thông số, nhằm kịp thời phát hiện bất thường thiết bị, nguy cơ hư hỏng để xử lý nhanh chóng, tránh bất thường nhỏ có thể dẫn đến sự cố lớn.

Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị cũng được công ty đặc biệt quan tâm, sẵn sàng sửa chữa kịp thời các bất thường, chuẩn bị đầy đủ thiết bị vật tư phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng.

Khuôn viên Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Song song với công tác đảm bảo sản xuất điện, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa cũng quan tâm công tác bảo vệ môi trường với phương châm “Sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường là hai nhiệm vụ song hành”.

Công ty có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới năm 2023: phổ biến các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, tổ chức vệ sinh tại các khu vực sản xuất của công ty, thu gom, phân loại rác thải, trồng thêm cây xanh; tuyên truyền thông điệp “Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm”.

Theo đại diện công ty, thời gian qua, Nhiệt điện Bà Rịa cũng chú trọng thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, duy trì hệ thống xử lý nước thải đảm bảo thông số đầu ra đạt quy chuẩn theo quy định, tiến hành đo kiểm tra, quan trắc môi trường định kỳ theo quy định.

“Thực hiện sát sao kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng các giải pháp thiết thực, Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa quyết tâm hoàn thành tốt các chỉ tiêu của tổng công ty giao trong năm 2023, sẵn sàng đáp ứng huy động các tổ máy trong mọi tình huống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia” - đại diện công ty khẳng định.

Vĩnh Phú