Ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và lệnh bắt bị can đối với 7 đối tượng về tội huỷ hoại tài sản.

7 bị can gồm Lê Thanh Tân, Lê Hoàng Khang, Thạch Ngọc Hoài, Danh Chỉ Thanh, Lê Hoàng Tuấn Kiệt, Sơn Hoang Khăn và Trần Văn Lâm. Các đối tượng có tuổi đời từ 17 đến 23 tuổi, quê quán đến từ các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang.

7 bị can cùng tang vật công an thu giữ. Ảnh: ĐM

Theo công an, hai hôm trước, nhóm này hung hãn xách mã tấu, dao kiếm xông vào hội chợ đang hoạt động tại ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ để yêu cầu đơn vị tổ chức phải đóng tiền.

Nhóm này dùng hung khí mang theo đập phá đồ đạc, tài sản tại các quầy hàng hội chợ để thị uy đòi tiền bảo kê.

Nhận được tin báo, Công an xã Đức Hòa Hạ phối hợp với Cảnh sát hình sự Công an huyện Đức Hòa đã có mặt bắt giữ các đối tượng và thu giữ các hung khí.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa tiếp tục xử lý.