8 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt hàng trăm triệu

Theo Cục An toàn thực phẩm (ATTP) vừa cập nhật thông tin xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đến ngày 15/7-19/9/2022 đối với 8 cơ sở. Trong đó, Công ty CP dược phẩm quốc tế STP bị xử phạt 277 triệu đồng do vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm, chất lượng và ghi nhãn.

Theo đó, Cục An toàn thực phẩm xác nhận Công ty Công ty CP dược phẩm quốc tế STP (Địa chỉ Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất N2-9 khu công nghiệp Đồng Văn II, phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) có hành vi vi phạm vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm, chất lượng và ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày Curcumingel New Nano (lô SX: 010722, NSX: 050722, HSD: 040725), Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố số 6923/2020/ĐKSP ngày 28/7/2020.

Sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Insotac Fast do Công ty TNHH VINPHAR, địa chỉ: số 611/61 Điện Biên Phủ, phường 01, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam công bố và chịu trách nhiệm. Với hành vi trên, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định xử phạt với số 277 triệu đồng.

Ngoài Công ty Công ty CP dược phẩm quốc tế STP, Cục An toàn thực phẩm còn xử phạt thêm 7 công ty vi phạm khác.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY CURCUMINGEL NEW NANO vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm, chất lượng và ghi nhãn.

Công ty TNHH dược phẩm OMEGA CARE, địa chỉ: LK 384 –DV 09 Đìa Lão, P. Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Công ty TNHH và DV thương mại Thành Vinh, địa chỉ: số 18, ngách 119/24 Kim Đồng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội bị xử phạt 275 triệu đồng do vi phạm chất lượng và ghi nhãn.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ RBG Việt Nam, địa chỉ: Số 33, ngõ 199, đường Hồ Tùng Mậu, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, bị xử phạt 95 triệu đồng.

Lý do đơn vị này đã vi phạm quảng cáo Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tân Tam Đại Nhất Lương (Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 10001/2021/ĐKSP ngày 28/10/2021).

Công TNHH dược mỹ phẩm Tín Phát, địa chỉ trụ sở chính: Khu tái định cư A34, thôn Ải, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bị xử phạt 72 triệu đồng. Do sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Dạ dày STOMACHP (số lô 1110622, NSX: 21/06/22, HSD: 20/06/25, số ĐKSP: 10934/2021/ĐKSP) vi phạm điều kiện an toàn thực phẩm, chất lượng và ghi nhãn.

Công ty TNHH Y tế Minh Ngọc, địa chỉ: DV 22-LK 529 Khu đất dịch vụ Hòa Bình, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội bị xử phạt 60 triệu đồng do vi phạm quảng cáo.

Công ty cổ phần DP WESTERN PHARMA, địa chỉ trụ sở chính: số nhà 3 ngõ 267 Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Địa chỉ địa điểm kinh doanh: thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội bị xử phạt 50 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quốc tế Lâm Minh, địa chỉ trụ sở chính: D32 khu đô thị Dreamland, số 107 phố Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội bị xử phạt 17 triệu đồng.

Công ty Cổ phần dược phẩm Vipharco, địa chỉ Km36-QL6, KCN Lương Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình bị xử phạt 12 triệu đồng.

Theo Sức khỏe & Đời sống