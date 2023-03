Đam mê chinh phục những “đỉnh cao” của Tổ quốc

Mặc dù bận rộn với công việc, anh Nguyễn Viết Hoàng lại là người yêu thích di chuyển, đam mê khám phá những vùng đất mới. Những lúc công việc áp lực, căng thẳng, anh thường lựa chọn đi đây đi đó để giải tỏa đầu óc, giúp tinh thần trở nên thư thái, dễ chịu.

Không chỉ đam mê du lịch, mong muốn của anh Hoàng còn là chinh phục những cung đường hiểm trở mà ít ai dám trải nghiệm. Mục tiêu của anh đó là vượt hàng nghìn cây số để đặt chân lên đỉnh cao nhất của “Tứ đại đỉnh đèo”, gồm có đèo Đèo Mã Pí Lèng, Đèo Ô Quy Hồ, Đèo Khau Phạ và đèo Pha Đin.

Các con đèo tọa lạc cái tỉnh Tây Bắc khác nhau, tuy nhiên đều có điểm chung là sở hữu những cung đèo dài, uốn lượn hiểm trở bậc nhất tại Việt Nam. Đường lên đèo quanh co, gập ghềnh, khó đi. Tuy nhiên, quang cảnh trên đèo lại hùng vĩ và không kém phần thơ mộng. Đó chính là điều luôn thôi thúc các phượt thủ quyết tâm chinh phục.

Khi biết anh Hoàng có ý định chinh phục “Tứ đại đỉnh đèo”, nhiều người khuyên anh đừng đi bởi thấy quá nguy hiểm, trong đó có vợ anh. Biết vợ lo lắng cho mình, lại là người luôn tôn trọng ý kiến của “nóc nhà”, đã nhiều lần anh Hoàng định từ bỏ khát khao của mình. Tuy nhiên, “ngọn lửa” đam mê trong lòng anh vẫn luôn rực cháy, thôi thúc anh thực hiện mong muốn của mình. Sau nhiều lần suy nghĩ kỹ càng, anh Hoàng quyết tâm một lần “cãi vợ”, hoàn thành đam mê của mình.

“Biết tôi vẫn quyết định chinh phục “Tứ đại đỉnh đèo”, vợ tôi thậm chí còn giận dỗi tôi đến mức tuyệt thực. Tôi phải năn nỉ hết lời, cô ấy mới dần nguôi ngoai và chấp nhận. Tôi tự hứa dù thế nào thì cũng phải đặt an toàn bản thân lên trên hết”, anh Hoàng chia sẻ.

Anh Hoàng bên gia đình nhỏ “đủ nếp đủ tẻ”. Ảnh NVCC

Kinh nghiệm sống còn dành cho những phượt thủ đích thực

Theo anh Nguyễn Viết Hoàng, để thực hiện đam mê, anh đã phải vượt gần 2000 km, băng qua những đồi núi, sườn dốc hiểm trở. Có những lúc, đứng trước những những cung đường uốn lượn quanh co, anh từng có ý nghĩa bỏ cuộc. Tuy nhiên, sự mạnh mẽ, tự tin cùng tinh thần dám đương đầu với thử thách đã giúp anh hoàn thành chặng đường khó khăn.

Ảnh NVCC

Theo anh, để chinh phục thành công “Tứ đại đỉnh đèo” cần có rất nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất đó là kinh nghiệm lái xe và sự quyết đoán.

“Kỹ năng sau vô lăng là điều rất quan trọng khi đi đèo. Để đi đèo an toàn, bạn cần phải tuân thủ tuyệt đối luật giao thông. Đi đúng phần đường, tránh bám sát vạch kẻ đường, giữ khoảng cách an toàn, chạy đúng tốc độ quy định, cẩn thận khi vào cua, dừng đỗ đúng quy định… là những điều mà các tài xế phải hết sức lưu ý để có chuyến đi an toàn. Chỉ cần sai 1 ly thôi là nguy cơ đối mặt “tử thần” rất cao”, anh Hoàng bộc bạch.

Ảnh NVCC

Không chỉ vậy, theo anh Hoàng, trước khi bắt đầu chuyến đi, cần phải kiểm tra hệ thống phanh, lốp, gạt mưa, nhiên liệu… Với hệ thống phanh, nếu thấy phanh bị kêu, nặng, bàn đạp phanh thấp… thì cần đưa đến gara sửa chữa ngay. Kiểm tra áp suất lốp, độ mòn lốp, thay lốp nếu như đã đi từ 5 năm trở lên. Lau gương kính, kiểm tra gạt mưa… trước khi đi.

“Với chuyến đi dài ngày và đòi hỏi nhiều sức lực như thế này, đừng quên chuẩn bị đồ ăn, nước uống và quần áo thật kĩ càng để tránh bị đói và lạnh. Có những lúc, tôi lái xe đường dài nên mệt và đói lả, thậm chí còn bị hoa mắt. May thay vợ tôi đã chuẩn bị cho tôi đồ ăn đầy đủ đồ ăn cho cả chuyến đi. Lúc đầu, tôi còn càu nhàu vì thấy cô ấy mang cả cái “tủ lạnh” lên xe, nhưng sau đó tôi lại thấy may mắn vì nhờ đó mà tôi luôn có đủ sức lực để “chiến đấu” trong cả quãng đường dài”, anh Hoàng tâm sự.

Ảnh NVCC

Với hành trang đầy đủ và một tinh thần quyết tâm, cuối cùng anh Hoàng đã thành công chinh phục “Tứ đại đỉnh đèo”. Anh cho biết, đó là một hành trình tuyệt vời mà bất cứ phượt thủ nào cũng nên trải qua một lần trong đời. Chuyến đi này mang đến cho anh rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, nhiều kiến thức cũng như niềm vui khi được đặt chân đến những vùng đất mới.

Ảnh NVCC

“Nhờ chuyến đi này, mà tôi hiểu thêm về đồng bào dân tộc vùng cao, khám phá thêm những địa danh xinh đẹp, từ đó càng thêm yêu thương quê hương, đất nước của mình. Đây thực sự là một trải nghiệm vô giá trong cuộc đời, và tôi mong rằng, hành trình của mình sẽ mang đến nguồn cảm hứng bất tận, để các phượt thủ có thêm động lực chinh phục các miền đất mới”, anh Hoàng cho hay.

Bích Đào