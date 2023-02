9 ngày 'chìm' trong tuyết Bắc Ấn của mẹ Việt và em bé 3 tuổi

Đó là cảm nhận của Mai Hương (sinh năm 1991, sống tại Sài Gòn) về vùng đất Kashmir nơi Bắc Ấn. Từng là một travel blogger kiêm phóng viên tự do, Hương có niềm đam mê lớn với những nền văn hoá cổ đại sắp biến mất trên thế giới. Cô từng đến vùng cực Bắc của Mông Cổ để đi tìm bộ lạc Tsaatan - người tuần lộc, hay bộ lạc Apatani ở Ziro, Ấn Độ; bộ lạc Chin ở Mindat, Myanmar.

“Đa số mọi người khi đi du lịch sẽ thích cảnh đẹp, còn mình lại có một niềm đam mê mãnh liệt với các vùng đất hoang sơ và ít người đi trên thế giới, vậy nên các chuyến hành trình của mình đều rất “khó nhằn” và ít thông tin.” Mai Hương chia sẻ.

Dịp Tết âm lịch 2023, Mai Hương cùng với cô con gái nhỏ hơn 3 tuổi của mình đã đặt chân tới Bắc Ấn. Nhắc tới Ấn Độ, mọi người thường nghĩ ngay đến những khu ổ chuột nghèo nàn, những thành phố nóng nực đông đúc đến ngộp thở. Hoặc nếu nhiều kinh nghiệm du lịch hơn, thì Ladakh là địa điểm nhiều người ghé đến.

Thế nhưng Mai Hương, cô gái có sở thích đi ngược lại với số đông, lại muốn được mày mò những vùng đất mà ít người tới, như vùng Kashmir nơi Bắc Ấn với những cánh rừng thông đẹp ma mị và làn sương mù huyền ảo như những khung cảnh trong các bộ phim Bắc Âu kinh điển. Đó là một điều gì đó thật sự rất khác biệt về Ấn Độ.

Khi tìm hiểu về Kashmir mùa đông, Mai Hương gặp khá nhiều khó khăn khi có rất ít thông tin và hình ảnh về vùng đất vào mùa này. Hương đã phải liên hệ các landtour bên Ấn để cùng họ xây dựng lịch trình, thông tin, chọn chỗ ăn nghỉ. Là người chú trọng việc gần với thiên nhiên nên chỗ ở Hương đều chọn ở trên đồi hoặc trong rừng, giữa những cánh rừng thông tuyết phủ.

“Bạn” đồng hành với Hương, bé Mỡ, là một fan của bộ phim hoạt hình Frozen và bài hát "Let it go". Mỡ rất mê tuyết và ao ước được chơi đùa cùng với những bông tuyết như các nàng công chúa trong phim. Vậy nên Mai Hương quyết định sẽ đưa bé Mỡ đi cùng mình để con được trải nghiệm thế giới bên ngoài nhiều hơn, cũng để rèn luyện cho con cả về thể chất và tinh thần.

“Mình tin những chuyến đi như này sẽ làm bé thích nghi tốt hơn, cứng cáp hơn, thế giới quan sẽ phong phú và nhiều màu sắc hơn. Bé sẽ được thoải mái vui chơi giữa thiên nhiên rộng lớn - những điều mà ở Sài Gòn đông đúc, chật hẹp bé không có được”, Hương chia sẻ về quyết định của mình.

Vốn đã có kinh nghiệm đưa con đi cùng từ chuyến trip Pakistan dài 18 ngày vào cuối năm 2022, nên chuyến đi này Mai Hương có sự chuẩn bị chu đáo cho con về thực phẩm mang theo cũng như trang phục giữ ấm cần thiết.

Hành trình của hai mẹ con kéo dài 9 ngày, đi qua các vùng Sriganar, Sornamarg, Pahalgam, Gulmarg, và kết thúc ở Delhi.

Trong chuyến đi, có khá nhiều khoảnh khắc thử thách với cả Mai Hương và Mỡ. Có những lúc gặp bão tuyết, tuyết rơi dày đặc, mặt đường thành băng khiến xe không thể di chuyển, cả đoàn phải xuống đẩy xe; hay khi phải cưỡi ngựa và đi bộ trong cơn mưa tuyết nặng hạt rét buốt. Rồi những ngày bay nội địa, cũng vì tuyết rơi nhiều quá mà chuyến bay delay tới bảy lần, tưởng chừng phải huỷ chuyến…

Thế nhưng thật may, cả Hương và em bé đều không để bị ảnh hưởng bởi những yếu tố đó mà mất đi cảm xúc trong chuyến đi. Bắc Ấn vào mùa đông khoác lên mình vẻ đẹp như một thước phim Bắc Âu. Những cánh rừng thông cao vút phủ tuyết hòa lẫn trong làn sương mù đầy bí ẩn và ma mị, những cánh đồng tuyết trắng muốt, dãy núi sừng sững ẩn hiện nơi chân trời, hay thác băng hùng vĩ… tất cả đã tạo nên một bầu không gian đẹp tới choáng ngợp.

Điều quan trọng nhất, là em bé Mỡ luôn thích thú và vui vẻ khi được nhìn thấy và chạm vào tuyết. “Sức khoẻ của Mỡ hoàn toàn tốt và thích nghi trong suốt chuyến đi. Mỡ chỉ quan tâm tới tuyết, đam mê tuyết, chơi tuyết, ăn tuyết, chứ không quan tâm gì khác. Bé đã thật sự rất hạnh phúc, chơi mãi không chán.”

Mỡ thích thú vui vẻ đùa nghịch với tuyết

Kỷ niệm khó quên của hai mẹ con trong hành trình ngoài những lúc cùng nhau tận hưởng khung cảnh đẹp, cùng nhau vui chơi, rồi cùng nhau trải nghiệm sự vất vả, thì khó quên nhất với Mai Hương, có lẽ vẫn là khoảnh khắc vào một buổi tối, trong lúc cô không kiềm chế được cảm xúc nên ngồi lặng lẽ khóc do một vài tranh cãi với các thành viên trong đoàn, bé Mỡ có thấy và nhìn Hương với ánh mắt rất lo lắng. “Bé vén tóc mình lên để nhìn rõ biểu cảm của mình, rồi ôm cổ mình, ôm má mình an ủi. Những điều mà chưa bao giờ bé làm với mình trước đó. Nên lúc đó mình lại có một cảm giác được chữa lành lạ kỳ từ cô con gái nhỏ. Mình cứ nghĩ mình sẽ là người bảo bọc chăm sóc con, vậy mà giờ đây con lại trở thành người bảo bọc chăm sóc cho trái tim có lúc yếu đuối của mình”, Mai Hương xúc động khi nhớ về kỷ niệm với người bạn đồng hành đặc biệt của mình.

Ở Bắc Ấn, điện mất thường xuyên, internet cũng không đủ mạnh, nước cũng hay bị mất. Nhưng khi đã xác định đi trải nghiệm ở những vùng đất như này thì bản thân Mai Hương hiểu là mình rất cần “biết điều”, rất cần thấu hiểu và cảm thông. Bởi vì dù không đầy đủ đi chăng nữa, đó cũng chính là một phần của vùng đất này, một nét văn hoá đặc trưng ở đây, và chúng ta đang trong hành trình trải nghiệm, cũng như khám phá nó, nên cần biết bỏ qua để có thể nhìn thấy những vẻ đẹp ẩn sâu trong “trái tim” của vùng đất ấy.

Sau chuyến đi, việc trải nghiệm được thêm một vùng đất mới, một nền văn hoá mới khiến trái tim Hương được rộng mở hơn, học cách thấu hiểu và cảm thông hơn. Cô có dự định một ngày nào đó sẽ quay lại đây để “yêu thêm lần nữa” mùa đông ở Kashmir, nhưng sẽ đi một hành trình dài hơi hơn và thư thả hơn để hiểu hơn và cảm nhận lại mọi thứ về vùng đất này.

Ảnh: NVCC