Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Lấy cảm hứng từ những cô gái thời đại mới mang trong mình vẻ đẹp đầy tự tin, quyến rũ làm say mê lòng người, BST “Catchy - Sự lôi cuốn ngọt ngào” ra đời với những đường may cắt xẻ tinh tế giúp tôn lên vẻ đẹp hình thể. Các thiết kế còn khoác lên mình những gam màu tươi mới ấn tượng. Chất liệu lụa cùng tà bay lộng lẫy được NTK Võ Thanh Can ứng dụng thành công, tạo được độ bay bổng trong từng chuyển động. Bên cạnh đó, loạt kim sa cùng đá lấp lánh được NTK tỉ mỉ đính kết, tạo nên một tổng thể hài hoà giữa vẻ đẹp quyến rũ, sang trọng mà không kém phần tinh tế.

BST “Catchy - Sự lôi cuốn ngọt ngào” được mở màn ấn tượng với sự xuất hiện của Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 - Đào Thị Hiền cùng chị gái Đào Thị Hà. Cả hai cùng diện những thiết kế tà bay xanh lá lộng lẫy; đây đồng thời là tone màu chủ đạo của mùa Miss Grand Vietnam năm nay.

Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 - Đào Thị Hiền cùng chị gái Đào Thị Hà

Á hậu Đào Hiền được khen ngợi nhờ gương mặt thanh tú cùng kỹ năng trình diễn tiến bộ sau chưa đầy 1 tháng đăng quang. Sự xuất hiện của cả hai chị em Đào Hiền - Đào Hà để lại ấn tượng với thần thái quyến rũ cùng lối catwalk uyển chuyển. Bên cạnh đó, khả năng xử lý trang phục của cả hai cũng tạo được sự lả lướt nhất định cho các thiết kế mở màn.

Không kém cạnh, dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2023 giữ vững phong độ và thể hiện tốt về khả năng trình diễn. Những bộ cánh lộng lẫy đã góp phần tôn lên những đường cong nóng bỏng cùng đôi chân dài của dàn người đẹp Miss Grand Vietnam 2023.

Kết màn ấn tượng, Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 - Chế Nguyễn Quỳnh Châu xuất hiện tựa nữ thần trong thiết kế xuyên thấu nóng bỏng. Bộ cánh được đính kết tinh xảo với hàng ngàn hạt kim sa xanh ngọc bích. Hơn thế, hiệu ứng chuyển màu cộng hưởng sequin ở phần đuôi váy đã tạo nên một bộ cánh lộng lẫy và bắt mắt. Điểm cộng cho Á hậu Quỳnh Châu là khả năng xử lý trang phục chuyên nghiệp. Những bước đi tự tin, uyển chuyển, thần thái sắc sảo, mặn mà của nàng hậu đã giúp khoe trọn đường nét của mẫu thiết kế vô cùng “Catchy” này.

Cũng trong chương trình vừa qua, Top 5 Người đẹp Thời trang đã lộ diện với những cái tên: Đặng Hoàng Tâm Như - SBD 211; Phạm Thị Ánh Vương - SBD 010; Bùi Thị Thanh Thuỷ - SBD 011; Nguyễn Ngọc Thanh Ngân - SBD 203; Bùi Thị Thục Hiền - SBD 164.

Đồng thời, Ban tổ chức còn công bố 4 cô gái đầu tiên lọt vào Top 5 đề cử Best in Swimsuit của cuộc thi năm nay: Nguyễn Hồng Diễm - SBD 332; Nguyễn Thị Thu Hằng - SBD 174; Bùi Khánh Linh - SBD 388; Lê Hoàng Phương - SBD 241.

Gương mặt còn lại trong Top 5 Best in Swimsuit sẽ được bình chọn bởi khán giả trên nền tảng UVote - cổng bình chọn chính thức của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. Cô gái được bình chọn nhiều nhất sẽ được chụp một bộ ảnh đặc biệt cùng đương kim Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Vĩnh Phú