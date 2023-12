Chia sẻ với VietNamNet sau khi đoạt Á quân Ca sĩ mặt nạ 2023, ca sĩ Orange tự thấy thành công lớn khi tự tin hơn, bớt tự ti và hay lo sợ.

Suốt quá trình thi, Orange thường lo sợ khán giả không thích những bài tự sáng tác mang trải nghiệm cá nhân. Chẳng hạn, bài Gặp lại năm ta 60 là lời động viên sống tốt cô dành cho người yêu cũ mắc bệnh trầm cảm lúc chia tay.

Bài Bát cơm mặn được Orange viết trong bữa cơm vội vã ở cửa hàng tiện lợi lúc 3h sáng. Chứng kiến nhiều người trẻ đang ăn đồ đóng hộp mặn chát giống mình, ca sĩ tủi thân, muốn khóc vì cảm giác cô đơn, nhớ bữa cơm nhà.

Nhiều năm làm nghề, Orange thường tự hỏi: "Em hát ai nghe?". Ca sĩ loay hoay với ám ảnh không được khán giả quan tâm, lắng nghe tiếng hát, tâm tư của mình trong âm nhạc.

'Cú Tây Bắc' Hương Lan và 'Ong Bây Bi' Orange.

Lúc thi Ca sĩ mặt nạ, có lần danh ca Hương Lan đến hỏi thẳng về lý do đặt tựa bài Em hát ai nghe?. Khi biết nỗi lòng của Orange, bà nghiêm nghị nhắc nhở: "Con phải bỏ suy nghĩ đó để tiến lên làm nghề một cách tự tin và vững chãi hơn. Never give up! (tạm dịch: Đừng bao giờ bỏ cuộc)".

Orange xúc động ghi nhớ lời dạy của danh ca Hương Lan. Orange thừa nhận gặp một số vấn đề tâm lý: dễ tự ti, tủi thân, hay nghĩ nhiều, hay để tâm việc người khác nghĩ gì về mình... Cô tự ti ngoại hình, dù được khen giọng hát vẫn không tự tin. Gen Z cũng sợ phải đọc bình luận trên mạng vì luôn dẫn đến suy nghĩ: "Mình có xứng đáng làm ca sĩ không?".

Ca sĩ luôn thể hiện hình ảnh vui vẻ, hài hước, tự xử lý cảm xúc tiêu cực và hiếm thể hiện tính cách thật nên lâu ngày bị trầm cảm, từng phải đi điều trị một thời gian.

Gặp lại năm ta 60 - 'Ong Bây Bi' Orange

Là người hướng nội, Orange cũng tự thấy giao tiếp kém, lời nói thường không bắt kịp suy nghĩ nên hay bị cho là lạc quẻ, nhạt nhẽo hoặc tỏ vẻ. Chỉ khi đội mascot Ong Bây Bi, cô mới được nói mọi thứ mình muốn mà không sợ sai, bị người khác phán xét.

Ngoài ra, vài lần Orange không kiểm soát được cảm xúc dẫn đến gây tổn thương người khác. Có lần, cô giận dữ với quản lý, khi nghe "Em có nhận ra sáng nào cũng nhắn cho anh toàn lời bực dọc không?" liền tỉnh ngộ, từ đó điều chỉnh hành vi và thái độ.

Sau nhiều năm làm nghề, Orange quen dần với lời khen chê. Cô thoải mái đón nhận góp ý, bỏ qua những công kích cá nhân. Ngoài ra, cô học được cách trung thực với cảm xúc, không cố giả vờ vui vẻ.

"Hiện tại, tôi không hỏi "Em hát ai nghe?" nữa. Người ta không nghe, tôi vẫn sẽ hát", giọng ca sinh năm 1997 bày tỏ.

Orange chia sẻ: "Với những người bị mình làm buồn lòng, về sau tôi biết thêm nhiều khía cạnh của câu chuyện lúc đó không thấy. Tôi rất buồn, tiếc vì để xảy ra kết cục như vậy nhưng chuyện đã qua không thể thay đổi. Chúng cũng góp phần hình thành con người tôi hôm nay".

Orange kể thêm mối quan hệ với người nhà ngày càng cải thiện từ khi cô chọn thay đổi bản thân. Gia đình không quen chia sẻ nhiều với nhau, bên cạnh đó ca sĩ và mẹ khắc khẩu.

"Hồi bé, tôi và mẹ chưa hiểu nhau. Lúc bị ngăn cản theo nghề, tôi từng không thương mẹ nữa, sau này mới hiểu nỗi lòng người mẹ lo cho tương lai của con gái. Cách đây không lâu khi ngồi sau lưng mẹ đi mua đồ, bất chợt bà nói: "Nếu hồi đó mày nghe lời tao làm nghề khác, chưa chắc sống tốt như bây giờ". Mẹ không biết tôi đã vui như thế nào đâu...", ca sĩ xúc động.

Ngoài đời, cuộc sống Orange không thay đổi nhiều. Cô vẫn thoải mái ra đường với mặt mộc, vài lần được khán giả nhận ra, xin chụp hình. "Những tấm ảnh đó tôi rất xấu, nếu ngày xưa sẽ bận tâm nhưng giờ thì không", 9X cho hay.