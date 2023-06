Tờ Sohu đưa tin nam ca sĩ Trương Hằng Viễn qua đời ở tuổi 37 vì bạo bệnh. Tin buồn được nghệ sĩ Đường Lỗi và MC Đại Ngưng xác nhận với truyền thông. Tang lễ của Hằng Viễn được gia đình tổ chức tại quê nhà ở Quý Châu, Trung Quốc ngày 18/6 và an táng cùng ngày.

Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân á quân The Voice Trung Quốc (The Voice of China) mùa 2 qua đời là bị u ác tính. Vào tháng 5, căn bệnh khiến sức khỏe của nam ca sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phải nằm viện điều trị và tình hình ngày càng xấu.

Trương Hằng Viễn

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn khi biết thông tin Trương Hằng Viễn qua đời.

Tháng 3/2022, Trương Hằng Viễn kết hôn với ca sĩ Tất Hạ sau 9 năm yêu nhau. Cặp đôi đón con trai đầu chào đời vào tháng 8 cùng năm, hiện chưa tròn một tuổi. Thời gian qua, vợ của nam ca sĩ vừa chăm chồng bị bệnh nặng, vừa chăm con mới sinh.

Trương Hằng Viễn và Tật Hạ kết hôn vào tháng 3/2022.

Trương Hằng Viễn sinh năm 1986, là ca sĩ, nhạc sĩ người Trung Quốc. Năm 2013, anh tham gia The Voice Trung Quốc mùa 2 dưới sự dìu dắt của huấn luyện viên Uông Phong (chồng Chương Tử Di). Chung cuộc, Trương Hằng Viễn đoạt á quân.

Ca sĩ từng phát hành nhiều tác phẩm âm nhạc Người kế thừa, Đôi cánh màu đen... Ngoài ra, anh trở nên nổi tiếng khi thể hiện ca khúc Đại náo thiên cung đình trong bộ phim điện ảnh cùng tên với sự góp mắt của nhiều diễn viên đình đám.

Đỗ Phong