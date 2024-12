“Mã gen” sáng tạo và duy mỹ

Duy mỹ được coi là “ADN” xuyên suốt các sản phẩm, dự án do Sun Group phát triển với sự sáng tạo và khác biệt. Mỗi khu đô thị từ Sun Grand City Feria (Hạ Long), Sun Grand Boulevard (Sầm Sơn) đến Sun Grand City New An Thoi (Phú Quốc) đều mang phong cách kiến trúc độc đáo, vừa hiện đại vừa hòa quyện văn hóa bản địa.

Có đến 469 mẫu thiết kế được áp dụng cho các nhà phố, biệt thự tại Sun Urban City. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Một trong những điểm làm nên sự khác biệt của Sun Urban City là có đến 469 mẫu thiết kế được áp dụng cho các nhà phố, biệt thự trên toàn dự án. Mỗi thiết kế độc bản không sao chép, không lặp lại theo trục dọc, đều mang cảm hứng kiến trúc Đông Dương lồng ghép yếu tố văn hóa bản địa, cá nhân hóa cho từng chủ nhân tinh hoa, tạo nên những khu phố nghỉ dưỡng tiêu chuẩn.

Tiếp nối nguồn cảm hứng từ phong cách hội họa Picasso của dòng căn hộ Art Residence, có thể nói, ý tưởng sáng tạo kiến trúc tại phân khu thấp tầng cho thấy sự nhất quán trong tư tưởng thẩm mỹ của nhà đầu tư dự án. Dù mang phong cách kiến trúc nào, thì “tinh thần duy mỹ” cũng tạo nên một chỉnh thể thống nhất cho toàn đô thị. Tại đó, mỗi thiết kế không chỉ là hiện thân của cái đẹp mà còn lưu giữ văn hóa truyền thống qua các hoa văn, đường nét nghệ thuật của ban công, mái vòm… lấy cảm hứng từ chính mảnh đất Hà Nam văn hiến.

Thiết kế khu thấp tầng lấy cảm hứng từ kiến trúc Đông Dương lồng ghép yếu tố văn hóa bản địa. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Theo Kiến trúc sư trưởng dự án, sẽ không có căn nhà nào “đụng hàng” nhau trên một trục dọc và từng căn đều được cá nhân hóa để thấy gout thẩm mỹ riêng của gia chủ. Các dãy biệt thự hay nhà phố đều có cửa kính khổ lớn, ban công nghệ thuật, đan xen là những khu vườn nhỏ trên cao nhưng không có khu vườn nào giống khu vườn nào. Các chi tiết kính, trang trí ban công cũng sẽ được bài trí khác biệt.

Sun Urban City có quy mô 420ha được quy hoạch bài bản. Ảnh phối cảnh: Sun Group

“Yêu cầu tinh chỉnh đến 469 mẫu thiết kế khác nhau là đề bài đầy thách thức nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ để đội ngũ KTS dự án thỏa sức sáng tạo. Bộ sưu tập những “bản vẽ” thời thượng sẽ tạo nên nét độc bản, mang đậm dấu ấn gia chủ tại những khu phố thấp tầng nói chung và phân khu Kim Tiền nói riêng. Đơn vị tư vấn quốc tế dù rất giàu kinh nghiệm nhưng vẫn phải thú nhận đây là một yêu cầu vô cùng khắt khe, với mức đầu tư lớn”, đại diện đơn vị thiết kế chia sẻ.



Ngôi nhà mơ ước để ở và nghỉ dưỡng

Không chỉ đáng sống, Sun Urban City Hà Nam còn là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng.

Các nhà phố và biệt thự được Sun Group kiến tạo đa dạng về diện tích, gồm townhouse mặt tiền 4m (56-60m2), townhouse mặt tiền 8m (120-160m2), villa mặt tiền 10-11m (175-200m2). 100% biệt thự, nhà phố được thiết kế tầng hầm cao đến 4m để gia chủ tùy biến thành hầm rượu, phòng karaoke, khu chăm sóc sức khỏe (sục jacuzzi, xông hơi, massage), phòng giải trí, thư viện gia đình, bếp ướt thuận tiện sơ chế thức ăn…

Chính sự đa dạng về diện tích cùng sự tối ưu không gian “extra” này sẽ mang tới cho cư dân thêm không gian sống, thư giãn mà vẫn đảm bảo tính riêng tư, không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt phía trên hay hàng xóm láng giềng, đặc biệt phù hợp xu hướng “nghỉ dưỡng tại gia”.

Tầng hầm được thiết kế theo sở thích của gia chủ. Ảnh minh họa: Sun Group

“Nhà phố, biệt thự tại phân khu Kim Tiền đòi hỏi các KTS phải rất kỳ công nghiên cứu địa hình, địa thế từng căn, từng vị trí, từng hướng nhà để đưa ra phương án tối ưu công năng và đảm bảo tính thẩm mỹ, không lặp lại theo trục dọc. Đây là một trong những quyết định tốn kém mà xứng đáng của chủ đầu tư Sun Group dành riêng cho thị trường Hà Nam”, ông Thành Luân - Công ty Bất động sản Four Home nhận định.

Còn theo ông Vũ Văn Hiến - Công ty cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc, những giá trị khác biệt về kiến trúc, sự duy mỹ của chủ đầu tư đối với sản phẩm nhà phố, biệt thự càng tôn lên giá trị của đại đô thị 420ha với 200ha cảnh quan, cây xanh, mặt nước và 5 đại công viên này. “Công viên nước và trục đại lộ rộng 150m đã dần thành hình. Chủ đầu tư triển khai nhanh, đồng bộ, mang tới sức sống cho toàn đô thị”, ông Hiến cho biết.

Không gian xanh ngập tràn Sun Urban City, nơi cư dân thư giãn, nghỉ ngơi. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Trong số 1.001 tiện ích của đại đô thị, công viên lễ hội và trục đại lộ rộng 150m, dài hơn 1,5km kề cận phân khu Kim Tiền được bố trí các khu nhạc nước hiện đại và không gian dạo bộ sẽ là nơi tổ chức các sự kiện lớn và hút du khách khắp nơi tới vui chơi, giải trí, hòa mình trong không khí lễ hội sôi động, đồng thời nhân lên giá trị cho các BĐS tại đây.

Sun Urban City hứa hẹn là nơi an cư - nghỉ dưỡng lý tưởng tại Hà Nam. Ảnh phối cảnh: Sun Group

Giới phân tích cho rằng, dự án Sun Urban City khẳng định tầm nhìn và tư duy chiến lược của Sun Group tại Hà Nam. Giống như thành công của nhiều dự án BĐS gắn liền với du lịch, nghỉ dưỡng của Sun Group giúp nâng tầm các điểm đến như Phú Quốc, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Sa Pa…, Sun Urban City cũng được đầu tư chỉn chu, tâm huyết và hứa hẹn sẽ trở thành đô thị nghỉ dưỡng đáng sống bậc nhất miền Bắc.

Lệ Thanh