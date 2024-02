Ngày 21/2, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký báo cáo việc tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP ngày 6/7/2023 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cấp giấy phép khai thác cát trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Theo báo cáo trên, An Giang đã thực hiện hoàn thành 19 kiến nghị, còn đang thực hiện, chưa hoàn thành 16 kiến nghị của Thanh tra Chính phủ. Riêng về xử lý hành chính, đến nay, địa phương này đã tổ chức kiểm điểm đối với 43/43 cơ quan, đơn vị.

Đối với Cục Thuế tỉnh, qua xem xét từng nội dung vi phạm, đánh giá mức độ ảnh hưởng, tác hại của vi phạm, đơn vị này đã tổ chức họp kiểm điểm đối 6 phòng, 5 đội và 28 cá nhân có liên quan với hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Tổng cục Thuế cũng đã chủ trì họp kiểm điểm đối với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Cục Thuế tỉnh An Giang có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Đối với 12 đơn vị cấp huyện đã tổ chức kiểm điểm với số lượng 30 người. Ngoài ra, Giám đốc các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện đã tổ chức kiểm điểm đối với lãnh đạo cấp phòng, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh thuộc thẩm quyền, quản lý.

An Giang cũng kiểm điểm tập thể, lãnh đạo UBND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, gồm 2 chủ tịch và 6 phó chủ tịch UBND tỉnh. Trong đó, 3 trường hợp chưa tổ chức kiểm điểm do 2 trường hợp bị khởi tố đang bị tạm giam và 1 trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật do đã qua đời.

UBND tỉnh đã tổ chức kiểm điểm 29 tập thể và 126 cán bộ, công chức, viên chức tại 29 đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (75 người công tác tại đơn vị cấp tỉnh, 51 người công tác tại đơn vị cấp huyện).

Còn lại 4 người chưa tổ chức kiểm điểm do đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ gồm: ông Nguyễn Việt Trí, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Giám đốc Sở GTVT; ông Ngô Hoàng Hiếu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới; ông Vũ Minh Thao, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới và ông Nguyễn Hồng Viễn, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh An Giang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện kịp thời, nghiêm túc các kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 1522/KL-TTCP; trong quá trình thực hiện sẽ thường xuyên báo cáo kết quả, xin ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ nếu có khó khăn, vướng mắc.