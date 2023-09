Dòng sản phẩm EliteBook của HP trước giờ luôn tập trung đem lại trải nghiệm “An tâm làm việc” cho khách hàng. Với công nghệ độc quyền, người dùng có thể giảm thiểu tối đa rủi ro đối với dữ liệu bằng tính năng khôi phục hệ điều hành Tích hợp HP Sure Recover, giúp khôi phục hệ điều hành một cách tự động và nhanh chóng thông qua giải pháp khôi phục eMMC.

Bên cạnh đó, tính năng bảo mật vật lý Tích hợp HP Sure Start, HP Sure Run và HP Tamper Lock giúp Elitebook 840 G10 có thể bảo vệ toàn diện mọi động thái xâm nhập dữ liệu cá nhân từ mọi phương diện. Không chỉ có vậy, khách hàng còn được bảo vệ từ sâu bên trong hệ thống với HP Wolf Security, HP EliteBook 840 G10 Series đảm bảo an ninh toàn diện từ BIOS đến trình duyệt.

HP EliteBook 840 G10 Series được trang bị bộ vi xử lý Intel Core thế hệ 13 mới nhất và chuẩn giao tiếp ram DDR5. HP EliteBook 840 tự tin đảm bảo hiệu suất vượt trội cho mọi tác vụ văn phòng thậm chí là những tác vụ đồ họa trung cấp. Với kết nối 5G sẵn có, năng suất làm việc, nhu cầu kết nối của người dùng sẽ được phát huy tối đa. Đặc biệt, sản phẩm này còn hỗ trợ chuẩn giao tiếp Thunderbolt 4 USB-C cho việc kết nối nhanh chóng và truyền tải dữ liệu mạnh mẽ, tùy biến được nhiều hơn với các thiết bị hỗ trợ kết nối này.

Màn hình với tỷ lệ 16:10 mang kích thước 14 inch, một kích thước khá lạ so với những laptop 13-inch trên thị trường, hứa hẹn đem lại không gian làm việc rộng rãi hơn đáng kể nhưng vẫn gọn nhẹ vừa túi cho những anh chị em văn phòng bận rộn và những bạn sinh viên năng động. HP còn đem đến khả năng làm mờ ánh sáng xanh HP Eye Ease giúp bảo vệ mắt khi phải làm việc trong thời gian dài.

Chuyện “họp hành” online đã trở thành một tác vụ không thể thiếu đối với mọi thiết bị máy tính văn phòng. Sản phẩm có camera đa tính năng, cùng một lúc hỗ trợ nhiều camera (nhiều góc quay trong một lần sử dụng) giúp việc trao đổi thông tin, học tập online trở nên thuận tiện, dễ dàng. Không chỉ có vậy, camera 5MP (góc nhìn 88 độ) của HP EliteBook 840 G10 còn gây ấn tượng với tính năng tự động chọn camera dựa trên gương mặt người dùng, giúp duy trì ánh nhìn trực tiếp đến đối tác. Và người dùng cũng có thể an tâm với chất lượng hình ảnh camera của thiết bị này truyền tải đi với tính năng Natural Tone, mọi khuôn mặt sẽ trở nên rạng rỡ hơn.

Về thiết kế, đây là một sản phẩm được điểm xuyết một cách tinh tế bằng những đường bo viền mềm mại. Được tạo nên từ vật liệu “xanh” nhưng vẫn sang trọng với 90% Magiê tái chế, HP EliteBook 840 G10 không chỉ là một sản phẩm chất lượng, mà còn thể hiện tâm huyết của HP với bảo vệ môi trường.

HP EliteBook 840 G10 Series mang đến sự kết hợp tối ưu giữa an ninh hàng đầu, thiết kế tinh tế và hiệu suất mạnh mẽ, dòng sản phẩm này không chỉ là một công cụ làm việc, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong thế giới làm việc hiện đại.

Lệ Thanh