Công suất đăng kiểm tăng gần 200 lượt xe/ngày khi có quân đội hỗ trợ Trao đổi với PV VietNamNet, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Bùi Hòa An cho biết, hiện trên địa bàn TP có 14 trung tâm đăng kiểm đang hoạt động, công suất đạt 1.600 xe mỗi ngày (tăng gần 200 xe/ngày so với thời điểm lực lượng quân đội chưa tham gia hỗ trợ - PV). “Có 3 trung tâm trước đây bị đình được Cục đăng kiểm cho khởi động trở lại với mỗi trạm một dây chuyền gồm trung tâm 5014D, 5015D và 5019D”, ông An thông tin. Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tháng 3/2023 tại TP có 48.967 ô tô đến hạn kiểm định. Còn tháng 4 có 84.669 xe đến hạn. Sở GTVT TP cho rằng, với lượng xe đến kỳ kiểm định tăng cao trong tháng 4 tới, tình trạng quá tải, ùn ứ tại các trung tâm đăng kiểm có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Dự kiến, thời gian tới sẽ có thêm trung tâm đăng kiểm được khôi phục, tổ chức lại nhằm góp phần tăng khả năng đáp ứng nhu cầu kiểm định xe của người dân.