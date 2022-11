"Ăn xăng như ngửi", ô tô "tí hon" Toyota IQ 13 năm tuổi vẫn có giá 800 triệu

Toyota iQ là mẫu ô tô đô thị cỡ nhỏ hàng hiếm tại Việt Nam khi có kích thước của xe bao gồm chiều dài 2.985 mm, rộng 1.680 mm, cao 1.500 mm, chiều dài trục cơ sở dài 2.000 mm, nhỏ hơn cả dòng xe Kia Morning (3.595 x 1.595 x 1.490 m).

Mẫu xe này ra mắt lần đầu năm 2008 dưới dạng concept và bắt đầu sản xuất thương mại từ 2009, nhưng đã kết thúc vòng đời vào tháng 4/2016. Tại Việt Nam, xe được nhập khẩu từ châu Âu hoặc Nhật Bản thông qua các cửa hàng tư nhân trong giai đoạn năm 2009-2013, với giá không hề rẻ, có thời điểm cả đăng ký lên đến 1,5 tỷ đồng.

Chính vì quá đắt, lại thiết kế chỉ có 3 cửa với 4 chỗ ngồi theo kiểu 2+2 nên Toyota iQ có số lượng không nhiều ở Việt Nam. Người mua xe chủ yếu là gia đình có điều kiện, thích trải nghiệm sự mới mẻ và coi chiếc ô tô này như một dạng "xe máy" đi chợ.

Sở hữu thiết kế mềm mại và kích thước nhỏ nhắn, Toyota iQ có thể nói là chiếc ô tô linh hoạt nhất tại Việt Nam khi sở hữu cân nặng chỉ hơn 900 kg, bán kính quay đầu tối thiểu là 4 m (trên Kia Morning là 4,7 m). Gần như chiếc xe này có thể ra vào bất cứ con phố, ngõ nhỏ nào rộng trên dưới 2 mét ở Hà Nội.

Sau 13 năm xuất xưởng và lăn bánh 11 năm, một chiếc Toyota iQ 2009 trông còn khá mới biển số Hà Nội đang được rao bán với giá 800 triệu đồng. Đây là giá bán khá cao khi so với mặt bằng giá bán của các dòng ô tô mới phổ thông hiện nay, tương đương giá của loại xe cỡ C trên thị trường.

Theo lý giải của người bán, sở dĩ chiếc Toyota iQ này có giá cao vì mọi chi tiết được giữ gìn còn khá mới, và nhất là quãng đường đã đi chỉ hơn 60.000 km. Trong khi đó ở một số kênh bán xe cũ khác, đời xe tương giá hiện chỉ khoảng 660 triệu đến 700 triệu đồng.

Chiếc Toyota iQ sau 11 năm sử dụng vẫn còn khá mới

Ngoại hình của Toyota iQ được đánh giá không quá lỗi mốt so với thiết kế ô tô hiện tại. Mọi thứ bên ngoài đều tối giản nên tổng thể xe trông dễ thương. Toyota iQ sử dụng bánh xe có cỡ mâm 16 inch, đèn pha halogen dạng thấu kính, gương chiếu hậu tích hợp xi-nhan báo rẽ.

Cửa cốp sau mở tay, không gian để đồ gần như không có

Bước vào bên trong, nếu nhìn lướt qua thì sẽ thực sự khó có thể tin chiếc xe này lại có trang bị hết sức tối giản, không hề tương xứng với giá bán đắt đỏ khi mới và cả lúc đã qua sử dụng.

Ghế ngồi bọc da pha vải khá mỏng nên khó có thể đòi hỏi sự êm ái như các loại ô tô cỡ lớn khác. Bảng đồng hồ sau vô lăng khá lớn dễ quan sát kim số tốc độ, vòng tua máy cùng một màn hình đơn sắc bên trái cho biết thông số xe (mức xăng, cảnh báo, hiển thị hộp số...). Bệ trung tâm gọn gàng với các núm điều khiển co thành cụm tròn và đặt theo một chiều dọc để tiết kiệm không gian. Thậm chí cốp trước còn tiết giảm bằng thiết kế kiểu túi kẹp chứ không thể mở đóng hộp như thường thấy.

Tiện nghi trên xe gần như chỉ tương xứng với phiên bản giá rẻ nhất hiện nay của Kia Morning hay Hyundai Grand i10 khi dùng chìa khoá dạng cắm đề nổ, có nút chỉnh âm thanh trên vô-lăng, điều hoà nóng/lạnh chỉnh tay, gương chiếu hậu chỉnh điện. Hệ thống giải trí vẫn nguyên bản dùng đầu CD/Radio 1 đĩa.

Hàng ghế sau chỉ có thể bước vào khi gập gọn hàng ghế trước và cũng chỉ phù hợp để chở theo trẻ con hoặc người lớn có khổ người nhỏ bé. Khi gập gọn lại sẽ thành khoang chở đồ.

Nội thất xe đơn giản, ít tiện nghi

Trên thị trường xe cũ, Toyota iQ hiện có 2 phiên bản máy xăng gồm loại 1.0 L, 3 xy-lanh và 1.4L, 4 xy-lanh, kết hợp với hộp số tự động vô cấp (CVT). Chiếc xe trong bài là phiên bản 1.0L, công suất cực đại 67 mã lực và lực mô-men xoắn 98 N.m. So với Kia Morning 1.0L thì sức mạnh hai xe là tương đương nhau. Tuy nhiên, Toyota iQ có mức tiêu hao nhiên liệu cực thấp, chỉ vào khoảng 4,7 lít/100km trong điều kiện vận hành hỗn hợp.

Mặc dù có nhược điểm nội thất nghèo nàn nhưng chiếc xe mini này lại cực kỳ an toàn khi sở hữu tới 9 túi khí (phía trước, đầu gối, rèm, bên hông...). Năm 2013, Toyota iQ đã vượt qua bài kiểm tra an toàn ở Anh quốc để có thể lưu hành hoàn toàn bình thường. Xe còn có các trang bị an toàn tiêu chuẩn đầy đủ như phanh ABS, kiểm soát ổn định xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ phanh và phân bổ lực phanh điện tử.

Nhìn chung, Toyota iQ là mẫu xe thực sự rất thích hợp cho các chị em di chuyển trong thành phố hoặc thành xe đi cà phê cho đấng mày râu bởi khả năng luồn lách cực hiệu quả. Thê nhưng với người thực dụng, với số tiền lên tới 800 triệu đồng cho một chiếc ô tô đã 13 năm tuổi, 11 năm lưu hành thì vẫn còn quá nhiều lựa chọn hấp dẫn hơn, có thể kể tên như MINI Cooper S Countryman 2014, Toyota Camry 2.0E 2018, Vinfast Lux 2.0 2019, Chevrolet Trailblazer LTZ 2.8 2018, Mercedes-Benz C200 2015...

Ảnh: Đào Việt Đức

