Theo nguồn tin của Bloomberg, Anh sẽ cấm TikTok trên thiết bị chính phủ do lo ngại bảo mật của ứng dụng. DailyMail đưa tin, Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Anh (GCHQ) đã “xác định các rủi ro xoay quanh sự an toàn của thông tin nhạy cảm”. Nhân viên chính phủ Anh vẫn được phép giữ TikTok trên điện thoại cá nhân nhưng không được khuyến khích làm như vậy.

Nhiều nước đã cấm TikTok trên các thiết bị của nhân viên chính phủ. (Ảnh: The Verge)

Tuần này, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo thông báo, nhân viên chính phủ Bỉ sẽ bị cấm sử dụng TikTok trên thiết bị được phát. Theo ông De Croo, hội đồng an ninh quốc gia Bỉ đã cảnh báo về rủi ro liên quan đến lượng lớn dữ liệu mà TikTok thu thập được, cùng với thực tế công ty có thể phải phối hợp với tình báo Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Bỉ cho rằng, cấm sử dụng TikTok trên điện thoại của chính phủ liên bang là hợp lý. “An toàn thông tin phải được ưu tiên”, ông khẳng định.

Trước thông tin này, TikTok cho biết, họ thất vọng vì quyết định dựa trên “thông tin sai cơ bản”. Công ty hiện lưu trữ dữ liệu người dùng tại Mỹ và Singapore, cũng như đang xây các trung tâm dữ liệu tại châu Âu. Người phát ngôn TikTok nhấn mạnh, chính phủ Trung Quốc không thể buộc các quốc gia có chủ quyền chia sẻ dữ liệu được lưu trong lãnh thổ của họ.

Tháng trước, Ủy ban Châu Âu và Thượng viện Châu Âu cấm TikTok trên điện thoại công do lo ngại ngày một tăng về nền tảng. Quốc hội Mỹ đã cấm nhân viên dùng TikTok trên thiết bị chính phủ từ năm ngoái. Bắc Kinh phủ nhận ý định khai thác dữ liệu TikTok vì lợi ích của mình.

TikTok, ứng dụng video ngắn của ByteDance (Trung Quốc), đang gặp rắc rối trên toàn cầu. Tại Mỹ, Quốc hội vừa giới thiệu dự luật RESTRICT nhằm trao quyền cho Bộ trưởng Thương mại để cấm các ứng dụng đe dọa đến an ninh quốc gia. Theo Thượng Nghị sỹ Mark Warner, mối nguy mà mọi người đang nói đến ngày nay là TikTok, trước đó là Huawei, ZTE. Ông cho rằng, Mỹ cần cách tiếp cận toàn diện, dựa trên rủi ro để chủ động giải quyết các nguồn cơn trước khi công nghệ nguy hiểm đặt chân vào Mỹ.

Dự luật đưa ra quy trình chính thống để các cơ quan chính phủ “ngăn chặn, phá vỡ, cấm, điều tra hoặc giảm thiểu” những dịch vụ mà họ cho là rủi ro, miễn là chúng truy cập “dữ liệu nhạy cảm” từ một triệu người Mỹ trở lên. Điều đó đồng nghĩa nhiều công ty Mỹ - bao gồm Apple hay Google – có thể phải cắt đứt liên lạc với TikTok hoặc pháp nhân tương tự.

(Theo Reuters, Bloomberg, DailyMail)