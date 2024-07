Cụ thể, tập 2 chương trình Anh trai say hi, khi chuyển cảnh từ quảng cáo sang nội dung chính, phóng viên ghi nhận hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Cảnh này hiện đã được đội ngũ sản xuất biên tập cắt. Ngay sau quảng cáo là cảnh các anh trai bàn bạc về tiết mục.

Trên mạng xã hội, chủ đề chương trình Anh trai say hi có hình ảnh bản đồ Việt Nam thiếu 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa gây tranh cãi.

Bản đồ Việt Nam thiếu 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ảnh chụp màn hình

Khi phóng viên VietNamNet liên hệ, chị M.T - người phụ trách cao nhất đối với chương trình Anh trai say hi do Vie Channel, DatVietVAC Group Holdings sản xuất - cho hay, về quy trình làm việc phải theo từng cấp nên không thể trả lời trực tiếp.

Phóng viên tiếp tục liên hệ với bộ phận truyền thông của chương trình và được hẹn sẽ phản hồi vụ việc sớm nhất.

Đoạn video cắt ra từ chương trình cho thấy bản đồ Việt Nam không có quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa.

Điều 11 Nghị định số 18/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ quy định về vi phạm quy định về xuất bản, lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ. Cụ thể: 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xuất bản, lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ thể hiện không đúng địa giới hành chính theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ. 2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lưu hành sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ. 3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xuất bản sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia mà không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền, biên giới quốc gia theo quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ. 4. Hình thức xử phạt bổ sung: a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại khoản 2, 3 Điều này; b) Cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, 3 Điều này, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc cải chính thông tin, sửa chữa dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; b) Buộc thu hồi dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ đối với hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này; c) Buộc tiêu hủy sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này; d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này.

Mi Lê